Lexus sprzedaje się lepiej niż Dacia i Volvo. Hybrydy i SUV-y hitem

Lexus miesza na rynku. Od początku roku zarejestrowano w Polsce niemal 8,4 tys. samochodów tej japońskiej marki, czyli 35 proc. więcej niż w pierwszych siedmiu miesiącach rok wcześniej. Aż 100 proc. kupujących zdecydowało się na auta z napędem zelektryfikowanym, czyli hybrydy, hybrydy plug-in oraz z samochody na prąd z baterii. Tylko w lipcu na drogi wyjechały 1302 auta, stąd Lexus znalazł się wśród dziesięciu najpopularniejszych producentów w Polsce (jest wyżej niż Dacia), a w klasyfikacji marek premium awansował na czwartą lokatę i wyprzedził Volvo.

Biznes Japończyków w Polsce napędzają SUV-y i crossovery. NX z wynikiem niemal 3,2 tys. rejestracji jest najchętniej kupowanym autem Lexusa. RX zajmuje drugą lokatę (1838 egz.). Do nowego rekordu mocno przyczynił debiutant i najmniejszy w gamie hybrydowy LBX. Do tej pory zarejestrowano 1223 auta, a lipiec był drugim miesiącem z rzędu, w którym z salonów wyjechało więcej LBX-ów (277 egz.) niż wszystkich konkurencyjnych modeli razem wziętych. Ten najtańszy Lexus strącił z podium UX-a i stał się trzecim najpopularniejszym autem marki nad Wisłą. Skąd takie wzięcie?

Nowy Lexus LBX sprzedaje się świetnie. To nie jest Toyota Yaris

Nowy Lexus LBX jako najmniejszy i najtańszy przedstawiciel rodziny japońskiej marki mocno obniża próg wejścia do świata aut premium. Pod względem stylistycznym podąża śladem największego RX-a. Na 18-calowych obręczach i z sylwetką szeroko przyczajoną na asfaltem sprawia wrażenie solidnego towarzysza podróży. Technicznym bliźniakiem nowości Lexusa jest Toyota Yaris Cross – oba modele wykorzystują platformę GA-B. Jednak na potrzeby LBX-a inżynierowie zwiększyli rozstaw osi oraz kół, stąd nowy model urósł do prawie 4,2 m długości, a wszerz przybyło aż o 6 cm (1,83 cm). Dodatkowe centymetry przełożyły się na sportowe proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu i bardziej pakowne wnętrze. Lexus UX jest o 30 cm dłuższy od nowicjusza.

Tak wygląda wnętrze. Wyposażenie z droższych modeli

Wnętrze otula zupełnie nowym układem w porównaniu do kokpitów znanych z modeli RX i NX. Lexus LBX od progu stara się zrobić wrażenie na fanach nowych technologii. Zamiast klasycznych zegarów jest 12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też ustawić pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Connect. Nawigacja oparta na chmurze podaje na bieżąco informacje o ruchu drogowym.

Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez odrywania rąk od prowadzenia auta.

Asystent głosowy rozumie język polski

O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku i nawet wtedy, gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Co ważne, systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.

Lexus LBX - jaka pojemność bagażnika?

Lexus LBX oferuje bagażnik o pojemności 402 litrów (317 l w modelu z napędem 4x4). To wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki. Kufer ma regularne kształty, a przestrzeni nie zakłócają zagłębienia czy występy. Pod podłogą wygospodarowano miejsce na zestaw naprawczy do opon czy narzędzia. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do prawie 1000 litrów. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna klapa.

Lexus LBX i nowa hybryda z silnikiem 1.5. Ile spala i jak jeździ?

LBX dostał pod maskę hybrydę złożoną z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowej bipolarnej baterii niklowo-wodorkowej. Akumulator schowany pod tylną kanapą ma mniejszą masę i wymiary, ale jest w stanie dwa razy szybciej przekazywać większą moc. Co wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz powinien zapewnić dłuższą żywotność). Podczas hamowania energia odzyskiwana jest jeszcze szybciej. Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego.

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji napędu Yarisa Cross. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. Wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Nowa hybryda jest też bardzo ekonomiczna – wynik 3,6 l/100 km nie wymaga specjalnych wysiłków, a gdyby się uprzeć to i 3,3 l udałoby się uzyskać. Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 140-konny napęd, podwyższone nadwozie, większe koła z szerszymi oponami i ponad 1300 kg wagi auta, to wyniki zużycia benzyny mogą imponować. Sam Lexus dla LBX-a z napędem na przednią oś deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,4-4,7 l/100 km.

