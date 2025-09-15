Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

Rozbudowa systemu CANARD nabiera tempa. Kierowcy coraz częściej będą widywać przy drogach znak D-51a i coraz częściej będą otrzymywali polecone listy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinkowy pomiar to wyjątkowo skuteczne narzędzie w rękach GITD - z 71 działających OPP najbardziej zapracowany odcinkowy pomiar prędkości działa na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. W pierwszym półroczu na przekroczeniu prędkości wpadło tam przeszło 24,5 tys. osób.

Do końca czerwca 2026 roku na polskich drogach pojawią się aż 43 nowe odcinki objęte pomiarem. Zostaną one rozlokowane w miejscach wytypowanych wcześniej przez GITD. Gdzie trzeba będzie uważać i jakie mandaty grożą tym, którzy pojadą za szybko między dwoma punktami kontrolnymi?

Kierowcy muszą uważać na prędkość. Tak działa odcinkowy pomiar

Najnowszy odcinkowy pomiar został uruchomiony w czwartek, 11 września - Główny Inspektorat Transportu Drogowego dokonał oficjalnie odebrał urządzenia na odcinku autostrady A4. Kierowcy muszą teraz uważać na pomiar zlokalizowany między węzłem Kąty Wrocławskie (km 139+069) a węzłem Wrocław Południe (km 146+720). To właśnie na A4 wspominany wcześniej pomiar jest dla GITD prawdziwą żyłą złota.

Uruchomione niedawno kamery to pierwsza z 43 instalacji, realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, które w najbliższych kilkunastu miesiącach zostaną uruchomione na kluczowych trasach szybkiego ruchu w Polsce. Statystyki Policji wskazują, że narzędzie ma istotny wpływ na bezpieczeństwo. Nie da się bowiem zwolnić tylko na chwilę, by minąć fotoradar z niższą prędkością - stałą, przepisową szybkość trzeba bowiem utrzymać na odcinku kilku czy nawet kilkunastu kilometrach. Jak informują funkcjonariusze - w miejscach, gdzie zainstalowano OPP, liczba wypadków oraz ich skutki ulegają wyraźnemu zmniejszeniu. Nowe instalacje na A4 i kolejnych trasach szybkiego ruchu mają podtrzymać ten trend.

Nowe OPP - aż 400 km dróg pod nadzorem

Za rozbudowę systemu odpowiedzialna jest firma Sprint SA. Nowe kamery obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował aż 114 odcinkami z pomiarem, a kamery będą kontrolować kierowców na ponad 650 km dróg. Łącznie to niemal cztery razy więcej kilometrów niż obecnie i niemal tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Zakopanego. O mandat będzie więc znacznie łatwiej, a znak D-51a, który obowiązkowo staje na początku pomiaru, będzie jednym z częściej widywanych przez polskich kierowców. Gdzie pojawią się te urządzenia?

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji aż 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach. Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:

autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)

droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)

droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

W warmińsko-mazurskim staną cztery nowe OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Cztery nowe zestawy kamer pojawią się także w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 będzie miał oko na kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Podobnie wygląda sprawa w woj. zachodniopomorskim - także tu kierowcy będą musieli uważać na 4 nowe OPP. Żółte kamery odcinkowego pomiaru prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.

Odcinkowy pomiar prędkości. Oto lista lokalizacji w 2025 roku

Lokalizacja nr Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP Droga 1 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 2 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e 3 Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 4 Kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 5 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 6 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 7 Lubuskie węzeł Zielona Góra Północ węzeł Zielona Góra Południe S3 8 Lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 9 Łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 10 Łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 11 Małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 12 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 13 Małopolskie węzeł Brzesko węzeł Tarnów Mościce A4 14 Mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 15 Mazowieckie węzeł Konotopa węzeł Opacz S2 16 Mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 17 Mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 18 Mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 19 Mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 20 Mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 21 Mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 22 Opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 23 Podkarpackie węzeł Rzeszów Wschód węzeł Rzeszów Zachód A4 24 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 25 Pomorskie węzeł Gdynia Chwarzno w. Gdynia Wielki Kack S7 26 Pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 27 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 28 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 29 Śląskie węzeł Mikołowska węzeł Murckowska A4 30 Śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 31 Śląskie wysokość miejscowości Brodowe węzeł Mykanów A1 32 Śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 33 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 34 Warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 35 Warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 36 Warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 37 Warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 38 Wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 39 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 40 Zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 41 Zachodniopomorskie Goleniów Północ Pucie S3 42 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 43 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6

Kierowcy wpadają masowo. Mandat nawet 5000 zł

W najbardziej zapracowanych odcinkach objętych pomiarem, mandaty sypią się masowo. Ile płacą kierowcy? W 2025 roku, taryfikator przewiduje mandaty w wysokości od 50 do 2500 zł. W warunkach recydywy, a więc dla tych, którzy dopuszczą się przewinienia dwa razy w ciągu roku, kara może wynosić nawet 5000 zł. Oprócz kary finansowej, trzeba liczyć się też z punktami karnymi. Wystarczy uzbierać ich 24, by pożegnać się z prawem jazdy i od nowa podchodzić do egzaminu.

Oto taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 zł i 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 zł (mandat 1600 zł w recydywie) i 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 zł (2000 zł) i 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 zł (3000 zł) i 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 zł (4000 zł) i 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 2500 zł (5000 zł) i 15 punktów karnych.

– Odcinkowy pomiar prędkości to jedno z najskuteczniejszych narzędzi w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Realizacja przedsięwzięcia to nie tylko wyzwanie logistyczne i technologiczne, ale także ogromna odpowiedzialność. Nasz zespół zadba o to, by wszystkie systemy działały z najwyższą precyzją, były zintegrowane z istniejącą infrastrukturą CANARD i spełniały rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. Dzięki doświadczeniu w branży technologii transportowych wierzymy, że rozwiązanie to stanie się kluczowym elementem strategii poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego w Polsce – podkreśla Waldemar Matukiewicz, wiceprezes zarządu Sprint SA.

Spółka Sprint SA dostarczy i zamontuje urządzenia OPP, przeprowadzi integrację systemów z istniejącą infrastrukturą CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym), a także wykona prace budowlane, na które składa się m.in. instalacja bramownic i modernizacja barier ochronnych. Kontrakt obejmuje również szkolenia oraz serwis, co gwarantuje długofalową niezawodność systemów. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 85 mln zł brutto, a jego finansowanie pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.