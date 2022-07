Coraz więcej osób konsekwentnie eliminuje ze swojego otoczenia szkodliwe czynniki, dokonując świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Napęd hybrydowy to sprawdzona i popularna na całym świecie technologia, która umożliwia oszczędność paliwa, zapewnia i niższą emisję spalin i przyczynia się bezpośrednio do poprawy jakości życia użytkowników. Emituje zdecydowanie mniej szkodliwych substancji (NOx) niż pojazd wyposażony w tradycyjny napęd. Decyzja o zakupie hybrydy to wyraz troski o jakość powietrza, którym oddychamy my i nasi bliscy.

Reklama

Dążąc do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, Unia Europejska wprowadza kolejne zaostrzenia norm emisji spalin. Zmniejsza to opłacalność silników wysokoprężnych, a kolejne europejskie miasta zapowiadają poważne ograniczenia dla właścicieli samochodów z dieslem.

Osoby ceniące jakość i komfort wybierają Lexusa, który stosuje hybrydy od 17 lat i jest pod tym względem pionierem w segmencie aut premium. Producent już dawno nie wyposaża samochodów w silniki Diesla, a niebawem wprowadzi na rynek auta elektryczne.

Czyste powietrze także wewnątrz auta

Lexus dba o środowisko naturalne nie tylko dzięki niskoemisyjnym napędom hybrydowym. W trosce o bezpieczeństwo i komfort osób podróżujących autami sięgnął po nowoczesną technologię Nanoe®. Jej innowacyjne działanie sprawia, że powietrze w kabinie jest oczyszczane - również z wirusów - a nieprzyjemne zapachy są neutralizowane.

Reklama

Lexus ma za sobą 10 lat doświadczeń i rozwoju na rzecz czystego powietrze w aucie. Klimatyzacja z systemem Nanoe® po raz pierwszy w motoryzacji została zastosowana w 2012 roku i przez lata jest ciągle ulepszana. Nie wymaga specjalnych zabiegów serwisowych czy stosowania specjalnych płynów lub uzupełniania wody. Jest standardowym wyposażeniem w Lexusach UX, ES, RX, LS i LC.

Klimatyzacja z systemem Nanoe® przeciwdziała rozwojowi grzybów i pleśni, a to przekłada się na zdrowie kierowcy i pasażerów. W praktyce działa to tak, że zanim powietrze z klimatyzacji wpadnie do kabiny, jest nasycane cząsteczkami Nanoe® zawierającymi rodniki hydroksylowe (HO). Cząsteczki wiążą wodór zawarty w wirusach, przez co je unieszkodliwiają. Efektem związania wodoru przez wolne rodniki jest powstawanie wody. Woda w postaci mikroskopijnych cząsteczek nawilża wnętrze auta, czyniąc wypełniające je powietrze łagodnym dla skóry i włosów.

W toku badań nad technologią Nanoe® wykazano, że unoszące się w powietrzu rodniki hydroksylowe (HO) szybko neutralizują aż 99,9 proc. wirusów grypy krążących w powietrzu.

Rozproszenie w mgiełce wodnej elektrostatycznych cząsteczek Nanoe® przynosi wiele korzyści: od zahamowania namnażania wirusów, bakterii i alergenów, po nawilżanie skóry. Eksperymenty prowadzone na wyższych uczelniach oraz w instytutach badawczych potwierdzają wysoką efektywność tej unikalnej technologii.