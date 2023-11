Mandat dla kierowcy BMW

Kierujący BMW serii 5 zaliczył nieplanowane spotkanie z grupą SPEED. Tym razem dopuścił się wykroczenia w warunkach recydywy, przez co zapłaci ogromny mandat. Policjanci zarejestrowali prędkość auta kierowanego przez 20-latka. W tym przypadku nie mogli mieć litości.

Kierowca BMW pędził 194 km/h

Reklama

Do zatrzymania kierującego doszło w poniedziałek, 20 listopada, chwilę po godzinie 12. Poruszający się nieoznakowanym radiowozem mundurowi zauważyli BMW, które jedzie zdecydowanie zbyt szybko. Wideorejestrator pokazał, że młody kierowca poruszał się z prędkością 194 km/h i to w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 100 km/h. O 94 km/h zbyt szybko? Trzeba było interweniować.

Reklama

Reklama

Gigantyczny mandat i punkty karne

Policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli. Siedzący za kierownicą 20-latek był trzeźwy, ale przewinienie zarejestrowane przez kamerę i tak będzie go słono kosztowało. Okazało się bowiem, że wykroczenia dopuścił się w warunkach recydywy, czyli przed upływem 2 lat od poprzedniego takiego wybryku.

Mężczyzna został ukarany dwoma mandatami na łączną kwotę 5 200 złotych oraz 19 punktami karnymi. Skąd te "dodatkowe" 200 zł? Oprócz zbyt szybkiej jazdy, policjanci "skasowali go" również za niesygnalizowanie zmiany pasa ruchu.

Recydywa w mandatach

Do tych zasad nie wszyscy kierowcy zdążyli się przyzwyczaić. Nowe, wyższe mandaty są z nami od 1 stycznia 2022 roku, ale dopiero od września 2022 roku obowiązuje zasada recydywy. Oznacza ona, że popełnienie przewinienia z tej samej grupy, po raz drugi w ciągu 2 lat, wiąże się ze znacznie wyższą karą. Dotyczy to kar, które wynoszą minimum 800 zł, dlatego minimalna wysokość mandatu w recydywie to 1600 zł.

Mandaty za przekroczenie prędkości w warunkach recydywy są następujące: