Jameel Motors wjeżdża do Polski i rusza ze sprzedażą chińskich samochodów GAC

Jameel Motors to firma należąca do rodzinnej spółki Abdul Latif Jameel założonej w Arabii Saudyjskiej w 1945 roku przez zmarłego szejka Abdula Latifa Jameela. Jako niezależny dystrybutor działa w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Maroku, Egipcie, Algierii, Japonii, Chinach, Australii i Monako. Tam sprzedaje samochody takich marek jak m.in. Toyota, Lexus, BYD, GAC Motor, MG Motor, Farizon Auto czy Hino.

Teraz Jameel Motors otwiera biznes w Polsce i zamierza sprzedawać samochody chińskiego koncernu GAC, czyli Guangzhou Automobile Group. GAC to jeden z największych producentów zza Wielkiego Muru - działa od 1997 roku, jest obecny w 76 krajach i zajmuje 181. miejsce na liście Fortune Global 500. Oferta giganta obejmuje zarówno sedany, jak i SUV-y, w tym flagowe modele takie jak GAC Aion Y Plus (elektryczny crossover) czy GAC Hyptec HT, czyli sportowy SUV. Na co mogą liczyć kierowcy w Polsce?

GAC w Polsce to trzy modle. Oto Aion V, Aion Y Plus i Hyptec HT

Jameel Motors na początek wprowadzi trzy modele marek należących do koncernu GAC: Aion V, Aion Y Plus oraz Hyptec HT. Samochody będą sprzedawane w ogólnopolskiej sieci dilerskiej.

– Naszym priorytetem jest dostarczenie polskim kierowcom bezpiecznych, innowacyjnych i atrakcyjnych cenowo samochodów elektrycznych oraz wsparcie Polski w transformacji ku zrównoważonej mobilności – mówi Marcin Słomkowski, general manager Jameel Motors Poland. – Modele GAC wyróżniają nowoczesny design, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, wysokiej jakości materiały, najlepsze standardy bezpieczeństwa, luksusowe wykończenie oraz imponujący zasięg do 520 km na jednym ładowaniu – wylicza.

Aion V to nowy SUV w cenie dla Kowalskiego. Jak wygląda?

Aion V to modnie wystylizowany SUV zaprojektowany na rynki europejskie. Z nadwoziem o długości ponad 4,6 m powalczy w klasie takich aut jak Skoda Enyaq czy Volkswagen ID.4. Duży rozstaw osi (prawie 2,8 m) przekłada się na przestronne wnętrze o powierzchni 4,42 m2. Wyposażenie obejmuje m.in. lidar obsługujący systemy bezpieczeństwa czy system multimedialny napędzany przez AI.

Popisem inżynierów jest wydajny napęd, który stanowi silnik o mocy 224 KM i akumulator 75 KWh. Taki potencjał wystarczy, by od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 7,9 sekundy. Architektura 400V i 180 kW mocy ładowania pozwalają zwiększyć zasięg o 370 km w 15 minut. Producent deklaruje niezwykle niskie zużycie energii, na poziomie 12,8 kWh/100 km. Zasięg - ponad 520 km.

Aion V - osiągi i cena to rewelacja. Nowy SUV o 39 000 zł tańszy niż Skoda

W Niemczech ceny startują od ok. 35 000 euro. To oznacza, że w Polsce Aion V może kosztować na poziomie 150 000 zł. To byłaby świetna oferta za tak duże auto – szczególnie, że dzięki maksymalnej dopłacie 40 000 zł z programu NaszEauto cena spadłaby do 110 000 zł.

Skoda Enyaq z akumulatorem 63 kWh i silnikiem 204 KM kosztuje od 189 900 zł. Volkswagen ID.4 z silnikiem 286 KM i akumulatorem 77 kWh to wydatek od 195 000 zł.

Aion Y Plus - najtańszy minivan z Kartą Dużej Rodziny

Aion Y Plus to 4,5-metrowy rodzinny minivan zaprojektowany w Mediolanie. Włoska robota sprawia, że w przypadku tego auta już za stylistykę należy się piątka. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie.

Jaka moc i pojemność bagażnika w AION Y Plus?

Miejsce kierowcy wita z przejrzystym kokpitem i niemal 15-calowym ekranem na środku. Przednie siedzenia można odchylić na płasko, dzięki czemu po złożeniu oparcia tylnej kanapy powstaje sypialnia – wystarczy jedynie wsunąć dmuchany materac. Bagażnik zapewnia od 405 l do 1200 l pojemności.

Silnik o mocy 201 KM i zamknięty w podłodze akumulator o pojemności ponad 63 kWh powinny zapewnić przyzwoitą dynamikę i ok. 410 km zasięgu. Moc ładowania - 270 kW.

Rodzinny minivan za 89 000 zł?

Aion Y Plus na rynku niemieckim to cena poniżej 30 000 euro. Co po przeliczeniu daje 129 000 zł. Jeśli podobny poziom zostanie ustalony w Polsce, to po odjęciu 40 000 zł dopłaty z programu NaszEauto cena spadnie do 89 000 zł.

Hyptec HT to duży SUV z drzwiami otwieranymi do nieba

Wreszcie Hyptec HT, czyli niemal 5-metrowy SUV klasy wyższej, który w Polsce stanie do walki z takimi tuzami jak m.in. Mercedes EQE SUV czy BMW iX. Samochód wyróżnia się system otwierania tylnych drzwi – uchylają się do góry razem z częścią dachu niczym skrzydła mewy (gullwing; podobnie jak w dawnych Mercedesach i Tesli Model X).

Spektakularna stylistyka skrywa silnik o mocy 241 KM i napęd na tył. Taka konfiguracja powinna zapewnić ok. 450 km zasięgu i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,8 s.

Kiedy ruszy sprzedaż? Jaka gwarancja?

Pierwsze auta pojawią się w salonach w III kwartale 2025 roku. Wtedy też poznamy szczegółową specyfikację aut polski rynek. Samochody chroni 8-letnia gwarancja.