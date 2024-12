Samochód z dopłatą PFRON, czyli ile można otrzymać? Kto może skorzystać?

Program PFRON Samodzielność – Aktywność – Mobilność pozwala starać się o dofinansowanie zakupu samochodów przystosowanych do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością lub przygotowanych do przewożenia niepełnosprawnych jako pasażerów. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Wysokość dopłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zależy od ceny auta oraz jego przeznaczenia.

Kto może skorzystać ze wsparcia? PFRON wskazuje, że ma to być osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Do tego musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i oświadczyć, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

Reklama

Dofinasowanie samochodu z PFRON. Nowy nabór wniosków, podano daty

Reklama

Program jest realizowany bezterminowo. Nabór wniosków o dofinasowanie fundusz przeprowadza dwa razy w roku.

– Najbliższy piąty już nabór wniosków w programie planowany jest w okresie od 3 do 31 marca 2025 roku – powiedziała dziennik.pl Matylda Piątkowska, rzecznik prasowy PFRON. – W ramach trzeciego (marzec 2024) i czwartego (sierpień 2024) naboru w programie łącznie wsparcie otrzymało ponad 400 beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy na dofinasowanie. W sumie PFRON na realizację przeznaczył ponad 62 mln zł – wyliczyła.

Jakie są zasady i procedury składania wniosków o dofinasowanie samochodu z PFRON?

Najpierw należy złożyć elektroniczny wniosek o dofinansowanie w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia. PFRON na rozpatrzenie zgłoszenia ma 45 dni od daty zakończenia naboru.

– Następnie dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków PFRON jest umowa dofinansowania zawarta na okres 15 miesięcy pomiędzy wnioskodawcą i PFRON, w ramach której wnioskodawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zakupem dostosowanego samochodu. Na uzasadniony wniosek beneficjenta oddziały PFRON mogą podjąć decyzję o wydłużeniu terminu obowiązywania umowy ponad 15 miesięcy – wskazała Piątkowska.

Nowy samochód 85 proc. taniej. Nawet 120 tys. zł na auto od PFRON

Kwota dofinansowania samochodu w programie jest kumulatywna i zależy od wartości pojazdu. – Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie części kosztów zakupu nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego. Wysokość dofinansowania stopniowo maleje – ma charakter degresywny – i uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego – wyjaśnia przedstawicielka PFRON.

To oznacza, że wnioskując o dofinasowanie zakupu samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną jako kierowca, można uzyskać nawet 80 proc. dopłaty przy cenie auta do 150 000 zł. Prosty rachunek i widomo, że "do kieszeni wróci" nawet 120 tys. zł.

Przewidziano cztery progi wysokość dofinansowania dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:

do 150 000 zł – 80 proc. ceny samochodu

nadwyżka od 150 000 zł do 250 000 zł – 50 proc.

nadwyżka od 250 000 zł do 300 000 zł – 30 proc.

nadwyżka ponad kwotę 300 000 zł – 0 proc.

W przypadku wniosku o dofinasowanie samochodu dostosowanego do przewożenia osoby z niepełnosprawnością, można liczyć na 85 proc. dopłaty przy cenie samochodu do 130 000 zł. PFRON sfinansuje do 110 500 zł.

Tu również obowiązują cztery progi cenowe. Wysokość dofinansowania auta dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością wynosi:

do 130 000 zł – 85 proc. ceny samochodu

nadwyżka od 130 000 do 200 000 zł – 50 proc.

nadwyżka od 200 000 zł do 230 000 zł – 30 proc.

nadwyżka ponad kwotę 230 000 zł – 0 proc.

Nowa Toyota Proace Verso czy Proace City Verso z programem PEFRON?

Toyota z myślą o dofinansowaniu z programu PFRON oferuje dwa modele: Proace Verso oraz mniejszą Proace City Verso z zabudowami Mobility. Oba auta spełniają wymagania instytucji publicznych i są zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób z niepełnosprawnością.

Konwersja obejmuje rampy, najazdy lub windy, mocowania wózka wewnątrz, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa i odpowiednie oznakowanie. Na liście opcjonalnych dodatków znajduje się m.in. wciągarka na pilota, pasy zapobiegające staczaniu się wózka, dodatkowy zestaw mocowania dla drugiego wózka (tylko Proace Verso) i homologacja zabudowy do przewozu 5 lub więcej osób.

Toyota Proace City Verso kosztuje od 36 500 zł z dotacją PEFRON

W przypadku kompaktowej Toyoty Proace City Verso zabudowa Mobility jest dostępna w odmianie Long o długości 4,7 m w wersji wyposażenia Business lub Family. Modyfikacje obejmują obniżenie podłogi tylnej części auta, przerobienie tylnego zderzaka by jego środkowa część podnosiła się razem z klapą bagażnika. Przewidziano także system mocowania, który obejmuje 4-punktowe pasy mocujące wózek i 3-punktowe pasy dla siedzącej na nim osoby. Do tego oświetlenie LED przedziału dla pasażera oraz aluminiowa, rozkładana rampa z siłownikami wspomagającymi składanie, po której można wprowadzić osobę na wózku. Zdaniem japońskiego producenta tak przygotowana Toyota Proace City Verso po uwzględnieniu maksymalnego dofinasowania PFRON kosztuje od 36 500 zł.

Toyota Proace Verso z dopłatą PFRON. Większy samochód może kosztować od 73 616 zł

Większa Toyota Proace Verso może zostać przystosowana do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich z nadwoziem Medium o długości 4,9 m oraz Long o długości 5,3 m. Zamiast trzeciego rzędu siedzeń montowany jest kompletny zestaw do zabezpieczenia podróżnego. Standardem są mocowania dla wózka inwalidzkiego, czyli listwy w podłodze, pasy mocujące wózek i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku.

Zgodne z przepisami samochód jest oznakowany na masce i tylnych drzwiach. Dodatkowe kierunkowskazy są także na tylnych słupkach. Zabudowa tego modelu występuje w wariancie z najazdami oraz w wersji z windą. Przystosowana do przewozu osób na wózkach Toyota Proace Verso z dotacją od PFRON kosztuje od 73 616 zł.