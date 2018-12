Mazda 3 w nowym wcieleniu była najważniejszą gwiazdą uroczystości podsumowującej 10-lecie Mazdy Motor Poland. Polska jest pierwszym krajem w Europie, w którym oficjalnie pokazano nowy kompaktowy model japońskiej marki. A teraz firma ujawnia wyposażenie i ceny dynamicznej wersji hatchback i eleganckiego sedana. Na co mogą liczyć kierowcy?

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

W ocenie twórców czwarta generacja "trójki" otwiera nową erę w historii marki z Hiroszimy. Właśnie ten samochód ma dać użytkownikom poczucie obcowania z klasą premium. Wystarczy jedno spojrzenie by stwierdzić, że w tym aucie rządzą emocje. Projektanci postawili na wykorzystanie światła i cienia do ożywienia obłej linii. W efekcie Mazda 3 to nowa królowa stylu w klasie kompakt – japońska Alfa Romeo. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża ją do samochodów z wyższej półki. Cała sylwetka sprawia wrażenie namalowanej jednym płynnym pociągnięciem pędzla.

Mazda 3 / Mazda

Także na pokładzie nowa Mazda 3 wyznaje zasadę "mniej daje więcej", czyli im prościej tym wygodniej. Przejrzysty kokpit skupia się na prowadzącym. Za bezpieczeństwo podróżujących odpowiada system i-Activsense, który składa się m.in. z układu monitorowania kierowcy (kondycję człowieka sprawdzają kamera i diody LED na podczerwień), Front Cross Traffic Alert z radarami bocznymi z przodu śledzącymi obszar po bokach auta w trakcie dojazdu do skrzyżowania i ostrzegający o zbliżających się pojazdach. Jazdę w korku będzie wspomagać Cruising & Traffic Support.

Jeśli chodzi o wymiary nadwozia, to różnice w porównaniu z poprzednią generacją są nieznaczne. Pięciodrzwiowy hatchback ma długość 4459 mm (-6 mm), szerokość 1797 mm (-2 mm) i wysokość 1440 mm (-10 mm). Mazda 3 sedan to odpowiednio: 4662 (+77), 1797 (-2) i 1445 (-5) mm. Dzięki nowej platformie Skyactiv-Vehicle Architecture rozstaw osi zwiększył się o 25 mm do 2725 mm, a to powinno przełożyć się na obszerniejszą kabinę.

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Ale japoński kompakt nie tylko ma oszałamiać urodą i wyważonymi proporcjami. Mazda 3 daje początek przełomowym rozwiązaniom technicznym - pod karoserią czeka na kierowców nowa technologia napędu Skyactiv-X.

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Tylko silniki benzynowe

Nowa "trójka" jako pierwszy model produkcyjny dostała silnik korzystający z opracowanej przez Mazdę technologii Skyactiv-X SPCCI (Spark-Controlled Compression Ignition, czyli zapłonu samoczynnego sterowanego świecą zapłonową).

– Wizje zakładające, że w 2025 roku będzie można kupić jedynie samochody elektryczne są nierealne. Przed silnikami spalinowymi jest jeszcze długa przyszłość, ale oczywiście konieczna jest poprawa ich sprawności. Przykładem takich działań jest najnowsza konstrukcja Mazdy, silnik Skyactiv X – mówi dziennik.pl Szczepan Mroczek, juror International Engine of the Year i dziennikarz magazynu Auto Świat.

Innowacyjność polega na połączeniu samoczynnego zapłonu, znanego z diesli, z zasilaniem benzyną. Czterocylindrowa jednostka o pojemności 2 litrów z bezpośrednim wtryskiem oraz delikatnie tłoczącym powietrze mechanicznym kompresorem produkuje 181 KM.

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

– Silnik zasilany jest benzyną i przy niewielkim obciążeniu pracuje wykorzystując zubożoną mieszankę. Zapłon inicjuje jednak iskra ze świecy zapłonowej, wokół której unosi się kula bogatszej mieszanki i dopiero potem dopala się uboga mieszanka, zgromadzona w pozostałej przestrzeni cylindra. Są jednak zakresy pracy, jak niskie obroty lub pełne wykorzystanie mocy, kiedy silnik Skyactiv X pracuje na bogatej mieszance – wyjaśnia Mroczek.

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Inżynierowie Mazdy obiecują, że można się spodziewać spalania niższego o nawet 30 proc.

– W trakcie jazd samochodami prototypowymi nie mieliśmy okazji zweryfikować zużycia paliwa, czyli kluczowego parametru nowego silnika Mazdy. Wiemy natomiast, że silnik pracuje bardzo kulturalnie, cicho i kierowca nie czuje momentów zmiany trybu spalania mieszanki. Do złudzenia przypomina wolnossące silniki benzynowe – twierdzi ekspert.

Jednostka Skyactiv-X ma świece, ale po to, żeby kontrolować proces zapłonu. W ocenie przedstawicieli Mazdy ta technologia jest następnym krokiem w kierunku idealnego silnika spalinowego. Co więcej, Japończycy są przekonani, że napędy Skyactiv-X będą miały emisje osiągane realnie przez auta hybrydowe.

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Poza "benzynodieslem" Mazda zaoferuje w Polsce benzynowy silnik 2.0 SKYACTIV-G. Konstrukcja skrywa udoskonalone porty dolotowe i zmieniony kształt tłoków, dzielony system wtrysku paliwa oraz zawory sterujące obiegiem chłodziwa. Inżynierowie zapewniają, że efektem tych modyfikacji są znacznie lepsze osiągi, ekonomiczne zużycie paliwa i przyjazność dla środowiska. Dodatkowo silnik ten wspierany jest przez inteligentny system nazwany M-Hybrid (mild hybrid), który z jednej strony zmniejsza zużycia paliwa (wykorzystując energię odzyskaną podczas hamowania do zasilania pokładowego sprzętu elektrycznego), a z drugiej poprawia płynność jazdy i przyjemność prowadzenia.

