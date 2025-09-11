GAC wjeżdża do Polski. Pierwszy salon już działa

GAC, czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych z Chin. Działa od 1997 roku i przez niemal trzy dekady na tamtejszym rynku stał się graczem potężnych rozmiarów. Doszło nawet do tego, że w ramach joint-venture produkuje samochody dla Toyoty czy Hondy. Dziś jest obecny w ok. 80 krajach, zajmuje 181. miejsce na liście Fortune Global 500 i nie traci apetytu na ekspansję…

GAC właśnie Polskę wybrał na pierwszy kraj UE, w którym zaoferuje swoje samochody. Na rynek wjeżdża dzięki współpracy z dystrybutorem Jameel Motors Poland.

Polska oczkiem w głowie koncernu. Dają 8 lat gwarancji na samochód

Pierwszy salon GAC Motor Polska przy ul. Jubilerskiej 6 w Warszawie właśnie ruszył ze sprzedażą dwóch modeli – Hyptec HT oraz Aion V. Do tego Jameel Motors Poland otworzył magazyn części. Jednocześnie trwają prace przy budowie sieci dilerskiej, obejmującej największe polskie aglomeracje: Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań czy Szczecin. Docelowo ma działać 9 punktów w całym kraju.

– Samochody marki GAC będą objęte 8-letnią gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię. Dodatkowo oferujemy 2 lata gwarancji na lakier oraz 12 lat gwarancji na perforację nadwozia – powiedział dziennik.pl Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors, firmy odpowiedzialnej za dystrybucję nowej chińskiej marki. – Każdy model GAC wyróżnia się zaawansowaną technologią, wysokim poziomem bezpieczeństwa, komfortem i bardzo bogatym wyposażeniem seryjnym. Ale chcę zapewnić, że na tych autach nie poprzestajemy. Pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych nowych modeli elektrycznych i hybrydowych, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb polskich klientów – zapowiedział. Co kryje się za tymi okrągłymi słowami? Jak będzie wyglądać dostępność części czy samochodów?

Ze strategii One GAC 2.0 wynika, że w Holandii powstało już Europejskie Centrum Dystrybucji Części Zamiennych. Chiński koncern w Europie ruszy również z produkcją swoich samochodów – auta na rynki UE będzie wytwarzać firma Magna. Warto przypomnieć, że austriacki zakład zajmuje się kontraktową produkcją pojazdów różnych marek, w tym kultowego Mercedesa klasy G. Już niebawem z tej fabryki również wyjadą auta GAC oferowane w Polsce, czyli 5-metrowy Hyptec HT i mniejszy Aion V. Ile trzeba będzie za nie zapłacić? Oferta jest atrakcyjna. Ale po kolei…

GAC Aion V - tak wygląda nowy SUV dla dużej rodziny

GAC Aion V na drodze wyróżni się charakterystyczną sylwetką. Ten 4,6-metrowy SUV ustawiony na 19-calowych kołach z oponami Michelin i z dwubarwnym nadwoziem powalczy w klasie takich aut jak Skoda Enyaq czy Volkswagen ID.4. Nowicjusz błyszczy również dopracowaną aerodynamiką – gładkiego nadwozia nie zakłócają nawet klamki zrównane z linią drzwi. W końcu koncern GAC jako pierwszy w swoim centrum badawczo-rozwojowym stworzył tunel, który pozwala na jednoczesne testowanie trzech kluczowych parametrów: oporu powietrza, hałasu generowanego przez wiatr sięgający nawet 250 km/h oraz wydajności systemów chłodzenia.

Poczujesz się jak w aucie o klasę większym. Jaka pojemność bagażnika?

Po zajęciu miejsca za kierownicą Aion V robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 14,6-calowy ekran dotykowy, czyli centrum sterownia funkcjami pokładowymi. Sam system multimedialny jest bardzo szybki, chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. Do tego poczucie solidności wykonania wnętrza podkreślają takie drobiazgi, jak choćby miękki odgłos zamykania drzwi znany z aut premium. Wyposażenie obejmuje m.in. lidar obsługujący systemy bezpieczeństwa czy system multimedialny napędzany przez AI, lodówkę samochodową, dźwiękochłonne szyby czy adaptacyjny tempomat. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana chłodzona ładowarka na dwa smartfony (50 W).

Atutem jest również ilość miejsca w kabinie. Aion V to bardzo przestronny samochód. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 2,8-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 6-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 4-stopniową oraz rozkłada się na płasko, w obu jest 8-punktowy masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie. Kierowcy w Polsce z pewnością docenią ogromny bagażnik – kufer zapewnia solidne 470 litrów pojemności i 1600 l po złożeniu tylnej kanapy.

GAC Aion V z silnikiem o mocy 204 KM. Jak jeździ?

Aion V skrywa silnik elektryczny o mocy 204 KM (240 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 160 km/h. Samochód wykorzystuje duży akumulator 75,3 kWh. Niskie zużycie energii na poziomie 16 kWh/100 km powinno przełożyć się na duży zasięg - w cyklu mieszanym na poziomie 510 km, a w mieście nawet 708 km.

