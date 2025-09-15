Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce
Rozbudowa systemu CANARD nabiera tempa. Kierowcy coraz częściej będą widywać przy drogach znak D-51a i coraz częściej będą otrzymywali polecone listy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinkowy pomiar to wyjątkowo skuteczne narzędzie w rękach GITD - z 71 działających OPP najbardziej zapracowany odcinkowy pomiar prędkości działa na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. W pierwszym półroczu na przekroczeniu prędkości wpadło tam przeszło 24,5 tys. osób.
Do końca czerwca 2026 roku na polskich drogach pojawią się aż 43 nowe odcinki objęte pomiarem. Zostaną one rozlokowane w miejscach wytypowanych wcześniej przez GITD. Gdzie trzeba będzie uważać i jakie mandaty grożą tym, którzy pojadą za szybko między dwoma punktami kontrolnymi?
Kierowcy muszą uważać na prędkość. Tak działa odcinkowy pomiar
Najnowszy odcinkowy pomiar został uruchomiony w czwartek, 11 września - Główny Inspektorat Transportu Drogowego dokonał oficjalnie odebrał urządzenia na odcinku autostrady A4. Kierowcy muszą teraz uważać na pomiar zlokalizowany między węzłem Kąty Wrocławskie (km 139+069) a węzłem Wrocław Południe (km 146+720). To właśnie na A4 wspominany wcześniej pomiar jest dla GITD prawdziwą żyłą złota.
Uruchomione niedawno kamery to pierwsza z 43 instalacji, realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, które w najbliższych kilkunastu miesiącach zostaną uruchomione na kluczowych trasach szybkiego ruchu w Polsce. Statystyki Policji wskazują, że narzędzie ma istotny wpływ na bezpieczeństwo. Nie da się bowiem zwolnić tylko na chwilę, by minąć fotoradar z niższą prędkością - stałą, przepisową szybkość trzeba bowiem utrzymać na odcinku kilku czy nawet kilkunastu kilometrach. Jak informują funkcjonariusze - w miejscach, gdzie zainstalowano OPP, liczba wypadków oraz ich skutki ulegają wyraźnemu zmniejszeniu. Nowe instalacje na A4 i kolejnych trasach szybkiego ruchu mają podtrzymać ten trend.
Nowe OPP - aż 400 km dróg pod nadzorem
Za rozbudowę systemu odpowiedzialna jest firma Sprint SA. Nowe kamery obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował aż 114 odcinkami z pomiarem, a kamery będą kontrolować kierowców na ponad 650 km dróg. Łącznie to niemal cztery razy więcej kilometrów niż obecnie i niemal tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Zakopanego. O mandat będzie więc znacznie łatwiej, a znak D-51a, który obowiązkowo staje na początku pomiaru, będzie jednym z częściej widywanych przez polskich kierowców. Gdzie pojawią się te urządzenia?
Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji aż 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach. Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:
- autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)
- droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)
- droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);
- droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);
- droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).
W warmińsko-mazurskim staną cztery nowe OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.
Cztery nowe zestawy kamer pojawią się także w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 będzie miał oko na kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).
Podobnie wygląda sprawa w woj. zachodniopomorskim - także tu kierowcy będą musieli uważać na 4 nowe OPP. Żółte kamery odcinkowego pomiaru prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.
Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.
Odcinkowy pomiar prędkości. Oto lista lokalizacji w 2025 roku
|Lokalizacja nr
|Województwo
|Miejscowość początku OPP
|Miejscowość końca OPP
|Droga
|1
|Dolnośląskie
|węzeł Kąty Wrocławskie
|węzeł Wrocław Południe
|A4
|2
|Dolnośląskie
|węzeł Wrocław Północ
|węzeł Wrocław Stadion
|A8e
|3
|Dolnośląskie
|węzeł Krzyżowa
|węzeł Krzywa
|A4
|4
|Kujawsko-pomorskie
|węzeł Pruszcz
|węzeł Trzeciewiec
|S5
|5
|Lubelskie
|węzeł Kurów Zachód
|węzeł Nałęczów
|S17
|6
|Lubelskie
|Lublin Węglin
|Lublin Sławinek
|S19
|7
|Lubuskie
|węzeł Zielona Góra Północ
|węzeł Zielona Góra Południe
|S3
|8
|Lubuskie
|Gorzów Zachód
|Gorzów Południe
|S3
|9
|Łódzkie
|węzeł Piotrków Trybunalski Południe
|węzeł Kamieńsk
|A1
|10
|Łódzkie
|węzeł Kutno
