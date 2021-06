Nowe przepisy od 1 czerwca zmieniły zasady obowiązujące pieszych i kierowców. – Zgodnie z nowelizacją, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju – powiedział dziennik.pl kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

A jak nowe przepisy wyglądają w praktyce? Obraz sytuacji może dawać wideo opublikowane przez MPK Wrocław. Film pokazuje niebezpieczne sytuacje z udziałem pieszych i rowerzystów, którzy postanowili wymusić pierwszeństwo na tramwajach.

Tramwaj, pieszy i nowe przepisy, co dzieje się z pasażerami

Tramwajarze ostrzegają, że motorniczy, który zauważy osobę wkraczającą pod tramwaj, ma ułamek sekundy na podjęcie decyzji o awaryjnym hamowaniu pojazdu. Przy czym ratowanie kogoś, kto lekkomyślnie wymusza pierwszeństwo na pojeździe szynowym, może być tragiczne w skutkach dla podróżnych. Zdarza się, że nagłe hamowanie prowadzi do upadku pasażera tramwaju na podłogę, albo do uderzenia jego głową o poręcz lub siedzenie.

– Bycie pieszą lub rowerową świętą krową może być brzemienne w skutki. Jadący 50 km/h wagon hamuje aż 50 metrów i zatrzymując się awaryjnie przed pieszym mógłby nie zdążyć stanąć. Jednocześnie każde awaryjne hamowanie to wielkie ryzyko dla przewożonych pasażerów – powiedział Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław. – Nawet, jeżeli motorniczy ocali jej życie i zdrowie, to i tak musi wezwać pogotowie ratunkowe do osoby, która została poszkodowana w tramwaju z powodu nagłego hamowania. To oczywiście oznacza również zatrzymanie ruchu i objazdy – dodał.

Pieszy nie ma pierwszeństwa przed tramwajem

Tramwajarze przypominają, by przed przejściem czy przejechaniem przez tory zawsze skupić się na panującej na nich sytuacji.

– Tak naprawdę wystarczy zatrzymać się, odłożyć telefon i po prostu się rozejrzeć – duży tramwaj naprawdę trudno będzie w takiej sytuacji przeoczyć. Mimo zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, piesi wchodzący na przejście nie mają pierwszeństwa przed pojazdami szynowymi – skwitowali przedstawiciele MPK. Tramwaj ustępuje pierwszeństwa pieszym na dotychczasowych zasadach – gdy ten znajduje się na pasach.