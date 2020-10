CUPRA Formentor to pierwszy model spółki-córki SEAT-a opracowany tylko dla niej. Przypominamy, że do tej pory jej oferta obejmowała usportowione odmiany kompaktowego Leona i SUV-a Ateca. Jednak nadszedł czas przecięcia pępowiny. Po przeszło dwóch latach od wyodrębnienia Cupry jako osobnej marki, do produkcji seryjnej właśnie wszedł model zaprojektowany wyłącznie na jej potrzeby. Formentor z miedzianym logo nie ma też swojego odpowiednika w gamie SEAT-a.

– Formentor jest ważnym krokiem dla CUPRY. To pierwszy całkowicie autorski model, który pomoże w rozwoju i popularyzacji marki – zaznaczył Wayne Griffiths, szef CUPRY i nowy prezes SEAT-a. – Dzięki premierze nowego modelu zamierzamy uzyskać lepsze wyniki niż pierwotnie zakładaliśmy i odnotować przeszło dwukrotny wzrost sprzedaży. Formentor będzie stanowił 10 proc. wszystkich egzemplarzy produkowanych w zakładach w Martorell, które wraz z rozpoczęciem produkcji nowego modelu CUPRY powróciły do pełnego wymiaru pracy – zapowiedział.

Formentor, który właśnie wszedł do produkcji to jednak nie wszystko na co stać Hiszpanów. Jeszcze w tym roku do oferty CUPRY dołączy Leon w hybrydowej wersji plug-in (ładowanie z gniazdka), z kolei hybrydowa CUPRA Formentor o łącznej mocy układu 245 KM i z elektrycznym zasięgiem na poziomie przeszło 50 km trafi na rynek z początkiem 2021 r.

CUPRA el-BORN – sportowiec na prąd

Jednak największą sensacją będzie CUPRA el-Born, pierwszy w pełni elektryczny samochód marki (ładniejszy bliźniak ID.3). Nowy model rozpędzi się do 50 km/h w 2,9 sekundy, a dzięki akumulatorowi o pojemności 82 kWh, zapewni zasięg do 500 km. Natomiast funkcja szybkiego ładowania oznacza, że el-Born skumuluje energię potrzebną do pokonania 260 km w 30 minut. Produkcja ruszy w 2021 roku.

Przedstawiciele firmy zakładają, że po wprowadzeniu wszystkich planowanych wersji modelowych obroty marki przekroczą miliard euro. A czego już dziś mogą spodziewać się kierowcy w Polsce?

CUPRA Formentor w świetnym stylu

CUPRA imię Formentor zapożyczyła od najbardziej wysuniętego na północ punktu Majorki. Hiszpański crossover wygląda świetnie. Szpanuje miedzianymi detalami, muskularną sylwetką i sportowymi proporcami. A nad Wisłę wjeżdża w specjalnej, inaugurującej ten model specyfikacji o nazwie Veloz (hiszp. szybki), sygnowanej skrótem VZ. Formentor VZ skrywa silnik 2.0 TSI o mocy 310 KM (400 Nm), 7-biegową skrzynię DSG oraz napęd 4x4. Auto rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy (prędkość maksymalna - 250 km/h).

Kierowcy z pewnością docenią kokpit z wirtualnymi zegarami (przekątna 10,25 cala) czy dotykowy 12-calowy ekran stacji multimedialnej z obrazem ostrym jak brzytwa i nawigacją. Formentor VZ to także trzystrefowa klimatyzacja automatyczna, adaptacyjne zawieszenie DCC, kluczyk zbliżeniowy, podgrzewanie foteli (kubełkowych) i kierownicy, reflektory LED oraz ambientowe oświetlenie kabiny, przycisk trybu CUPRA. Do tego są jeszcze podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach czy sportowe nakładki na pedały.

Z listy dodatków można zamówić między innymi wyczynowy układ hamulcowy Brembo czy zestaw Petrol Blue, wprowadzający obicia przednich siedzeń z perforowanej skóry naturalnej Nappa i skóry ekologicznej oraz pełną elektryczną regulację fotela kierowcy z funkcją zapamiętywania ustawień. Z kolei pakiet wspomagania XL to m.in. systemem rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition, inteligentny asystent bezpieczeństwa Emergency Assist czy sygnalizacja o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning. Wśród opcji jest też system ochrony pasażerów Pre-Crash Assist.

CUPRA Formentor - cena

CUPRA Formentor w Polsce kosztuje od 194 500 zł lub 1130 zł netto miesięcznie w leasingu (wpłata własna min. 30 proc.). Za podobne pieniądze ciężko będzie znaleźć coś w ofercie konkurencji wśród kompaktowych crossoverów klasy premium. Hiszpańskie auto objęte jest 5-letnią gwarancją.