|węzeł Piątek
|A1
|11
|Małopolskie
|węzeł Kurdwanów
|węzeł Wielicka
|A4
|12
|Małopolskie
|węzeł Tarnów Centrum
|MOP Jawornik
|A4
|13
|Małopolskie
|węzeł Brzesko
|węzeł Tarnów Mościce
|A4
|14
|Mazowieckie
|węzeł Mińsk Mazowiecki
|węzeł Janów
|A2
|15
|Mazowieckie
|węzeł Konotopa
|węzeł Opacz
|S2
|16
|Mazowieckie
|węzeł Tarczyn Południe
|węzeł Mszczonowska
|S7
|17
|Mazowieckie
|Garwolin Zachód
|Garwolin Południe
|S17
|18
|Mazowieckie
|węzeł Radom Północ
|węzeł Wolanów
|S7
|19
|Mazowieckie
|węzeł Zielonka
|węzeł Wołomin (Nowy Janków)
|S8
|20
|Mazowieckie
|Nadarzyn
|Nadarzyn
|S8
|21
|Mazowieckie
|węzeł Opacz
|węzeł Puchały
|S8
|22
|Opolskie
|węzeł Opole Zachód
|MOP Prószków
|A4
|23
|Podkarpackie
|węzeł Rzeszów Wschód
|węzeł Rzeszów Zachód
|A4
|24
|Podlaskie
|Kołaki
|węzeł Mężenin
|S8
|25
|Pomorskie
|węzeł Gdynia Chwarzno
|w. Gdynia Wielki Kack
|S7
|26
|Pomorskie
|węzeł Gdańsk Owczarnia
|węzeł Gdańsk Lotnisko
|S6
|27
|Pomorskie
|w. Karczemki
|Gdańsk ul. Jabłoniowa
|S6
|28
|Pomorskie
|Węzeł Dworek
|węzeł Nowy Dwór Gdański
|S7
|29
|Śląskie
|węzeł Mikołowska
|węzeł Murckowska
|A4
|30
|Śląskie
|węzeł Częstochowa Południe
|węzeł Woźniki
|A1
|31
|Śląskie
|wysokość miejscowości Brodowe
|węzeł Mykanów
|A1
|32
|Śląskie
|węzeł Zabrze Północ
|węzeł Zabrze Zachód
|A1
|33
|Świętokrzyskie
|Kajetanów
|węzeł Kielce Północ
|S7
|34
|Warmińsko-mazurskie
|Rychnowo
|Olsztynek
|S7
|35
|Warmińsko-mazurskie
|węzeł Pasłęk Północ
|węzeł Marzewo
|S7
|36
|Warmińsko-mazurskie
|węzeł Rączki
|węzeł Nidzica Południe
|S7
|37
|Warmińsko-mazurskie
|węzeł Olsztyn Południe
|Stawiguda
|S51
|38
|Wielkopolskie
|węzeł Koło
|węzeł Dąbie
|A2
|39
|Wielkopolskie
|węzeł Poznań Zachód
|węzeł Stęszew
|S5
|40
|Zachodniopomorskie
|węzeł Dąbie
|węzeł Rzęśnica
|A6
|41
|Zachodniopomorskie
|Goleniów Północ
|Pucie
|S3
|42
|Zachodniopomorskie
|Parłówko
|Brzozowo
|S3
|43
|Zachodniopomorskie
|Kołobrzeg
|Kołobrzeg
|S6
Kierowcy wpadają masowo. Mandat nawet 5000 zł
W najbardziej zapracowanych odcinkach objętych pomiarem, mandaty sypią się masowo. Ile płacą kierowcy? W 2025 roku, taryfikator przewiduje mandaty w wysokości od 50 do 2500 zł. W warunkach recydywy, a więc dla tych, którzy dopuszczą się przewinienia dwa razy w ciągu roku, kara może wynosić nawet 5000 zł. Oprócz kary finansowej, trzeba liczyć się też z punktami karnymi. Wystarczy uzbierać ich 24, by pożegnać się z prawem jazdy i od nowa podchodzić do egzaminu.
Oto taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości:
- przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;
- przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 zł i 2 punkty karne;
- przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne;
- przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 zł i 5 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 zł i 7 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 zł (mandat 1600 zł w recydywie) i 9 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 zł (2000 zł) i 11 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 zł (3000 zł) i 13 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 zł (4000 zł) i 14 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 2500 zł (5000 zł) i 15 punktów karnych.
– Odcinkowy pomiar prędkości to jedno z najskuteczniejszych narzędzi w poprawie bezpieczeństwa na drogach. Realizacja przedsięwzięcia to nie tylko wyzwanie logistyczne i technologiczne, ale także ogromna odpowiedzialność. Nasz zespół zadba o to, by wszystkie systemy działały z najwyższą precyzją, były zintegrowane z istniejącą infrastrukturą CANARD i spełniały rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. Dzięki doświadczeniu w branży technologii transportowych wierzymy, że rozwiązanie to stanie się kluczowym elementem strategii poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego w Polsce – podkreśla Waldemar Matukiewicz, wiceprezes zarządu Sprint SA.
Spółka Sprint SA dostarczy i zamontuje urządzenia OPP, przeprowadzi integrację systemów z istniejącą infrastrukturą CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym), a także wykona prace budowlane, na które składa się m.in. instalacja bramownic i modernizacja barier ochronnych. Kontrakt obejmuje również szkolenia oraz serwis, co gwarantuje długofalową niezawodność systemów. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 85 mln zł brutto, a jego finansowanie pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
