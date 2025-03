31 marca kończy się ważność kart parkingowych i orzeczeń o niepełnosprawności

31 marca 2025 roku wygasają karty parkingowe oraz orzeczenia o niepełnosprawności, czyli dokumenty uprawniające do wielu przywilejów. Dlaczego orzeczenia tracą ważność?

Pierwotnie karty parkingowe oraz orzeczenia o niepełnosprawności miały obowiązywać do 30 września 2024 roku. Sprawa dotyczyła 400 tys. osób – wynikało z danych Elektronicznego Krajowego Systemu Orzekania o Niepełnosprawności. W obawie przed przeciążeniem systemu nowelizacja ustawy wydłużyła ważność orzeczeń oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jednak pod warunkiem złożenia wniosku o nowe orzeczenie do 30 września 2024 roku.

Które dokumenty tracą ważność 31 marca 2025?

Teraz jednak nadszedł termin, po którym wszystkie te dokumenty tracą moc. Zgodnie z obowiązującym prawem 31 marca 2025 roku przestają być ważne:

karty parkingowe,

orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

Orzeczenie o niepełnosprawności i pieniądze. Brak ważnych dokumentów to utrata ulg i świadczeń

Koniec ważności orzeczenia o niepełnosprawności niesie ze sobą m.in. konsekwencje finansowe. Oznacza to np. utratę świadczenia pielęgnacyjnego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, ulg podatkowych, zniżek na przejazdy komunikacją publiczną czy dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu ortopedycznego.

Nieważna karta parkingowa. Jaki mandat za parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych?

Nieważna karta parkingowa powoduje, że osoby potrzebujące nie będą mogły parkować na niebieskiej kopercie imoże narazić na kosztowne konsekwencje. Jakie? Jeśli kierowca zdąży przed wciągnięciem auta na lawetę, to sprawę kończy mandat 800 zł plus 6 punktów karnych i opłata kosztów związanych z wezwaniem pomocy drogowej. Z kolei za nieuprawnione korzystanie z cudzej karty parkingowej grozi mandat 1200 zł.

Jak jest oznakowane miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych?

Miejsca parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych są potocznie nazywane niebieskimi kopertami. Określa je znak pionowy D-18 oznaczający miejsce parkingowe z tabliczką T-29 precyzującą, że jest to miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na niebieskim tle jest namalowane oznakowanie poziome ze znakiem P-24.

Kto i kiedy może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych? Co mówią przepisy?

Niebieskie koperty są wyznaczane np. blisko wejścia do marketów czy galerii handlowych. Może dlatego stanowią łakomy kąsek do "zaparkowania na chwilę". Policja przypomina jednak, że na tzw. niebieskiej kopercie, mogą parkować osoby, które posiadają kartę parkingową lub te, które je przewożą, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy z nimi jadą. Stąd zaparkowanie na kopercie auta należącego np. do pracowników domu pomocy społecznej, hospicjum, czy placówki opiekuńczo-wychowawczej jest legalne (jeśli przewożą podopiecznych z niepełnosprawnością).

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności – mówi Prawo o ruchu drogowym.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych pozwala niestosować się do 9 znaków drogowych

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych pozwala na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych. Lista obejmuje m.in. znaki zakazu wjazdu, ruchu czy postoju:

B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach,

B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,

B-3a – zakaz wjazdu autobusów,

B-4 – zakaz wjazdu motocykli,

B-10 – zakaz wjazdu motorowerów,

B-35 – zakaz postoju,

B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste,

B-38 – zakaz postoju w dni parzyste,

B-39 – strefa ograniczonego postoju.

Karty parkingowe i orzeczenia o niepełnosprawności. Zmiany w prawie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło projekt nowelizacji, który ma uregulować kwestię ważności kart parkingowych oraz orzeczeń. Dokument przewiduje, że: