Poinformowała o tym zawierciańska policja. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, uszkodzony natomiast został samochód suzuki swift, który prowadziła kobieta.

Według lokalnych mediów, 54-letnia sędzia, która pracuje w wydziale cywilnym, miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. - Śledztwo w sprawie prowadzenia przez sędzię samochodu po pijanemu wszczęła Prokuratura Okręgowa w Katowicach - powiedziała rzeczniczka tej jednostki, Marta Zawada-Dybek.

- Wczoraj prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Katowicach wykonywali niezbędne czynności, mające na celu ustalenie okoliczności sprawy - dodała prokurator. Według dotychczasowych ustaleń, do zdarzenia doszło we wtorek w Zawierciu, w godzinach południowych. - Funkcjonariusze policji zatrzymali kobietę kierująca samochodem. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, iż znajdowała się ona w stanie nietrzeźwości. Kobieta została zatrzymana. W sprawie wykonywane są przez prokuratorów dalsze niezbędne czynności - podała Zawada-Dybek.

- Informacja o toczącym się postępowaniu i podejrzeniu, że pani sędzia prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości dotarła do nas wczoraj - powiedział rzecznik częstochowskiego sądu Dominik Bogacz. Jak dodał, decyzje procesowe dotyczące sędzi podejmie prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach. - Nie mam jeszcze informacji, żeby były podjęte decyzje dotyczące czynności służbowych, to jest w gestii prezesa Sądu Rejonowego w Zawierciu - dodał sędzia. Jak zaznaczył sędzia Bogacz, po kolizji sędzia jest w szpitalu. Kiedy doszło do zdarzenia, była na zwolnieniu lekarskim.