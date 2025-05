Nowa Toyota RAV4 wjeżdża na rynek

Nowa Toyota RAV4 ustawiona na czarnych 20-calowych kołach i w soczyście czerwonym lakierze metalik z czarnym dachem zadebiutowała w Brukseli podczas spotkania z szefami japońskiego koncernu w Europie. I już wiemy, czego można spodziewać się po najnowszym modelu. Ale po kolei…

RAV4 jest z nami od ponad 30 lat. Dziś to nie tylko najlepiej sprzedający się SUV na świecie, ale też jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych. Na całym świecie sprzedano do tej pory ponad 15 mln egzemplarzy wszystkich pięciu generacji. W Europie jeździ już 2,5 mln sztuk RAV4. Obecnie 91 proc. sprzedaży na Starym Kontynencie stanowią hybrydy i hybrydy plug-in, a największymi rynkami tego auta są Francja, Hiszpania, Polska, Wielka Brytania i Włochy. Stawka jest wysoka i japońska marka nie zamierza ustąpić pola konkurencji. Stąd na rynku debiutuje nowa Toyota RAV4 6. generacji. Czym chce przekonać do siebie? Embargo minęło i oto pierwsze wrażenia...

Toyota RAV4 w nowym stylu. Jak wygląda rodzinny SUV?

Nowa Toyota RAV4 z 4,6-metrowym nadwoziem zachowała wymiary zbliżone do poprzednika. Jednak pod względem rozmachu designu to rewolucja. Japoński SUV na świat patrzy przez bardziej zawansowane reflektory LED w stylu lamp stosowanych w najnowszych wdaniach Toyoty Camry i C-HR. Przedni pas to również przeprojektowana sześciokątna krata wlotu powietrza do silnika. Osłony drzwi i nadproży plus trapezoidalne nadkola jak w Toyocie Land Cruiser sprawiają, że nowa "Rawka" wygląda wybornie. Przy okazji nie wyprze się też genetycznego zamiłowania do bezdroży.

Nowa RAV4 zaskakuje dużymi ekranami i wyglądem wnętrza

Wewnątrz RAV4 panuje nowy porządek. Widać dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Materiały - choć miejscami twarde - są porządnie spasowane. W wersji GR Sport skórzano-zamszowa tapicerka siedzeń czy obicia boczków drzwiowych aspirują do klasy premium. Dwukolorowy wystrój z jasnymi elementami jest świetny.

Kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, 12,9-calowym centralnym ekranem, umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi i przyciskami do wyboru trybu jazdy – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Mózgiem RAV4 jest nowy system operacyjny Arene oparty o sztuczną inteligencję. Stąd wirtualny asystent nie tylko błyskawicznie wykonuje komendy, ale także wspomaga parkowanie, uczy się przyzwyczajeń człowieka, preferowanych ustawień czy ulubionych aplikacji i aktywuje je automatycznie. Sam system multimedialny jest cztery razy szybszy (RAM 16 GB, 100K DMIPS) i ma osiem razy więcej pamięci (265 GB) niż w poprzednim modelu. Dlatego błyskawicznie reaguje na dotyk, plusem jest również przejrzyście rozplanowane menu z dużymi ikonami. Na ekranie można też zobaczyć trójwymiarowy obraz z systemu kamer 360 stopni.

Mniejszy wyświetlacz przed kierowcą prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. W konsoli środkowej przewidziano dwie bezprzewodowe ładowarki do smartfonów, a z tyłu porty USB. Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania metodą over-the-air pozwalają na ulepszanie dotychczasowych funkcji oraz dodawanie nowych.

Masz 186 cm wzrostu? Jaka jest pojemności bagażnika nowej Toyoty RAV4?

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Siedzi się niżej niż w poprzedniku. Głębiej profilowane fotele z hojnym zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało i w razie potrzeby potrafią masować czy podpierać krzyż.

Z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest dużo miejsca – nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie gigantyczny bagażnik o pojemności od 520 litrów. Pomysłowości japońskiej marki dopełniają solidne haki na torby czy podwójna podłoga.

Nowa Toyota RAV4 i nowy napęd 6. generacji 2.5 Hybrid. Tak wygląda techniczny przeskok

Sercem nowej Toyoty RAV4 jest najnowsza 2,5-litrowa hybryda 6. generacji, to oznacza przeskok aż o dwie generacje wobec obecnego modelu. SUV z układem AWD-i ma 191 KM mocy (poprzednik 222 KM), a wariant z napędem na przednie koła zapewnia 183 KM (218 KM w starym modelu). Mimo mniejszej mocy, samochód zapewnia lepsze osiągi. Jakim cudem?

