Marka Bestune (czyt. Bestjun) wjeżdża do Polski

Ma 19 lata i pochodzi z Chin. Bestune (czyt. Bestjun) to młoda marka założona w 2006 roku. Należy do jednego z największych koncernów motoryzacyjnych FAW (First Automobile Works), który tylko w 2024 roku wyprodukował w 14 fabrykach łącznie ponad 3,2 mln aut. Samochody trafiły na drogi 97 krajów.

Reklama

W ramach joint-venture, FAW współpracuje w Chinach również z grupą Volkswagen oraz koncernem Toyota. Koncern posiada fabryki, centra badawczo-rozwojowe i testowe w 18 lokalizacjach na terenie Chin, a jedno z centrów R&D mieści się w Monachium. FAW zatrudnia ponad 120 000 pracowników. W 2022 roku Grupa FAW zajęła 79. miejsce na prestiżowej liście największych światowych koncernów Fortune Global 500.

Teraz należąca do FAW marka Bestune wjeżdża do Polski i na początek zaoferuje trzy modele. Dystrybucją samochodów zajmie się Asian Automotive Distribution Center (AADC). Co dostaną kierowcy?

Bestune (czyt. Bestjun) wprowadza trzy modele

Reklama

Bestune T77 Pro z długością 4,5 m w Polsce staje do walki z takimi tuzami jak m.in. Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4, Kia Sportage czy Hyundai Tucson. T77 Pro wyróżnia się sześciokątnym grillem, przestronnym wnętrzem i bogatym wyposażeniem.

Bestune T77 Pro czy Bestune T90? Kompaktowy SUV czy crossover

Bestune T90 – crossover o długości 4,7 m wyposażony w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy ADAS. Model dostępny będzie w dwóch wersjach wyposażenia: Premium oraz Flagship. Bazowy silnik 1.5 o mocy 160 KM jest połączony z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Szybszy wariant to jednostka 2.0/245 KM z 8-biegowm automatem Aisin.

Bestune B70 wygląda jak Audi A7 Sportback

Bestune B70 to liftback o długości 4,85 m. Samochód bedzie dostępny z silnikiem 1.5/160 KM i 2.0/218 KM. Chiński model może niektórym przypominać Audi A7 Sportback.

Nowa marka otworzy 40 punktów dilerskich

Pierwsze sztuki Bestune trafią na drogi pod koniec drugiego kwartału 2025 roku. Do końca roku planowane jest otwarcie 16 autoryzowanych salonów dilerskich. Docelowo sieć sprzedaży obejmie około 40 punktów.