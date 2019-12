W połowie grudnia oficjalnie otwarto 50 km wielkopolskiego odcinka drogi ekspresowej S5 łączącej Poznań i Wrocław. Kierowcom udostępniono trzy odcinki - Poznań - Wronczyn (16,5 km), Wronczyn - Kościan (18,9 km) i Kościan - Radomicko (15,7 km).

Według GDDKiA nowe odcinki S5 pozwolą kierowcom na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe podróżowanie pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem, skracając przy okazji czas przejazdu do ok. półtorej godziny.

"Nowa trasa S5 jest doskonale skomunikowana z innymi odcinkami dróg krajowych oraz z drogami innych kategorii przy zastosowaniu nowoczesnych bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych. Dzięki udostępnieniu ostatnich 50 kilometrów została zrealizowana cała droga ekspresowa S5 w województwie wielkopolskim o długości ponad 160 km i wartości inwestycyjnej około 5,5 mld złotych" – poinformował poznański oddział GDDKiA.

Jak podano, w ciągu minionych trzech lat w Wielkopolsce oddano do użytku blisko 130 km dróg ekspresowych, umożliwiając połączenie z Wrocławiem oraz województwem kujawsko-pomorskim.

Ponadto w 2019 roku w Wielkopolsce nową nawierzchnię zyskało 77 kilometrów dróg krajowych. Przebudowano 25 skrzyżowań, wybudowano siedem nowych sygnalizacji świetlnych.

We wrześniu oddano do użytkowania m.in. wyremontowany most przez Wartę w Obornikach w ciągu drogi krajowej nr 11. W trakcie remontu ruch samochodów i pieszych został przełożony na most tymczasowy.

GDDKiA podała, że na terenie województwa wielkopolskiego w projektowaniu w regionie znajduje się ponad 300 km odcinków dróg ekspresowych S10 i S11.

W 2018 roku podpisano umowy na wykonanie prac projektowych, objęte nimi są odcinki S11 Szczecinek – Piła, Piła –Ujście, Ujście – Oborniki, Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik, Kórnik – Ostrów Wielkopolski i Ostrów Wielkopolski – Kępno. W projektowaniu jest też odcinek S10 Piła – Wyrzysk. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ wj/