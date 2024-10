Powrót legendy – Capri w nowej, elektrycznej odsłonie Jednym z głównych tematów rozmowy była premiera nowego elektrycznego Forda Capri. Jak podkreślił przedstawiciel Forda, Capri, które w latach 70. i 80. było symbolem buntu i sportowego stylu, teraz powraca w nowoczesnej formie. Nowy Capri jest crossoverem, który łączy w sobie sportowy charakter z przestronnością typową dla SUV-ów.

„Capri to legenda, która była dostępna dla wielu osób. Tym razem stworzyliśmy pojazd, który odpowiada na potrzeby dzisiejszych użytkowników – z dużą przestrzenią i elektryfikacją, a jednocześnie utrzymujący sportowy duch oryginału” – powiedział przedstawiciel Forda.

Nowy model może pochwalić się zasięgiem do 620 kilometrów oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, które mają przyciągnąć zarówno miłośników dawnego Capri, jak i nowych klientów szukających nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań.

Elektryfikacja floty Forda

Ford nie ogranicza swojej oferty elektrycznej tylko do samochodów osobowych. Firma kładzie duży nacisk na rozwój elektryfikacji pojazdów użytkowych. Ford Transit, będący liderem rynku pojazdów dostawczych, stanowi kluczowy element strategii elektryfikacji marki. W Polsce Ford przejął ponad 70% rynku elektrycznych pojazdów użytkowych, co czyni go liderem tego segmentu.

„Mamy pełną gamę pojazdów użytkowych w wersjach elektrycznych, w tym Ford Pro, który oferuje narzędzia do zarządzania flotą, takie jak zarządzanie czasem pracy pojazdów, aby zapewnić ich maksymalną dostępność” – dodał Szabó.

Ford wprowadził również model E-Transit Custom, który jest jednym z najbardziej wszechstronnych elektrycznych pojazdów dostawczych. Marka przygotowuje się również do wprowadzenia na rynek hybrydowych pickupów, co ma być kolejną innowacją w ofercie komercyjnej.

Nowe modele elektryczne

Oprócz Capri, Ford niedawno wprowadził na rynek nowego elektrycznego Forda Explorera. Jest to kolejna ikona marki, która została w pełni zelektryfikowana. W ofercie Forda znajduje się również Mustang Mach-E, który zyskał popularność na wielu rynkach, a marka nieustannie rozwija swoje portfolio elektrycznych modeli.

Wkrótce Ford zaprezentuje również elektryczną wersję modelu Puma, co będzie kolejnym krokiem w transformacji motoryzacyjnej marki. Puma ma być dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm, które szukają efektywnych rozwiązań transportowych.

Wyzwania elektryfikacji i elastyczność Forda Jednym z wyzwań, przed jakimi stoi Ford, jest różnorodność rynków, na których działa. W niektórych krajach elektryfikacja postępuje szybko, napędzana przez zmiany w regulacjach prawnych, natomiast inne rynki, takie jak Polska, wciąż mają przed sobą wyzwania związane z infrastrukturą i polityką wsparcia dla elektromobilności.

„Musimy być elastyczni. Mimo że elektryfikacja to nasza przyszłość, wciąż istnieje wielu klientów, którzy preferują pojazdy spalinowe. W odpowiedzi na ich potrzeby wprowadziliśmy niedawno nową wersję Forda Kuga z silnikiem spalinowym. Nie możemy ignorować zapotrzebowania na tego typu pojazdy, zwłaszcza na rynkach, gdzie infrastruktura elektryczna nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięta” – wyjaśnił prezes Forda Polska.

Przyszłość motoryzacji w Fordzie

Ford dostosowuje swoją strategię do dynamicznie zmieniającego się rynku motoryzacyjnego. W najbliższych latach marka planuje dalszy rozwój technologii elektrycznych i hybrydowych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności, aby sprostać wymaganiom klientów w różnych częściach świata. Inwestycje w innowacje, takie jak elektryczne pojazdy użytkowe oraz zaawansowane usługi zarządzania flotą, jak Ford Pro, są kluczowymi elementami strategii Forda.

Rozwój rynku elektrycznych samochodów w Polsce i na świecie zależy jednak nie tylko od producentów, ale również od polityki rządowej oraz inwestycji w infrastrukturę ładowania. Ford jest gotów do prowadzenia tej transformacji, jednocześnie odpowiadając na potrzeby klientów, którzy wciąż polegają na tradycyjnych napędach.

Ford znajduje się w czołówce globalnej transformacji motoryzacyjnej, rozwijając swoją ofertę pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Marka stawia na innowacje, ale jednocześnie dostosowuje się do potrzeb klientów, oferując zarówno nowoczesne pojazdy elektryczne, jak i tradycyjne modele spalinowe. Elektryfikacja floty pojazdów użytkowych, takich jak Ford Transit, oraz wprowadzenie elektrycznych ikon, takich jak Ford Capri i Ford Explorer, pokazują, że Ford jest gotowy na przyszłość.