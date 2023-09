Reklama

Policja kontroluje kierowców, od 18 września posypią się mandaty i punkty karne

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest najczęstszym grzechem popełnianym przez polskich kierowców. Stąd od poniedziałku 18 września do piątku 22 września policja skupi się na kierowcach łamiących obowiązujące ograniczenia oraz przepisy. Pod lupę trafi też stan techniczny pojazdów. To wszystko w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności…

Reklama

– W ramach działań pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) policjanci będą dokonywać intensywnych pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość – powiedział dziennik.pl Robert Opas z Komendy Głównej Policji. – Jak wynika z policyjnych statystyk to właśnie prędkość jest przyczyną poważnych wypadków drogowych, w których ginie najwięcej osób, stąd nie przewidujemy taryfy ulgowej – podkreślił.

Reklama

Rusza wielka akcja policji, wysokie kary nie tylko za prędkość

Szczególną rolę podczas pięciodniowej akcji odegrają policjanci z zespołów SPEED. Ich głównym zadaniem będzie ściganie kierowców nie tylko za przekraczanie prędkości, ale również za tak niebezpieczne wybryki jak m.in. kierowanie autem po alkoholu, korzystanie z telefonu w trakcie prowadzenia auta, wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach czy tzw. jazda na zderzaku. Sprawdzą też czy dzieci podróżują w odpowiednich fotelikach, a kierowcy i pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa.

Nieoznakowane radiowozy, laserowe mierniki prędkości, drony, więcej policji na drogach

Do kontrolowania kierowców funkcjonariusze drogówki użyją nie tylko nieoznakowanychradiowozówzwideorejestratorami (m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon) i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Także drony z powietrza udokumentują każde wykrocznie, a patrol ustawiony niedaleko operatora "latającej kamery" zatrzyma sprawcę by go ukarać.

Jaka jest dozwolona prędkość na drogach w Polsce?

Przedstawiciel KGP przypomniał także, że standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

na autostradzie – 140 km/h,

na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,

na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,

na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h,

obszar zabudowany – 50 km/h,

strefa zamieszkania – 20 km/h.

Tak stracisz prawo jazdy w terenie zabudowanym

Nikogo nie trzeba przekonywać, że ryzyko utraty prawa jazdy podczas policyjnych akcji jest wysokie. Tylko w pierwszym półroczu policjanci zatrzymywali uprawnienia w niemal 30 tys. przypadków. Aż 11 tys. z tej puli stanowili kierowcy przyłapani za prędkość w ternie zabudowanym.

Spotkanie z drogówką za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Do tego jest mandat 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 13 punktów karnych. Maksymalny mandat to 2500 zł i 15 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o ponad 70 km/h (w recydywie 5 tys. zł). W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Kiedy można stracić prawo jazdy?

Jak widać wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawo jazdy znika. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu. Przykładowo w myśl nowego taryfikatora za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim mandat za pierwszym razem to 1500 zł.

– Przy ponownym popełnieniu takiego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie i rośnie do 3 tys. zł. Podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy po 15 punktów karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 pkt. karnych to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy – podliczył policjant z KGP.

W tej sytuacji nawet kasowanie punktów karnych nie pomoże

Nawet nowe kursy reedukacyjne przy podwójnej kumulacji punktów karnych nie uratują prawa jazdy. Przypominamy, że od 17 września 2023 roku kierowca raz na 6 miesięcy może wziąć udział w odpłatnym kursie, który pozwoli zmniejszyć jego konto o 6 punktów karnych (najstarszych w kartotece). Są jednak wyjątki. Takiej abolicji nie dostąpią nowi kierowcy - w ciągu roku od wydania prawa jazdy. Także kierowca, który przekroczył limit 24 punktów karnych nie może liczyć na łaskę.

Ile punktów karnych i jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku? Oto 10 stawek i widełki

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, również kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych.

W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi. Z kolei podwójne stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej wchodzą do gry już przy złamaniu limitu o ponad 30 km/h. Tak może skończyć spotkanie z policją:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

Recydywa za:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – pierwszy raz mandat 800 zł (drugi raz, czyli przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Dostaniesz nawet 15 punktów karnych i podwójny mandat. Oto lista 22 wykroczeń

Oprócz przekroczenia prędkości taryfikator 2023 zakłada, że od 8 do 15 punktów karnych i podwójne karanie będzie dotyczyć przynajmniej 22 wykroczeń. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki, a punkty mogą się sumować. Oto lista: