Sektor e-mobility przeżywa na świecie dynamiczny rozwój, z wyraźną dominacją rynków azjatyckich. Jak wynika z zapowiedzi raportu przygotowywanego przez Invest in Pomerania, Chiny pozostają największym rynkiem, a Azja Południowo-Wschodnia notuje imponujące, nawet 60-procentowe wzrosty roczne, choć częściowo wynikają one z efektu niskiej bazy. Europa jest drugim co do wielkości rynkiem, jednak stoi przed wyzwaniem strategicznego pozycjonowania się – zarówno jako konsument, który elektryfikuje transport, jak i jako ośrodek rozwoju technologii i budowy łańcucha dostaw dla tego sektora.

Globalne trendy i wyzwania w transporcie

Transformacja dotyczy kilku poziomów transportu. Oprócz samochodów osobowych, kluczowa jest ewolucja transportu publicznego, który w Polsce stosunkowo szybko ulega elektryfikacji, w czym pomagają krajowi dostawcy. Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy transportu towarowego i ciężarowego. Tutaj wyzwania są zarówno technologiczne, jak i infrastrukturalne.

Raport Invest in Pomerania bada przede wszystkim potencjał rozbudowy infrastruktury ładowania – zarówno klasycznych stacji, jak i systemów wymiany baterii (chociaż preferowane są systemy ładowania). Mikołaj Trunin podkreśla, że infrastruktura wciąż nie nadąża za potencjalnymi potrzebami, co jest kluczową kwestią do rozwiązania dla dalszego rozwoju.

Rosnąca siła Polski Północnej w e-mobility

Podczas gdy Śląsk i Polska południowa historycznie dominowały w sektorze motoryzacyjnym, Polska północna coraz śmielej wykorzystuje współczesne trendy, takie jak e-mobility i technologie dla samochodów autonomicznych. Region ma do zaoferowania już istniejące i rozwijające się inwestycje, które potwierdzają jego potencjał:

• Produkcja Baterii i Magazynowanie Energii: Pomimo zawirowań związanych z firmą Northvolt, aktywa przez nią zbudowane w Gdańsku zostały szybko przejęte przez Scania i amerykańskiego Lightana. Dzięki temu rozwija się produkcja systemów magazynowania baterii. Zaletą jest tu strategiczne położenie – port morski, umożliwiający tani fracht do rynków docelowych.

• Komponenty i Technologie Energetyczne: Firmy takie jak Eaton produkują systemy do monitorowania dystrybucji energii elektrycznej w pojazdach, a ThyssenKrupp rozwija w regionie linie produkcyjne dla fabryk baterii.

• Rozwój Oprogramowania i Technologii Autonomicznych: Gdańsk jest domem dla największego w Europie centrum badawczo-rozwojowego firmy Intel, którego inżynierowie pracują nad systemami opartymi na AI i przetwarzaniu danych, implementowanymi m.in. w pojazdach autonomicznych (korzysta z nich np. Mercedes). Ponadto firma Aptiv ma dużą fabrykę, produkującą systemy kamer dla samochodów autonomicznych.

Zielona Energia jako magnes dla Inwestycji

Kluczowym czynnikiem, który ma w najbliższej przyszłości przyciągać inwestorów z branży motoryzacyjnej i e-mobility, jest dostęp do taniej, zielonej energii. Polska inwestuje znacząco w morskie farmy wiatrowe (offshore) oraz energetykę jądrową, a te moce będą skoncentrowane właśnie w północnej Polsce.

Jak zauważa Mikołaj Trunin, lokowanie energochłonnych projektów e-mobility w regionach generujących tę energię jest naturalną kwestią, pozwalającą uniknąć strat przesyłowych. Agencja Rozwoju Pomorza aktywnie wykorzystuje ten atut w promocji regionu. Dodatkowo, podpisano regionalne porozumienie w sprawie utworzenia parku przemysłowego w aglomeracji Trójmiasta (ponad 500 hektarów), którego głównym wabikiem ma być właśnie dostęp do zielonej energii z offshore’u i w przyszłości z elektrowni jądrowej.

Podsumowując, przyszłość e-mobility w Polsce północnej, z jej rozwijającą się infrastrukturą, istniejącymi projektami w produkcji baterii i technologii autonomicznych, a przede wszystkim z kluczowym dostępem do zielonej energii, jawi się w bardzo optymistycznych, zielonych barwach.