Wolnossący silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Zespół korzysta z nowej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Zwiększono także moc przedniego silnika elektrycznego, co poprawiło osiągi oraz gwarantuje szybszą reakcję na gaz. Stąd w modelu przednionapędowym przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 8,1 sekundy (o 0,3 s lepiej). Nowa RAV4 z układem 4x4 ten sam sprint wykona w 7,8 s (poprzednik 8,1 s). Przy czym już Camry wyposażona w hybrydę 5. generacji pokazała, że lepsze osiągi nie są okupione wysokim spalaniem. W nowym RAV4 osiągniecie zużycia paliwa na poziomie 4,8-5 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań.

Nowa Toyota RAV4 to najmocniejszy SUV w klasie. Osiągi jak w sportowym aucie

Prawdziwą bombą jest zupełnie nowy napęd hybrydowy plug-in. Ładowana z gniazdka Toyota RAV4 PHEV z połączenia czterocylindrowego silnika 2.5 z mocniejszą o 22 KM jednostką elektryczną (204 KM) oferuje kierowcy 268 KM mocy systemowej (debiutuje odmiana z napędem na przednie koła). W trybie EV energia zgromadzona w pojemnym akumulatorze 22,7 kWh pozwala bez ładowania pokonać nawet 100 km (75 km z baterii 18,6 w starszym modelu). Z kolei RAV4 plug-in 4x4 to już 304 KM mocy.

Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. Popędzony przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5,8 sekundy, czyli jest to trzeci najszybszy model Toyoty po takich autach, jak GR Supra i GR Yaris.

Fenomenalne jest też ładowanie, które zmienia dotychczasowe postrzeganie japońskich hybryd plug-in. Na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. prądem stałym o mocy do 50 kW zajmuje tylko 30 minut. Żeby zyskać ok. 50 km elektrycznego zasięgu wystarczy 15 minut – tyle co szybkie zakupy. Dlatego tak wydajne ładowanie w aucie typu PHEV pozwala skorzystać z zalet hybrydy również tym, którzy nie mają ładowarki w pracy czy w domu. System multimedialny ułatwia wyszukiwanie punktów ładowania.

Nowa Toyota RAV4 plug-in hybrid naładowana i rozładowana. Jakie zużycie paliwa?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Testy poprzednika pokazują, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone i na poziomie 5,8 l. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 18 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.

Co ciekawe, polska centrala japońskiej marki na bieżąco monitoruje dane dotyczące zużycia paliwa, wykorzystania trybu EV, czasu jazdy na prądzie czy średniej emisji spalin. Informacje przekazywane są anonimowo z aplikacji MyToyota. Okazuje się, że do tej pory 823 zarejestrowane w systemie Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid pokonały 43 mln km, a średnio 55 proc. dystansu przejechały w trybie elektrycznym. Średni czas poruszania się na prądzie wyniósł aż 73 proc. Większość podróży użytkowników tego modelu to przejazdy na dystansach 5-10 km oraz 10-20 km. Kierowcy często ładują swoje auta, stąd średnie zużycie paliwa na tym dystansie z analizowanych pojazdów wyniosło zaledwie 3,7 l/100 km. Nowe wcielenie RAV4 z nowocześniejszą hybrydą plug-in nie może być gorsze...

Nowa Toyota RAV4 - wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Także pod względem wyposażenia w systemy bezpieczeństwa nowa Toyota RAV4 wysoko zawiesza poprzeczkę.Układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu chroni przed najechaniem na przeszkodę na ruchliwym skrzyżowaniu. Do tego jest udoskonalone monitorowanie martwego pola w lusterkach, które obejmuje teraz również wskaźnik zbliżania się do pojazdu z tyłu. Lista obejmuje również bardziej zaawansowany asystent zmiany pasa ruchu.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia ma rozszerzony zakres wykrywania zagrożenia kolizją czołową, a także poprawioną identyfikacją przeszkód, rowerów i motocykli. Jeśli uzna, że kierowca nie zdąży zareagować, hamuje automatycznie. Obsługiwany zdalnie układ Advanced Park umożliwia parkowanie samochodu z zewnątrz przy pomocy smartfona.

Nowa Toyota RAV4 w Polsce. Ile kosztuje japoński SUV?

Obecny model z napędem 2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM kosztuje od 176 100 zł. To bardzo dobra cena za sprawdzony, dopracowany rodzinny samochód. Nowa Toyota RAV4 w Polsce zadebiutuje w 2026 roku i można spodziewać się, że będzie nieznacznie droższa lub... trafi do oferty w cenie poprzednika.