Wysoka moc ładowania dzięki 400-woltowej instalacji i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowego SUV-a. Przy mocy do 180 kW można zwiększyć zasięg o 370 km w 15 minut. Ładowanie od 10 do 80 proc. potrwa tylko 24 minuty. To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden producent z Europy.

GAC w swoich samochodach stosuje baterie LFP. W czym są lepsze?

GAC w swoich autach stosuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

Ile kosztuje GAC Aion V? 40 000 zł robi różnicę

GAC Aion V na rodzimym rynku kosztuje od 129 800 juanów, czyli ok. 66 200 zł. W Polsce cena staruje od 178 900 zł za wersję Premium. Model w wariancie Luxury to wydatek od 187 900 zł. To rewelacyjna oferta za tak przestronne i nowoczesne auto z dużym akumulatorem – szczególnie, że dzięki maksymalnej dopłacie 40 000 zł z programu NaszEauto cena spada do 138 900 zł.

Konkurencja? Skoda Enyaq 60 z akumulatorem 63 kWh i silnikiem o mocy 204 KM kosztuje od 189 900 zł. Volkswagen ID.4 wyposażony w sensowny napęd 286 KM i akumulator 77 kWh to wydatek 186 590 zł. Najtańsza nowa Kia EV6 jest dostępna z akumulatorem 63 kWh i silnikiem 170 KM - taki model w promocji wymaga 189 500 zł.

Będzie hit? Na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Model chińskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie z pojemnym bagażnikiem i jednocześnie świetnie wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną nowy przedstawiciel elektrycznej rodziny GAC mocno obniża próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Dziś okazuje się, że z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego jest bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie – oferta na start to 888 zł netto (ze wsparciem NaszEauto) + serwis 4 lata za 1 zł. Jednak na tym nie koniec...

GAC Hyptec HT już w Polsce. Jak wygląda i ile kosztuje?

GAC ma też coś dla miłośników aut premium. 5-metrowy Hyptec HT z ostro pochyloną kabiną bardziej przypomina podniesione coupe z piątką drzwi niż SUV-a. Pod względem gabarytów gra w lidze Audi Q8 e-tron, BMW iX czy Mercedesa EQE SUV, a to powinno dać dobre wyobrażenie objętości chińskiego SUV-a. Boczna linia skutecznie maskuje 2 t masy własnej. Bezramkowe drzwi na dzień dobry mówią, że to samochód z wyższej półki. Wnętrze imponuje jakością wykonania. Tworzywa są porządnie spasowane i miękkie gdzie należy. Mięsista, spłaszczona kierownica leży idealnie. Uczucie luksusu podbija jasna tapicerka z naturalnej skóry nappa połączona z metalowymi wstawkami. Do tego nawet podsufitka, boczki drzwi i deska rozdzielcza są z przyjemnego w dotyku materiału przypominającego zamsz.

Kokpit polega na cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, niemal 15-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Wysunięty pod szybę 8,8-calowy wyświetlacz prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji oraz informacje z aktywnych systemów wspomagających.

Wnętrze zawstydzi europejskie marki premium. Jaka pojemność bagażnika?

Hyptec HT to niezwykle przestronny samochód. Płaska podłoga plus niemal 3-metowy rozstawowi osi sprawiają, że z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca; nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu. Dzielone oparcie daje się regulować (kąt odchylenia do 143°). Fotel kierowcy ma 12-stopniową elektryczną regulację i dwa głośniki w oparciu, a pasażera 10-stopniową oraz podnóżek rozkładany w trybie relaksu, w obu jest 8-punktowy masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja.

GAC Hyptec HT jest też rodzinnie pakowny i zapewnia dwa duże bagażniki. Schowek pod przednią maską, czyli frunk to 55 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu oferuje 670 litrów regularnie uformowanej przestrzeni (to 25 l więcej niż Skoda Superb liftback) i można go powiększyć do 1800 l. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą w głębokiej wannie.

Wreszcie napęd. Hyptec HT to SUV dużym akumulatorem o pojemności prawie 73 kWh. Silnik elektryczny na tylnej osi zapewnia 244 KM (355 Nm). W efekcie można liczyć na dynamiczną jazdę (przyspieszenie w 7 s od 0 do 100 km/h) i zasięg na poziomie 450 km. Wysoka moc ładowania dzięki 400-woltowej instalacji i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowego SUV-a. Przy mocy do 163 kW akumulator można naładować prądem stałym od 30 do 80 proc. w ciągu 28 minut. To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden producent z Europy.

Ile kosztuje GAC Hyptec HT? 40 000 zł zrobi dużą różnicę

GAC Hyptec HT w Polsce kosztuje od 222 900 zł, ale po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto nowy SUV stanieje do 182 900 zł. To dobra oferta za auto tej klasy. Argumentem jest także 8-letnia gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię.