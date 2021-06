Wszystkie ofiary śmiertelne były pasażerami samochodu osobowego. - Na drodze lokalnej w miejscowości Elżbietów doszło do zderzenia dwóch pojazdów: osobowego i ciężarowego. Autem osobowym podróżowało pięć osób: dwoje dorosłych oraz trójka dzieci. Natomiast ciężarowym tylko kierowca. Niestety, w wyniku tego zdarzenia, wszystkie pięć osób podróżujące osobówką poniosły śmierć na miejscu - poinformował w rozmowie z TVN24 Rafał Krupa.

Policja precyzuje, że do wypadku doszło na drodze lokalnej łączącą drogę krajową numer 50 z DK 92, to trasa z Sochaczewa do Szymanowa. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem osobowym, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu pojazdem ciężarowym, który poruszał się drogą z pierwszeństwem. Doszło do zderzenia pojazdów.

Wszystkie osoby podróżujące autem osobowym poniosły śmierć na miejscu.

- Na miejscu trwają czynności policji zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. W drodze jest również prokurator.