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Mazda 3 – czyli premium z Japonii

Celując w klasę wyższą, nowa Mazda 3 chce konkurować nie tylko z kompaktami marek popularnych w wyższych wersjach wyposażenia, ale także z uznanymi graczami marek premium. Segment premium w Europie stanowi już 22 proc. ogólnej sprzedaży samochodów. W Polsce to zaledwie 13 proc., ale w ciągu ostatnich 7 lat liczba nowych samochodów z wyższej półki sprzedawanych rocznie w naszym kraju wzrosła ponad dwukrotnie, a segment rozwija się szybciej od rynku.

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Japoński producent jako atut nowej Mazdy 3 podkreśla najbogatsze w klasie wyposażenie standardowe. Razem z debiutem "trójki" producent wprowadza zmienione nazewnictwo wersji wyposażeniowych.

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Kai to podstawowy wariant, którego lista standardowego wyposażenia obejmuje ok. 46 elementów. Wśród nich znajdziemy m.in. przednie oraz boczne poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne i poduszkę kolanową dla kierowcy, kolorowy wyświetlacz head-up, cyfrowe zegary, nowy system multimedialny MZD Connect z ekranem o przekątnej 8,8 cala z nawigacją satelitarną i systemem Apple Carplay/Android Auto, adaptacyjny tempomat, system monitorujący martwe pole w lusterkach czy reflektory i światła wykonane w technologii LED.

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Nowa Mazda 3 hatchback z silnikiem Skyactiv X jest również dostępna z napędem na cztery koła i-Activ AWD z układem G-Vectoring Control Plus odpowiedzialnym za optymalny rozdział momentu obrotowego pomiędzy osiami.

Ceny wersji Kai:

Mazda 3 hatchback i sedan

2.0 SKYACTIV-G 122 KM 6MT – 94 900 zł

2.0 SKYACTIV-G 122 KM 6AT – 102 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6MT – 112 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6AT – 120 900 zł

Mazda 3 hatchback

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6MT AWD – 122 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6AT AWD – 130 900 zł

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Druga wersja została nazwana Kanjo (czyt. kandżo), czyli "emocje" – ma symbolizować czystą przyjemność prowadzenia.

W tej odmianie Mazda 3 jest bogatsza m.in. o automatyczną dwustrefową klimatyzację, czujniki parkowania z przodu, kamerę cofania, podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby, podgrzewaną kierownicę i podgrzewane fotele przednie, system dostępu bez kluczyka (Smart Keyless), lusterka boczne i wewnętrzne są elektrochromatyczne.

Ceny wersji Kanjo:

Mazda 3 hatchback i sedan

2.0 SKYACTIV-G 122 KM 6MT – 99 900 zł

2.0 SKYACTIV-G 122 KM 6AT – 107 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6MT – 117 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6AT – 125 900 zł

Mazda 3 hatchback

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6MT AWD – 127 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6AT AWD – 135 900 zł

Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Hikari to trzecia wersja nowej Mazdy 3. W Japonii "hikari" oznacza "światło" – tym słowem producent nawiązuje do sztuki designu. Lista wyposażenia jest bogatsza m.in. o przestrzenny system nagłośnieniowy Bose (12 głośników), przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH), system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu z funkcją hamowania, układ monitorujący ruch poprzeczny przed autem, system wykrywający znużenie kierowcy z kamerą, system wspomagający hamowanie podczas cofania, zespół kamer 360○, przyciemniane tylne szyby, 18-calowe alufelgi. Przewidziano też opcjonalny pakiet wnętrza Luxury Black (czarna skórzana tapicerka, fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień i regulacją odcinka lędźwiowego).

Ceny wersji Hikari:

Mazda 3 hatchback i sedan

2.0 SKYACTIV-G 122 KM 6MT – 109 900 zł

2.0 SKYACTIV-G 122 KM 6AT – 117 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6MT – 123 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6AT – 131 900 zł

Mazda 3 hatchback

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6MT AWD – 133 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6AT AWD – 141 900 zł



Mazda 3 / Mazda / ROBERT BRYKALA

Enso to najbogatsza wersja, w której jest dostępna nowa Mazda 3. W dosłownym tłumaczeniu "enso" oznacza "okrąg". Sam znak odręcznie rysowanego okręgu, spotykany w tradycyjnej kaligrafii zen, symbolizuje "siłę i elegancję", a także "wolność umysłu".

Ta odmiana występuje tylko z silnikiem 2.0 Skyactiv X i gwarantuje skórzaną tapicerkę w kolorze burgund (hatchback) lub białą (sedan) oraz fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień i regulacją odcinka lędźwiowego.

Ceny wersji Enso:

Mazda 3 hatchback i sedan

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6MT – 130 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6AT – 138 900 zł

Mazda 3 hatchback

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6MT AWD – 140 900 zł

2.0 SKYACTIV-X 181 KM 6AT AWD – 148 900 zł

Przedsprzedaż nowej Mazdy 3 z produkcji styczniowej ruszy jeszcze przed Bożym Narodzeniem. W pierwszej kolejności można będzie zamawiać wersję hatchback z silnikiem 2.0 SKYACTIV-G. Samochody w salonach pojawią się w marcu 2019 r.