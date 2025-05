Toyota GR Corolla do produkcji pod okiem Polaka

Toyota GR Corolla obecnie jest produkowana w fabryce Motomachi w japońskiej prefekturze Aichi, na linii przeznaczonej do produkcji samochodów sportowych z linii GR. W tym samym miejscu powstawał legendarny Lexus LFA, a teraz ci sami ludzie zajmą się wytwarzaniem GR Corolli. Zamiast tradycyjnej taśmy powstała tam wielosekcyjna przestrzeń montażowa, po której poruszają się zautomatyzowane pojazdy, a pracownicy ręcznie montują i dopieszczają każdy model.

Nic więc dziwnego, że przy ogromnym zapotrzebowaniu z rynku zakład nie nadąża z realizacją zamówień. Stąd produkcja GR Corolli zostanie rozszerzona o kolejną fabrykę. Japończycy wybrali zakład w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, fabryką Toyota Motor Manufacturing UK kieruje Polak Dariusz Mikołajczak, który wcześniej zarządzał Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Rozpoczęcie montażu pierwszych egzemplarzy ma ruszyć w 2026 roku. Czy Toyota GR Corolla trafi wreszcie nad Wisłę? Przedstawiciele japońskiej marki z tajemniczym u śmiechem odpowiadają, że z Wielkiej Brytanii jest niedaleko do Polski. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Toyota GR Corolla to samochód prezydenta

Toyota GR Corolla, po modelach GR Yaris, GR86 i GR Supra, to już czwarte auto dla fanów wysokich obrotów. Jego stworzenie pobłogosławił, doglądał i kontrolował sam prezydent koncernu Akio Toyoda, który uwielbia motorsport - sam regularnie startuje w wyścigach i testuje nowości przed wdrożeniem do produkcji.

GR Corolla korzysta z platformy Corolli hatchback, jednak dla lepszej trakcji i stabilności na zakrętach rozstaw kół z przodu jest o 60 mm większy, a z tyłu zyskał dodatkowo 85 mm. Taki zabieg wymusił poszerzenie nadkoli, odpowiednio o 20 mm i 30 mm. Wloty powietrza w przednim zderzaku oraz w błotnikach i na masce poprawiają wydajność chodzenia.

Toyota GR Corolla, czyli 304 KM i najmocniejszy silnik

Między przednie koła wepchnięto najmocniejszy seryjny silnik trzycylindrowy. Turbodoładowane 1.6 z intercoolerem znane z GR Yarisa zyskało na potencjale – 12-zaworowiec produkuje aż 304 KM! Co jest zasługą m.in. większej wydajności układu wydechowego. Tłumik z zaworem i potrójnym wydechem zmniejsza zarówno ciśnienie w wydechu, jak i poziom hałasu. Jednostkę wraz z 6-biegową przekładnią manualną pochylono lekko w stronę kabiny, a to dla uzyskania lepszego rozkładu masy. Samochód można mieć także z nową 8-biegową przekładnią automatyczną skonstruowaną przez inżynierów GAZOO Racing Direct.

Toyota GR Corolla oddycha przez trzy rury. Jakie osiągi?

Osiągi? Inżynierowie zapewniają, że trzycylindrowe serce charakterystyką pracy przypomina silnik typu bokser i potrafi wkręcać się do 7 tys. obrotów! Dzikus! Czasy przyspieszeń pozostają tajemnicą, ale można spodziewać się przyspieszenia od zera do 100 km/h w ok. 5 sekund.

Toyota GR Corolla, czyli napęd 4x4 i selektor trybów jazdy

Napęd na cztery koła GR-Four wykorzystuje dwa mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu Torsen, które rozdzielają moc między lewą i prawą stronę. System potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować całość na tył. Do wyboru odpowiednich ustawień służy pokrętło trybów jazdy 4WD (przed lewarkiem skrzyni biegów). Kierowca może decydować o proporcji wybierając pokrętłem jeden z trzech trybów pracy układu 4x4: Normal (60:40), Sport (30:70) i Track (50:50). Oprócz tego GR Corolla daje możliwość wyboru trybów jazdy za pomocą selektora Drive – system kontroluje żywiołowość reakcji na gaz czy ruchy kierownicy.

Toyota GR Corolla - stosunek mocy do masy wynosi 4,85 kg/KM

Zawieszenie wykorzystuje wahacze z tulejami kulkowymi oraz sztywniejsze sprężyny i amortyzatory plus zmienioną geometrię kół. W tarcze hamulcowe wgryzają się przeciwstawne zaciski. Dodatkowo auto otrzymało wzmocnienia konstrukcji z tyłu między nadkolami, pod podłogą i przed zbiornikiem paliwa. Podobnie jak w przypadku GR Yarisa, dach jest z kompozytów z włóknem węglowym formowanych w procesie SMC (sheet molding compound) - taki zabieg pozwolił na obniżenie masy i środka ciężkości. W efekcie GR Corolla ważąca 1475 kg ma rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący 4,85 kg/KM.