Napęd doszlifowano również pod względem akustycznym – silnik podczas jazdy pracował cicho, ton podnosił jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Bezstopniowa przekładnia działała z ogładą, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Przednionapędowa odmiana na rozpędzenie się od zera do 100 km/h potrzebuje 9,2 s. Wynik nie wgniata w fotel, ale ten samochód dzięki hybrydzie bardziej elektrycznej niż spalinowej naprawdę daje się lubić. Poza tym Lexus LBX dobrze trzyma się jezdni i nawet oferuje odrobinę sportowej zwinności, tu swoje robią nisko położony środek ciężkości oraz szerzej rozstawione koła.

Ile kosztuje nowy Lexus LBX?

Lexus LBX w bazowej odmianie kosztuje od 139 900 zł. Taki model oferuje m.in. elektroniczne klamki, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowym wyświetlaczem i nawigacją w chmurze, przednie reflektory Full LED L-Shape oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3. Oprócz podstawowej wersji oferowane są cztery odmiany: Elegant, Relax, Emotion i Cool. Każda z nich dostępna jest z napędem na przód lub z napędem na cztery koła E-FOUR. Do wyboru jest także 17 wariantów kolorystycznych – dziewięć lakierów oraz osiem dwukolorowych malowań nadwozia z czarnym, kontrastującym dachem.

Lexus LBX - dane techniczne, wymiary, osiągi

TYP NAPĘDU FWD AWD NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY I MASY Nadwozie Długość m 4190 4190 Szerokość m 1825 1825 Wysokość m 1560 1560 Rozstaw osi m 2580 2580 Rozstaw kół Przód m 1570 1570 Tył m 1570 1570 Przestrzeń biodrowa Przód m 1306,3 1306,3 Tył m 1075,6 1075,6 Wnętrze Długość m 1820 1820 Szerokość m 1445 1445 Wysokość m 1195 1195 Odległość między rzędami Od przodu do tyłu m 814,7 814,7 Liczba miejsc osoby 5 5 Zwis Przód m 870 870 Tył m 740 740 Współczynnik oporu powietrza 0,34 0,34 Prześwit minimalny m 170 170 Najniżej umiejscowiony element Przednie zawieszenie Przednie zawieszenie Kąt natarcia stopnie 16,1 16,1 Kąt zjazdu stopnie 14,5 14,5 Masa własna Przód Min.- Maks. kg 775 - 795 775 - 795 Tył Min. - Maks. kg 505 - 555 590 - 620 Łącznie Min. - Maks. kg 1280 - 1350 1365 - 1415 Masa całkowita Przód kg 905 905 Tył kg 850 915 Łącznie kg 1755 1820 Bagażnik Pojemność (VDA) Wszystkie fotele rozłożone l 402 317 Maksymalna l 994 - Uciąg Z hamulcem kg 750 750 Bez hamulca kg 650 650 Zbiornik paliwa l 36 36

TYP NAPĘDU FWD AWD SILNIK Typ silnika M15A-FXE M15A-FXE Liczba cylindrów i układ 3-cylindrowy, rzędowy 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) 12-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy (Z Dual VVT-i) Średnica tłoka x skok cylindra mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 Pojemność cm3 1490 1490 Stopień sprężenia 14.0 14.0 Wtrysk paliwa EFI EFI Układ dolotowy Wolnossący Wolnossący Norma emisji EURO6E z OBD EURO6E z OBD Typ paliwa benzyna benzyna Rekomendowana liczba oktanów 95 lub więcej 95 lub więcej Moc maks. kW/obr./min 67/5500 67/5500 Maks. moment obrotowy Nm/obr./min 120/3600-4800 120/3600-4800 Zużycie paliwa WLTP (cykl mieszany) Maks. l/100km 4,7 5,0 Min. l/100km 4,4 4,6 Emisje CO2 WLTP (cykl mieszany) Maks. g/km 107,45 113,42 Min. g/km 100,35 104,97 SILNIK ELEKTRYCZNY Typ Przedni Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Synchroniczny silnik z magnesami trwałymi Tylny Indukcyjny silnik asynchroniczny Moc maks. Przód kW 69,0 69.0 Tył kW 4,7 Maks. moment obrotowy Przód Nm 185,0 185,0 Tył Nm 52,0 BATERIA HYBRYDOWA Typ baterii Niklowo-wodorkowa Niklowo-wodorkowa Napięcie nominalne V 201,6 201,6 Liczba ogniw 168 168 Napięcie systemowe V 280 280 Pojemność baterii Ah 5,0 5,0 Łączna moc baterii kWh 1,0 1,0 ŁĄCZNA MOC UKŁADU Moc maksymalna*7 kW 100 100 OSIĄGI Prędkość maks. km/h 170 170 Przyspieszenie Od 0 do 100 km/h s 9,2 9,6