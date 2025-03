Zmiany cen paliw na stacjach. Ile kosztuje benzyna 95, LPG diesel?

Benzyna 95, olej napędowy oraz gaz LPG tanieją od ponad miesiąca. Szybkość spadków cen paliw nie jest duża, jednak wszystko wskazuje na to, że na dniach obniżki na stacjach powinny nabrać rozpędu.

– Sytuacja na rynkach międzynarodowych sprzyja kierowcom (m.in. cła nakładane przez Donalda Trumpa – red.). Ropa naftowa jest najtańsza od ponad 3 lat a złotówka umacnia się w relacji do amerykańskiego dolara. W tych warunkach, na początek w odniesieniu do benzyny 95, można liczyć na spadek cen na stacjach poniżej poziomu 6 złotych za litr. Prognozy dla detalicznego rynku paliw na drugi tydzień marca zakładają przyspieszenie obniżek – zapowiadają analitycy e-petrol.pl.

Od 10 marca benzyna 95 kosztuje taniej niż 6 zł/litr. Jakie ceny LPG i diesla?

Benzyna 95 od 10 marca powinna kosztować 5,90-6,03 zł/l. Olej napędowy do samochodów z silnikiem Diesla to wydatek na poziomie 6,11-6,22 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją LPG także ucieszy zmiana – ich ulubione paliwo potanieje do 3,14 zł/l.

Paliwo tanieje trzeci miesiąc z rzędu

Analitycy BM Reflex także zauważają pozytywne dla kierowców zmiany. W skali tygodnia zarówno benzyna 95 jak i diesel potaniały 3 grosze. Stąd 8 marca kosztują odpowiednio 6,08 i 6,23 zł/l. Ceny autogazu spadły 1 grosz do 3,20 zł/l.

– Kolejny tydzień spadku cen na krajowym, hurtowym rynku paliw pozwala z optymizmem patrzeć na przyszły poziom cen paliw na stacjach – zauważają. – Pierwsza połowa marca może przynieść spadek średniego poziom cen benzyny 95 w okolice 5,95 zł/l. Średnia cena diesla z kolei może spaść do poziomu około 6,09 zł/l – wyliczają.

Ogromne różnice w cenach. Gaz LPG droższy o 31 gorszy

Marzec to kolejny miesiąc z rzędu ze spadkiem cen paliw rok do roku. Za litr benzyny 95 płacimy 37 groszy mniej niż na początku marca ubiegłego roku. Olej napędowy jest z kolei blisko 50 groszy tańszy niż przed rokiem. Droższy o 31 gr jest jedynie gaz LPG.