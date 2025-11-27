27 listopada wielka akcja policji

27 listopada spotkanie z policją może zaskoczyć się mandatem 1500 zł i utratą prawa jazdy. Właśnie dziś drogówka prowadzi ogólnopolską akcję pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ.

– Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Uwaga na znak D-42. 1500 zł kary to początek kłopotów

Policjant przypomniał, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym (po minięciu tablicy D-42) zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Do tego jest mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 13 punktów karnych. Co ciekawe, zwykle podczas podobnych akcji "prawko" za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 100 km/h (są odcinki z prędkością dopuszczalną 40 km/h, a wtedy przekroczenie 90 km/h) traci o 50 proc. więcej osób niż na co dzień.

Wchodzi nowy powód zatrzymania prawa jazdy

Warto przypomnieć, że już niebawem przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych również zakończy się utratą prawa jazdy. Wprowadzenie nowej przesłanki do ukarania kierowców resort infrastruktury uzasadnia statystykami. Wynika z nich, że do 80 proc. wszystkich wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych i właśnie tam zanotowano 87 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych.

Nowe prawo dotknie 80 proc. kierowców

W praktyce to oznacza, że nowe przepisy dotyczące rozszerzenia zasad zatrzymania prawa jazdy mogą dotyczyć aż 8 na 10 kierowców. – Wyniki badań europejskiego projektu Baseline przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego pokazują, że aż 79 proc. polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Jak policja łapie za przekroczenie prędkości?

Od 14 sierpnia w ruch pójdą wszelkie dostępne ręczne laserowe mierniki prędkości, drony i policyjne motocykle. Do akcji włączą się załogi zespołów SPEED w nieoznakowanych radiowozach z niewidocznymi urządzeniami pomiarowymi. Czyli na drogi wyjadą BMW serii 3, Skody Superb i inne auta z wideorejestratorami.

Na czym polega kaskadowy pomiar prędkości?

Kierowcy powinni też spodziewać się kaskadowych pomiarów prędkości. Ta policyjna metoda przewiduje co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w niewielkich odległościach – wystawione kaskadowo. Wszystko po to, by kierowcy, którzy zaraz po minięciu pierwszego patrolu wciskają gaz, wpadli w sieci drugiego patrolu. Przy tym sposobie zdarza się, że ten samkierowca jest karany w odstępie 2-3 minut.

– Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym, stąd nie przewidujemy taryfy ulgowej. Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności – podkreślił przedstawiciel KGP.

Patrole drogówki pojawią się także w rejonach przejść dla pieszych. Policja skontroluje również trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów (oświetlenie, wycieki, stan opon itp.).

– W trakcie długiego weekendu sierpniowego policjanci ruchu drogowego będą stanowczo reagować na wykroczenia stwarzające ryzyko dla innych uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Z ruchu eliminowani będą także kierujący pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków – przestrzegł Opas.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu w Polsce?

Przy okazji warto przypomnieć, że Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h na autostradzie,

do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości? Ile punktów karnych w 2025 roku?

Ostatnie zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych weszło w życie w styczniu 2022 roku. Dzięki tej zmianie sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej było 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkość o co najmniej 71 km/h.

Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2025 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi: