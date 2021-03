Volkswagen w USA będzie nazywać się Voltswagen, w nawiązaniu do jednostki napięcia elektrycznego - gruchnęła wiadomość. I choć ciężko tego było nie traktować jako przedwczesnego żartu na prima aprilis, to wątpliwości zdawał się rozwiewać oficjalny komunikat niemieckiego producenta pod tytułem "Voltswagen: A new name for a new era of e-Mobility" i komentarz szefa VW na rynku amerykańskim.

VolTswagen zamiast VolKswagen?

– Być może zamieniamy nasze K na T, ale nie zmieniamy zaangażowania w tworzenie najlepszych w swojej klasie samochodów dla ludzi na całym świecie – powiedział Scott Keogh, prezes i dyrektor generalny Voltswagen of America. – Idea "samochodu dla ludu" jest podstawą naszego istnienia. Od początku naszej zmiany na elektryczną mobilność mówiliśmy, że będziemy budować pojazdy elektryczne dla milionów, a nie tylko milionerów. Ta zmiana nazwy oznacza ukłon w stronę naszej przeszłości jako "samochodu dla ludu" i nasze mocne przekonanie, że przyszłość to bycie "samochodem elektrycznym dla ludu" – podkreślił.

Nazwa Voltswagen miała obowiązywać od maja 2021 roku.

Teraz okazuje się, że najwidoczniej ktoś zbyt wcześnie opublikował komunikat, który powinien był pokazać się właśnie 1 kwietnia jako "wkręt". Informacja miała być sztuczką marketingową podkreślającą zaangażowanie VW w elektromobilność i jednocześnie zwrócić uwagę na debiut rynkowy elektrycznego ID.4.

Agencja Reuters zauważa, że za wprowadzające w błąd informacje na głowę VW posypały się gromy. Niektórzy komentatorzy w mediach społecznościowych wypominali firmie skandal dotyczący emisji spalin.