Tak wygląda nowa Toyota FT-Me, najtańszy model japońskiej marki

Nowa Toyota FT-Me w dwubarwnej karoserii z kołami rozstawionymi na rogach wyskoczyła z pudełka w Brukseli podczas Kenshiki Forum, czyli spotkania z szefami koncernu w Europie. Czego można spodziewać się po najtańszym modelu japońskiej marki?

Mikrosamochody przez ostatnie cztery dekady stały się niesamowicie popularne w Europie. Przy czym nie chodzi tu wcale o ich poręczność czy inne zalety, ale o to, że w wielu krajach osoby w określonym wieku mogą nimi kierować bez prawa jazdy. Niektórzy ze względów bezpieczeństwa i komfortu wybierają taki samochód zamiast skutera.

Toyota FT-Me zajmie pół miejsca parkingowego. Jakie wymiary?

Japoński producent również postanowił zaistnieć w tym segmencie rynku. Przy czym nowa Toyota FT-Me ma sprawdzić się nie tylko jako samochód na dojazdy do szkoły, ale także w roli auta kurierskiego czy pojazdu dla osób niepełnosprawnych. Do każdej z tych misji jest świetnie przygotowana. Z 2,5-metrowym nadwoziem i kołami rozstawionymi na rogach jest niesamowicie zwrotna. Do tego zajmuje zaledwie pół miejsca parkingowego, a gdy możliwe jest parkowanie prostopadłe, wówczas tylko jedną trzecią.

Nowa Toyota ma wnętrze podatne na aranżację

Drzwi otwierają się niemal pod kątem prostym, co ułatwia zajmowanie dwóch foteli. Kierownica w przypadku niepełnosprawnych pozwala na ręczną obsługę napędu, stąd z auta mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich bez konieczności dokonywania modyfikacji. Wnętrze jest podatne na aranżację. Po złożeniu siedzenia pasażera można przewieźć zapakowaną szafę. Obok kierowcy zmieści się także wózek inwalidzki.

Toyota FT-Me ma dach z panelami fotowoltaicznymi. Można jeździć za darmo

Toyota przy budowie FT-Me wykorzystała materiały pochodzące z recyklingu. Stąd planowany ślad węglowy tego modelu ma być aż o 90 proc. mniejszy niż w oferowanych obecnie autach. Do tego układ napędowy zużywa trzykrotnie mniej energii niż samochód elektryczny z dużą baterią. Miejską Toyotę wyposażono w dach z panelami fotowoltaicznymi, które doładowują akumulator i mogą zwiększyć zasięg o 20-30 km każdego dnia. To oznacza wyprawy po mieście bez konieczności ładowania z gniazdka (pod warunkiem, że pogoda dopisze).

Ile kosztuje nowa Toyota FT-Me?

Ile kosztuje nowa Toyota FT-Me? Producent milczy na temat ceny, ale można spodziewać się kwoty na poziomie 59 000 czy 60 000 zł. Obecnie w tym segmencie rządzi francuska marka Aixam - najtańszy model e-Minauto kosztuje od 58 600 zł.