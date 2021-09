Do zdarzenia doszło w miniony piątek wieczorem w Topólnie, gdy 33-letni kierujący audi A4, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, doprowadził do zderzenia z ciągnikiem rolniczym - poinformowała w poniedziałek asp. Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Nieodpowiedzialny 33-latek podróżował z najbliższymi i przewoził w pojeździe 4-letniego syna. W organizmie miał ponad 2 promile alkoholu - podkreśliła asp. Kowalska. Jak dodała, w wypadku poszkodowany został 4-latek, który z obrażeniami kończyn dolnych został przewieziony do szpitala, natomiast jego ojciec, kierujący autem pod wypływem alkoholu, doznał złamania ręki.

Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty

Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty, za które grozi mu kara do 2 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.