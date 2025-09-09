Nowe Renault Clio wjeżdża na rynek. To będzie hit

Renault Clio jest z nami od 1990 roku. Model pierwszej generacji w Polsce był reklamowany jako "Clio prosto z raju". Do dziś w 120 krajach sprzedano 17 mln sztuk pięciu generacji. Po ustawieniu ich jeden za drugim powstanie sznur o długości 68 tys. km, co daje 1,7 równika. Wzięcie jest tak duże, że z fabryki dziennie wyjeżdża 1000 egzemplarzy tego auta. Nie ma bardziej popularnego francuskiego samochodu.

Nic więc dziwnego, że Renault włożyło całe serce w Clio nowej 6. generacji. Czym chce przekonać do siebie kierowców? Embargo minęło i oto pierwsze wrażenia...

Tak wygląda nowe Renault Clio. Jest większe i w niezwykłym stylu

Nowe Renault Clio na 18-calowych kołach w lakierze czerwień absolutna wygląda magnifique. Pod względem stylistycznym podążą własną ścieżką, ale nie odcina się od poprzedników – świadczą o tym choćby wbudowane klamki w tylnych drzwiach. Na świat patrzy przez reflektory LED osadzone specjalnych tubach. Światła do jazdy dziennej w kształcie strzałek są skierowane na zewnątrz i pełnią też rolę kierunkowskazów. Szlachetny wizerunek podkreślają smaczki w stylu high-tech.

Dobrą robotę robią osobne tylne lampy zaczerpnięte ze świata supersamochodów – wyglądają jak cztery krople czekolady na malinowym deserze użyte dla podkręcenia smaku. Kolejne rozwiązanie to dolne uszczelki szyb schowane pod krawędzią drzwi – podobnej sztuczki nie stosuje nikt w tym segmencie, a auto wygląda na droższe niż jest w rzeczywistości.

Nowe Clio przybrało na rozmiarach – długość samochodu wzrosła o 67 mm z 4,05 m do 4,12 m, szerokość zwiększyła się o 39 mm z 1,73 m do 1,77 m. Na wysokość przybyło 11 mm do 1,45 m. Rozstaw osi został zwiększony o 8 mm do 2,59 m. Z takimi gabarytami może starać się wypełnić lukę po spalinowym Megane. Jeśli liczby kogoś nie przekonują, to na żywo już na pierwszy rzut Clio wygląda na znacznie większe. Stoi na szeroko rozstawionych kołach w każdej chwili gotowe wbić się w zakręt. Jednak zanim zakręca się koła, warto dłużej rozejrzeć się w kabinie…

Nowa ergonomia miejsca kierowcy. Dwa duże ekrany i rząd przycisków

Od progu widać, że w nowym Clio dbałość o detale wykraczającą poza standardy popularnych marek. Tworzywa w zasięgu wzroku są na najwyższym poziomie. Renault stara się też zrobić wrażenie na fanach nowych technologii.

Dwupoziomowy kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z 10-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny openR link z wyszukiwarką Google szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Choć dominują tu duże wyświetlacze, to projektanci zostawili do dyspozycji pokaźny rząd przycisków do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Wygodnie z przodu, dużo miejsca z tyłu. Jaka pojemność bagażnika?

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Przednie fotele nie tylko genialnie wyglądają – kształtem i głębokim wyprofilowaniem nawiązują do siedzeń z dawnego R5 Turbo – ale również zapewniają komfort jazdy i podparcie na zakrętach. Mięsista kierownica leży idealnie w dłoniach. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak kompaktowym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Nowe Clio - jaka pojemność bagażnika?

Praktyczność to kolejna cecha nowego Renault Clio. Foremny bagażnik zapewnia 391 litrów pojemności. Próg załadunku jest o 40 mm niżej. Pomysłowości Renault dopełnią solidne zaczepy do mocowania ładunku i haki do zawieszania toreb. Poza tym są jeszcze różne skrytki czy półki rozsiane po kabinie.

Nowe Renault Clio – silniki benzynowe. Hybryda i LPG

Wreszcie napęd. Najjaśniejsza perłą w koronie nowego Clio jest hybryda - zespół o mocy systemowej 160 KM stanowi 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8 pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona, dwa silniki elektryczne, akumulator trakcyjny 1,4 kWh (230 V) i automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i dwa przypisane do silnika elektrycznego. Taka hybryda ma zużywać 3,9 l benzyny na 100 km i w mieście nawet 80 proc. czasu jeździć w trybie elektrycznym. Do tego zapewni pierwszorzędne osiągi - przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,3 s, czyli o sekundę szybciej niż w poprzedniej generacji. Zasięg to nawet 1000 km.

