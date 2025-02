Ceny paliw w Polsce. Ile kosztuje benzyna 95, diesel i gaz LPG?

Nowe wieści z rynku paliw mogą ucieszyć kierowców już od czwartku 27 lutego 2025 roku. Mimo złowieszczych zapowiedzi podwyżek tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG będzie tańsze. Jakie kwoty powitają nas przy dystrybutorach? – Ostatnie dni lutego przyniosły zmiany cen paliw na stacjach. Zarówno paliwa tradycyjne, jak i autogaz potaniały w porównaniu do zeszłego tygodnia o 2 grosze – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

27 lutego benzyna 95 kosztuje 6,11 zł/l. Olej napędowy potaniał do 6,27 zł. Gaz LPG to wydatek na poziomie 3,19 zł/l.

Benzyna 95 od 27 lutego ma kosztować 6,11 zł/l

Olej napędowy - to tankowanie za 6,27 zł/l

Gaz LPG - 3,19 zł/l

Jednak prawdziwy cud przy dystrybutorze czeka kierowców w miejscowości Małkinia Górna (woj. mazowieckie). W czwartek 27 lutego ceny na stacji Avia przy ul. Nurskiej 98A spadną poniżej 5 zł za litr. To kolejna odsłona krążącej po kraju słynnej wśród kierowców promocji EXTRA CENA. Jakie są warunki?

Paliwo po 4,99 zł za litr. Jakie są warunki promocji 27 lutego?

Akcja promocyjna potrwa od godziny 16:00 do 18:00. Przez dwie godziny kierowcy będą mogli zatankować benzynę 95 lub olej napędowy w cenie 4,99 zł za litr. Żeby skorzystać ze zniżki należy zarejestrować się w aplikacji Avia GO.

Maksymalnie w promocyjnej cenie można zatankować 50 litrów paliwa. To oznacza, że za 50 litrów benzyny lub diesla kierowca zapłaci 250 zł. Ta sama operacja przy średniej rynkowej cenie 6,11 zł/litr to już 305 zł. Promocja nie obejmuje transakcji z wykorzystaniem kart flotowych.

Ceny paliw różnią się w województwach. Gdzie jest najtaniej i najdrożej?

Benzyna 95 oraz diesel najtańsze są na Warmii i Mazurach – tam za litr tych paliw płaci się odpowiednio 6,02 zł i 6,19 zł (ta sama cena ON dotyczy też Wielkopolski). Gaz najmniej kosztuje w województwie łódzkim – LPG można zatankować za 3,13 zł/l.

Najdroższą benzynę 95, olej napędowy i gaz LPG muszą tankować kierowcy z Mazowsza. Cena za litr to odpowiednio: 6,32 zł; 6,44 zł; 3,30 zł.

Kierowcom zostało 4 dni. Promocja na paliwo do niedzieli 2 marca

Kierowcy do 2 marca mogą jeszcze liczyć na rabaty na stacjach Shell. Warunkiem udziału w akcji jest zapisanie się do klubu Shell ClubSmart i zatankowanie minimum 10 l paliwa. Przy wyborze Shell V-Power 95 lub Shell V-Power Diesel, cena będzie niższa o 30 gr/l. W przypadku paliw Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel obowiązuje rabat 20 gr na litrze.

Niższa cena przysługuje na jednorazowe tankowanie nie większe niż 60 l benzyny lub diesla. Co ważne, zniżki na paliwo dostępne są we wszystkie dni tygodnia. Do tego z tańszego tankowania można korzystać nieograniczoną ilość razy.