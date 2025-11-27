- 27 listopada wielka akcja policji
27 listopada wielka akcja policji
27 listopada spotkanie z policją może zaskoczyć się mandatem 1500 zł i utratą prawa jazdy. Właśnie dziś drogówka prowadzi ogólnopolską akcję pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ.
– Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Uwaga na znak D-42. 1500 zł kary to początek kłopotów
Policjant przypomniał, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym (po minięciu tablicy D-42) zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Do tego jest mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 13 punktów karnych. Co ciekawe, zwykle podczas podobnych akcji "prawko" za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 100 km/h (są odcinki z prędkością dopuszczalną 40 km/h, a wtedy przekroczenie 90 km/h) traci o 50 proc. więcej osób niż na co dzień.
Wchodzi nowy powód zatrzymania prawa jazdy
Warto przypomnieć, że już niebawem przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych również zakończy się utratą prawa jazdy. Wprowadzenie nowej przesłanki do ukarania kierowców resort infrastruktury uzasadnia statystykami. Wynika z nich, że do 80 proc. wszystkich wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych i właśnie tam zanotowano 87 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych.
Nowe prawo dotknie 80 proc. kierowców
W praktyce to oznacza, że nowe przepisy dotyczące rozszerzenia zasad zatrzymania prawa jazdy mogą dotyczyć aż 8 na 10 kierowców. – Wyniki badań europejskiego projektu Baseline przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego pokazują, że aż 79 proc. polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
Jak policja łapie za przekroczenie prędkości?
Od 14 sierpnia w ruch pójdą wszelkie dostępne ręczne laserowe mierniki prędkości, drony i policyjne motocykle. Do akcji włączą się załogi zespołów SPEED w nieoznakowanych radiowozach z niewidocznymi urządzeniami pomiarowymi. Czyli na drogi wyjadą BMW serii 3, Skody Superb i inne auta z wideorejestratorami.
Na czym polega kaskadowy pomiar prędkości?
Kierowcy powinni też spodziewać się kaskadowych pomiarów prędkości. Ta policyjna metoda przewiduje co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w niewielkich odległościach – wystawione kaskadowo. Wszystko po to, by kierowcy, którzy zaraz po minięciu pierwszego patrolu wciskają gaz, wpadli w sieci drugiego patrolu. Przy tym sposobie zdarza się, że ten samkierowca jest karany w odstępie 2-3 minut.
– Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym, stąd nie przewidujemy taryfy ulgowej. Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności – podkreślił przedstawiciel KGP.
Patrole drogówki pojawią się także w rejonach przejść dla pieszych. Policja skontroluje również trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów (oświetlenie, wycieki, stan opon itp.).
– W trakcie długiego weekendu sierpniowego policjanci ruchu drogowego będą stanowczo reagować na wykroczenia stwarzające ryzyko dla innych uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Z ruchu eliminowani będą także kierujący pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków – przestrzegł Opas.
Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu w Polsce?
Przy okazji warto przypomnieć, że Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:
- do 140 km/h na autostradzie,
- do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
- do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.
Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):
- do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.
Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
- do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.
Jaki mandat za przekroczenie prędkości? Ile punktów karnych w 2025 roku?
Ostatnie zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych weszło w życie w styczniu 2022 roku. Dzięki tej zmianie sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej było 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkość o co najmniej 71 km/h.
Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2025 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:
- przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;
- przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 zł i 2 punkty karne;
- przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne;
- przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 zł i 5 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 zł i 7 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 zł (mandat 1600 zł w recydywie) i 9 punktów;
- przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 zł (2000 zł) i 11 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 zł (3000 zł) i 13 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 zł (4000 zł) i 14 punktów karnych;
- przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 2500 zł (5000 zł) i 15 punktów karnych.