Polskich kierowców ucieszy również nowe Clio wyposażone w turbodoładowany silnik 1.2/120 KM z fabrycznie montowaną instalacją LPG. Rewelacją jest zasięg - dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności 100 litrów (50 l benzyny i 50 l LPG) Clio Eco-G 120 ma przejechać 1450 km bez przystanku na tankowanie. Producent deklaruje zużycie "95-ki" na poziomie 5 l na 100 km, a gazu LPG 7 l/100 km.

Bazowy silnik 1.2 TCe o mocy 115 KM standardowo jest łączony z mechaniczną skrzynią biegów. Alternatywą jest zautomatyzowana, sześciobiegowa skrzynią EDC z podwójnym sprzęgłem i sterowana manetkami przy kierownicy.

Nowe Renault Clio - nawet 29 różnych funkcji na pokładzie

Na drodze nowe Renault Clio, uzbrojone w mnóstwo wzbudzających zaufanie swoim działaniem systemów wsparcia, stawia głównie na komfort. Oprócz automatycznego hamulca postojowego w standardzie we wszystkich wersjach dysponuje większą liczbą systemów wspomagania prowadzenia (ADAS) niż kiedykolwiek. Dostępnych jest nawet 29 różnych funkcji, w tym system Active Driver Assist z inteligentnym aktywnym regulatorem prędkości, przednie i tylne czujniki wykrywania ryzyka kolizji z automatyczną korektą toru jazdy, system automatycznego hamowania awaryjnego podczas jazdy do tyłu, funkcja bezpiecznego wysiadania, system wspomagania awaryjnego hamowania, który zmniejsza prędkość samochodu aż do całkowitego zatrzymania w przypadku wykrycia braku reakcji kierowcy. Z kolei aktywny regulator prędkości jest obecny w standardzie we wszystkich wersjach. Systemy wspomagania parkowania są teraz wyposażone w kamerę cofania i kamerę 360°.

Ponadto, podobnie jak w pozostałych modelach Renault, na desce rozdzielczej na lewo od kierownicy umieszczono przycisk My Safety Switch, który umożliwia jednoczesne aktywowanie i dezaktywowanie ustawień maksymalnie pięciu systemów wspomagania prowadzenia.

Trzy wersje wyposażenia. Nowe Renault Clio na bogato

Nowe Renault Clio będzie dostępne w trzech wersjach wyposażenia. Najtańsza to evolution i oferuje:

aktywny regulator prędkości,

automatyczne hamowanie awaryjne,

asystent utrzymania samochodu na pasie ruchu,

system kontroli uwagi kierowcy,

automatyczny hamulec postojowy,

centralny wyświetlacz 10-calowy z funkcją klonowania ekranu smartfona,

deska rozdzielcza obita materiałem tekstylnym,

fotel kierowcy z regulacją wysokości,

klimatyzacja,

wspomaganie parkowania tyłem.

Nowe Reanult Clio w wersji techno to już błyszczące nadkola. Samochód oferuje:

system multimedialny openR link z usługami Google (Google Maps, Google Assistant i Google Play),

automatyczna klimatyzacja,

przyciemniane tylne szyby,

elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne,

środkowy podłokietnik z przodu,

oświetlenie ambientowe LED,

ustawienia Multi Sense,

karta hands free,

automatycznie składane lusterka,

aluminiowe obręcze kół 16 cali,

kamera cofania,

adaptacyjne światła drogowe,

automatyczne wycieraczki, sześć głośników.

Najlepiej wyposażone nowe Renault Clio esprit Alpine zachwyci jakością i detalami. Na pokładzie:

wstawki z Alcantary i specjalne wykończenia,

aluminiowe nakładki na pedały,

ładowarka indukcyjna,

fotel pasażera z regulacją wysokości,

projektor wyświetlający logo,

aluminiowe obręcze kół 18 cali z niebieskimi wstawkami,

logo i nazwa modelu w kolorze Dark Chrome,

specjalna stylistyka przodu i wstawki w zderzakach,

aktywny regulator prędkości,

boczne i tylne czujniki parkowania,

system monitorowania martwego pola,

funkcja bezpiecznego wysiadania,

system ostrzegania o przeszkodach przy wyjeździe z miejsca postojowego tyłem,

wspomaganie nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu.

Ile kosztuje nowe Renault Clio? Cena będzie sensacją

Cena? Nowe Renault Clio będzie droższe o ok. 5 proc. od schodzącego modelu. To oznacza, że może kosztować od 88 600 zł. Rewelacja! Producent zacznie przyjmować zmówienia na przełomie listopada i grudnia.

Renault Clio w salonach pojawi się na na początku 2026 roku. Będzie hit? Na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów. Model francuskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie z dużym bagażnikiem i jednocześnie świetnie wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną nowy przedstawiciel elektrycznej rodziny Renault mocno obniża próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Do tego z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego okazuje się bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie.

Nowe Renault Clio. Wymiary i dane techniczne