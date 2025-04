Dacia Sandero - cena, wyposażenie i silniki

Chińskie marki jedna za drugą debiutują na polskim rynku, ale w kategorii "najtańsze nowe auto", korona wciąż należy do europejskiego producenta. Dacia Sandero cieszy się tytułem najtańszego nowego samochodu w Polsce, a kwota otwierająca cennik rocznika 2025 jest... niższa niż ta z maja 2024 roku.

Miejski model rumuńskiej marki to prawdziwy król opłacalności. Z perspektywy ostatniej dekady Sandero nie wydaje się wcale tanie, ale w dzisiejszych realiach, w jego cenowe rewiry nie zapuszczają się dziś nawet nowe chińskie marki. Co otrzymujemy w standardowym wyposażeniu najtańszej Dacii, jakie silniki napędzają Sandero i która wersja jest najbardziej opłacalna?

Ile kosztuje najtańsze nowe auto na polskim rynku?

Dacia Sandero wyceniona jest obecnie na 61 300 zł. Kwota dotyczy samochodu fabrycznie nowego, zamawianego do produkcji - nie ma tu więc "haczyka" w postaci rocznika 2024 czy samochodu już zarejestrowanego. Kwota jest niższa od tej sprzed roku, bowiem w maju 2024 najtańsza Dacia kosztowała 62 900 zł. Dacia Sandero, która otwiera ofertę jest napędzana silnikiem TCe 90 - nawet najtańszej marce na rynku, benzynowe silniki wolnossące odeszły do lamusa. Bazowym wyborem jest więc 3-cylindrowy motor o mocy 90 KM, połączony z 5-biegową skrzynią ręczną.

Auto w cenie 61 300 zł dostępne jest w wersji wyposażenia Essential - jej nazwa dość dobrze opisuje charakter auta - Sandero w bazowej specyfikacji proponuje jedynie bardzo podstawowe udogodnienia. Do dyspozycji mamy tempomat, radio z łącznością Bluetooth, czy nawet czujniki parkowania z tyłu. Każde Sandero wyjeżdża też z fabryki z LED-owymi reflektorami. Czego brakuje? Zdecydowanie warto dopłacić do klimatyzacji. W obecnej ofercie najkorzystniejszą opcją jest wybór wyższej wersji wyposażenia. Oprócz możliwości schłodzenia wnętrza, otrzymujemy bowiem znacznie więcej.

Dacia Sandero Expression to najlepszy wybór w gamie

Dacia Sandero Expression kosztuje 65 300 zł, co oznacza, że dopłata względem bazowej wersji wynosi 4000 zł. Takie auto ma już na pokładzie system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 8 cali. Obsługa Apple CarPlay i Android Auto jest w standardzie. Sandero Expression wyjeżdża z salonu na 16-calowych felgach, a lusterka i klamki są lakierowane w kolorze nadwozia.

Nie tylko bogatsze wyposażenie przemawia za wyborem Sandero w wersji Expression. To w tej wersji mamy bowiem wybór również w kwestii jednostki napędowej. Warto dopłacić, a różnica może całkiem szybko się zwrócić...

Dacia Sandero z LPG. Ten silnik jest hitem

Obecna generacja Sandero jest często wybierana przez klientów indywidualnych, a ponad połowa kupujących decyduje się na wariant z fabryczną instalacją LPG. Silnik ECO-G o pojemności 1.0 i mocy 100 KM to prawdziwy hit i trudno się temu dziwić. Tankowanie za półdarmo, większy zasięg, a także lepsze osiągi to główne korzyści z wyboru droższej jednostki napędowej. Moment obrotowy 170 Nm pozwala sprawnie poruszać się również poza miastem, a przyspieszenie do setki w czasie 11,6 s oznacza całkiem zadowalającą dynamikę. Dla porównania, podstawowa, zasilana wyłącznie benzyną, 3-cylindrowa jednostka 1.0 TCe turbo zapewnia 90 KM mocy i 160 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje niespełna 12 sekund, a producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 5,2–5,6 l/100 km.

W gamie Dacii Sandero dostępna jest również jedna wersja z automatyczną przekładnią bezstopniową. Skrzynia biegów CVT jest opcją w Dacii Sandero Stepway, która stylizowana jest na Dustera - ma plastikowe osłony nadkoli i zderzaków, relingi dachowe i lepsze wyposażenie już w standardzie.

Na szczycie stoi gamy pozycjonowana jest wersja silnikowa TCe 110 - topowa jednostka sparowana jest w standardzie z 6-biegową skrzynią manualną. Sandero z tym motorem rozpędza się od 0 do 100 km/h w równe 10 sekund. Moment obrotowy wynosi 200 Nm.

Nowa Dacia Sandero. Oto zmiany

Sandero oferowane w 2025 roku to model po zmianach wymuszonych przez unijne rozporządzenie GSR2. Nowinki to m.in. rejestrator danych na temat zdarzenia, przygotowanie do montażu blokady alkoholowej, system rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania o nadmiernej prędkości, system kontroli pasa ruchu, utrzymanie pasa ruchu, kontrolę zmęczenia kierowcy, wspomaganie parkowania tyłem, czujnik światła i czujnik deszczu, aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów oraz sygnalizacja nagłego hamowania.

Tak prezentuje się pełny cennik Dacii Sandero w 2025 roku: