Nowa Toyota Yaris 2025 uderza w konkurencję z Chin

Toyota Yaris to najpopularniejszy w Polsce samochód miejski – trzyma w garści 29 proc. rynku. To także jeden z kluczowych modeli japońskiego producenta w obronie dominującej pozycji na rynku. Firma jest świadoma, że dobra passa nie trwa wiecznie stąd wprowadza na rynek nową odsłonę swojego hitu na 2025 rok i jednocześnie z cenami wraca do 2023 roku.

Reklama

Czy w ten sposób Toyota uderza w konkurencję z Chin? Z pewnością dzięki tej decyzji kierowcy zyskują alternatywę w postaci dopracowanych i niedrogich samochodów. Ostrzejsza konkurencja wymusiła również wyższe rabaty podczas wyprzedaży. Na co można liczyć w przypadku Yarisa 2025?

Tak wygląda nowa Toyota Yaris

Reklama

Pod względem stylistycznym w sezonie 2025 najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii. Metalizowany Forest Green przewidziano również z połączeniu z czarnym dachem. Z kolei lakier Storm Grey jest zastrzeżony dla Yarisa w odświeżonej wersji GR Sport.

We wnętrzu ekran stacji multimedialnej ma przekątną 9- lub 10,5 cala. Większy z systemem Toyota Smart Connect zaskoczy szybką reakcją i jakością prezentowanej grafiki. Nawigacja pobiera dane w czasie rzeczywistym z chmury. Sterowanie głosowe obsługuje klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.

Toyota Yaris GR Sport w ostrzejszym stylu

Odmłodzony Yaris GR Sport to m.in. nowy wzór 18-calowych felg aluminiowych w matowym wykończeniu. Samochód można mieć w nowym lakierze Storm Grey, który jest dostępny w dwukolorowym wariancie z czarnym dachem. We wnętrzu świetny klimat wprowadzają czerwone przeszycia czy akcenty w kolorze Gun Metal Grey na drzwiach, bokach kabiny oraz na konsoli centralnej i kierownicy.

Toyota Yaris 2025 z hybrydą o mocy 116 KM i 130 KM. Ile spala?

Bazowa Toyota Yaris skrywa pod maską bazowy napęd 1.5 Hybrid 116 KM. Japoński układ produkowany w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach średnio spala 3,8 l/100 km.

Więcej frajdy z jazdy zapewni jednak hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą i mocniejszej sekcji elektrycznej. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Zastrzyk wzmacniający przełożył się nie tylko na przyspieszenie, ale i na lepszą elastyczność auta, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.

Yaris Hybrid 130 jest wyraźnie bardziej dynamiczny. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w 9,2 s - to pół sekundy szybciej niż starszy napęd o mocy 116 KM. Zryw od 80 do 120 km/h trwa 7,5 s zamiast 8,1 s. Poza tym, w tego rodzaju aucie ważniejsze jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. To przekłada się na niskie spalanie – 130-konna Toyota ma zużywać 4,2 l benzyny na 100 km.

Nowa hybrydowa Toyota Yaris kosztuje od 89 400 zł. Z oferty znikną klasyczny silnik 1.5

Nowy cennik po obniżkach przypomina ten z 2023 roku. Z oferty skasowano jednak bazowy silnik 1.5/125 KM. Teraz najtańsza nowa Toyota Yaris Active z hybrydą 1.5/116 KM kosztuje od 89 400 zł, to 11 500 zł taniej niż na metce. Na liście wyposażenia jest m.in. czarna materiałowa tapicerka, system multimedialny Toyota Touch z 9-calowym ekranem dotykowym, kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, asystent utrzymania pasa ruchu, tempomat adaptacyjny, system wykrywania zmęczenia kierowcy, układ rozpoznawania znaków drogowych.

Toyota Yaris w wersji Comfort za 849 zł miesięcznie

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 KM w wersji Comfort kosztuje od 91 400 zł (cena spadała o 12 500 zł). Wyposażenie to: 15-calowe alufelgi z oponami 185/65 R15, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, światła przeciwmgielne, trójramienna kierownica obszyta skórą, gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, manualna regulacja wysokości fotela pasażera z przodu, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

Yaris w wersji Comfort ma także najlepiej skalkulowaną miesięczną ratę w Leasingu KINTO One dla firm. Przy 3-letniej umowie z 10-procentową wpłatą wstępną i 60 tys. km limitu przebiegu rata wynosi 690 zł netto. Klient prywatny może skorzystać z Leasingu Konsumenckiego KINTO One z miesięczną ratą na poziomie 849 zł brutto (umowa na 36 miesięcy z 10-proc. wpłatą własną, a limit przebiegu 60 tys. km).

Toyota Yaris Hybrid w wersji Style kosztuje od 105 300 zł

Yaris z hybrydą 1.5 o mocy 116 KM kosztuje teraz od 105 300 zł. Taki samochód jest lepszy o 16-calowe alufelgi z oponami 195/55 R16 i światła przeciwmgielne w technologii LED. W kabinie czarna materiałowa tapicerka z szarymi wstawkami, stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej, podgrzewane fotele kierowcy i pasażera, przyciemniane szyby tylne oraz przednie i tylne czujniki parkowania.

Nowa Toyota Yaris Premiere Edition tylko jako hybryda 1.5/130 KM

Yaris w wersji Executive kosztuje od 114 100 zł. Wyposażenie obejmuje: 17-calowe alufelgi z oponami 205/45 R17, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, podwójną podłogę bagażnika, cyfrowy kokpit o przekątnej 12,3 cala, system multimedialny Toyota Smart ConnectR z 10,5-calowym ekranem dotykowym i czarną tapicerkę materiałową ze skórzanymi wstawkami. Auto można wzbogacić o pakiet VIP i Bi-tone.

Toyota Yaris Premiere Edition jest dostępna wyłącznie ze 130-konną hybrydą i kosztuje od 123 000 zł. Standard obejmuje m.in. 17-calowe felgi aluminiowe z oponami 205/45 R17, tapicerkę materiałową z elementami skóry w kolorze czarnym z niebieskimi przeszyciami, wyświetlacz HUD na przedniej szybie i cyfrowy kluczyk.

Nowa Toyota Yaris Hybrid 130 GR Sport kosztuje od 130 900 zł

Najdroższa w gamie Toyota Yaris Hybrid 130 w wersji GR Sport (foto niżej) kosztuje od 124 000 zł. Wyposażenie seryjne obejmuje: 18-calowe alufelgi z oponami 215/40 R18, ostrzej wystylizowane zderzaki, czarny dach, osłonę chodnicy z logo GR Sport, cyfrowy kluczyk i tapicerkę z ekologicznego zamszu Ultrasuede ze skórzanymi boczkami i czerwonymi ściegami.