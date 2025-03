Nowa partia czołgów K2 Czarna Pantera w polskich łatach kamuflujących już parkuje równymi rzędami w Gdyni. To zaskakująca dostawa. Co potrafią te wozy bojowe? Gdzie trafią do służby? Zdaniem wojskowych K2 lepiej niż Abramsy nadają się do służby w północno-wschodniej Polsce.