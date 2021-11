W wybuchu cysterny do przewozu paliwa, do jakiego doszło w sobotę rano w stolicy Sierra Leone, Freetown zginęło ponad 90 osób. Do centralnego prosektorium przewieziono w sumie 91 ciał - przekazał szef placówki Sinneh Kamara.

Do eksplozji doszło w centrum stolicy Sierry Leone - pisze Reuters. Trwa akcja ratownicza. Reklama Władze nie wydały na razie żadnego oświadczenia w tej sprawie. Piotr Kozłowski