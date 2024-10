Lexus sprzedaje się na potęgę. Hybrydy i SUV-y hitem 2024 roku

Lexus wyprzedził sam siebie i ustanowił nowy rekord. Po trzech kwartałach 2024 roku zarejestrowano w Polsce ponad 10 700 samochodów tej japońskiej marki – to więcej niż w całym 2023 roku. Rok do roku producent zanotował niemal 40 proc. wzrost sprzedaży. Aż 100 proc. kupujących zdecydowało się na auta z napędem zelektryfikowanym, czyli hybrydy, hybrydy plug-in oraz z samochody na prąd z baterii.

Tylko we wrześniu z 21 salonów na drogi wyjechało przeszło 1180 aut, stąd Lexus a w klasyfikacji generalnej marek premium kolejny miesiąc z rzędu wjechał na czwartą lokatę i wyprzedził Volvo. Wyżej jest już tylko niemiecka trójka, czyli Mercedesa, BMW i Audi. Teraz Japończycy podbijają stawkę i tną ceny swoich modeli. Na co mogą liczyć kierowcy?

Lexus LBX tanieje o 18 000 zł. Ile kosztuje japońskie auto?

Lexus LBX zdominował segment B-SUV premium. Do tej pory zarejestrowano 1707 sztuk, a wrzesień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym z salonów wyjechało więcej LBX-ów (277 egz.) niż wszystkich konkurencyjnych modeli razem wziętych. Ten najtańszy Lexus strącił z podium UX-a i stał się trzecim najchętniej kupowanym autem marki nad Wisłą. Teraz po odjęciu 18 tys. zł rabatu kosztuje od 134 900 zł. Samochód skrywa pod maską hybrydę złożoną z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Co wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz powinien zapewnić dłuższą żywotność). Podczas hamowania energia odzyskiwana jest jeszcze szybciej. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. Przednionapędowa odmiana na start od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Napęd jest też bardzo ekonomiczny – wynik 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków.

Wersja LBX wzbogacona o pakiet Comfort kosztuje od 140 900 zł. Taki samochód po dopłacie 6 tys. zł zapewni dodatkowo m.in. podgrzewane fotele, inteligentny kluczyk, przednie i tylne czujniki parkowania, elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne czy indukcyjną ładowarkę do smartfonów.

Lexus LBX i hybryda z silnikiem 1.5. Ile spala?

Lexus LBX Elegant z pakietem Tech to największy rabat na poziomie 25 000 zł, stąd auto kosztuje teraz od 157 900 zł. Japoński SUV w tej odmianie oferuje m.in. 18-calowe felgi, tapicerkę ze skóry ekologicznej w kolorach Ammonite Sand, Forest Brown lub Black, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, podgrzewaną kierownicę czy 12,3-calowy wirtualny kokpit.

Lexusa LBX Cool wyróżnia się dwukolorowym malowaniem nadwozia, 18-calowymi felgami aluminiowymi z polerowanym wykończeniem, elektrycznie regulowanym fotelem kierowcy z pamięcią ustawień oraz tapicerką łączącą skórę z zamszem Ultrasuede. Ten model to wydatek na poziomie 172 900 zł.

Lexus UX 300h Business + Tech taniej o 37 000 zł

Lexus UX skrywa pod karoserią nowy napęd hybrydowy 5. generacji o mocy 199 KM i lepsze zawieszenie. Najtańszy UX 300h kosztuje teraz od 149 900 zł. Model w wersji Business z pakietem Tech tanieje o 37 000 zł do ceny na poziomie 171 900 zł. Wyposażenie obejmuje 18-calowe alufelgi, podgrzewane fotele i kierownicę, przyciemniane szyby, reflektory Bi-LED, 12,3-calowy wirtualny kokpit, ładowarkę indukcyjna do smartfonów czy system monitorowania martwego pola, ostrzegani o ruchu poprzecznym z tyłu i ostrzeganie przed otwarciem drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją.

Lexus UX 300h w wersji F SPORT Design kosztuje teraz 177 900 zł, czyli o 6000 zł więcej od wariantu Business z pakietem Tech. Ten model to usportowiony wygląd, 18-calowe alufelgi, elektrycznie sterowana klapa bagażnika, system multimedialny Lexus Link Pro z 12,3-calowym ekranem dotykowym i wbudowaną nawigacją, a także 10 głośników.

Lexus NX z korzyścią do blisko 60 000 zł

Lexus NX 350h (243 KM) z napędem na przód w wersji Prestige kosztuje teraz od 213 800 zł. Z kolei auto z napędem 4x4 E-Four jest doposażona w 20-calowe felgi aluminiowe, dynamiczne adaptacyjne światła drogowe, system Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem, 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie, elektrycznie regulowane fotele z tapicerką perforowaną Tahara – taki samochód to wydatek od 251 400 zł.

Tańszy jest też NX-a 350h w topowej wersji Omotenashi z napędem 4x4 E-Four. Auto, które teraz kosztuje 279 500 zł (58 400 zł rabatu) zapewnia 20-calowe obręcze, skórzaną tapicerką w czterech odcieniach i drewnianymi wstawkami Open Pore, oraz kompletne wyposażenie z układem autonomicznego parkowania Lexus Teammate czy systemem premium audio Mark Levinson z 17-głośnikami.

Lexus ES Business Edition – japoński sedan tanieje

Lexusa ES Business Edition kosztuje teraz od 215 600 zł. Pod maską ES 300h pracuje napęd hybrydowy czwartej generacji. To duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona oraz silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem ok. 1700 kg japońskiej myśli technicznej.

Lexus ES 300h, czyli 5-metrowa hybryda ze spalaniem auta miejskiego

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,9 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka silnika elektrycznego, który często włącza się do pracy. ES 300h imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku 5,5 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie... auta miejskiego!

Lexus RX taniej o ponad 100 000 zł

Lexus RX 350h w wersji Elegance z pełną hybrydą o mocy 250 KM i napędem na cztery koła E-Four kosztuje teraz od 290 400 zł. Odmiana Prestige z pakietem Technology, która ma m.in. 21-calowe felgi aluminiowe, 64-kolorowe dodatkowe oświetlenie wnętrza, kamerę cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni czy 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie staruje z poziomu 339 000 zł.

RX-a 350h w topowej wersji Omotenashi to rabat 75 700 zł, stąd cena od 362 200 zł. Wyposażenie obejmuje m.in. adaptacyjne zawieszenie AVS, cyfrowe lusterko wsteczne, 21-głośnikowy system klasy premium Mark Levinson czy tapicerkę ze skóry półanilinowej.

Najmocniejszy w gamie RX 500h z napędem 4x4 DIRECT4, układem hybrydowym z turbodoładowanym silnikiem 2.4 i automatyczną, sześciobiegową przekładnią i tylną osią skrętną osią w wersji F SPORT Edition kosztuje teraz 384 800 zł. Najwyższa odmiana F SPORT potaniała o 100 100 zł do ceny na poziomie 400 800 zł. Auto oferuje 21-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, wentylowane fotele przednie i tylne, cyfrowe lusterko wsteczne oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu auta.