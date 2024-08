Każdy kierowca wie, że po zakupie samochodu należy zarejestrować go w wydziale komunikacji. Niedopilnowanie tego obowiązku może skutkować karą, ale jej wysokość blednie w porównaniu do tej, która może czekać kierowców za unikanie opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Na złożenie deklaracji PCC-3 i uiszczenie opłaty w urzędzie skarbowym mamy 14 dni. Wysokość potencjalnej kary przeraża - podobnie jak w przypadku opłaty za brak OC, jest ona powiązana z wysokością płacy minimalnej.

Czym jest podatek PCC, ile wynosi jego stawka, kto jest zwolniony z obowiązku jego płacenia i jakiej kary można się spodziewać za niedopilnowanie obowiązku względem fiskusa? Oto szczegóły…

Reklama

Zakup samochodu na umowę kupna-sprzedaży wiąże się z koniecznością opłacenia podatku PCC i złożenia odpowiedniej deklaracji. Jaka jest stawka? Wynosi ona 2 procent i jest liczona od wartości rynkowej danego pojazdu. Dlaczego to właśnie rynkowa wartość jest taka istotna? Jeśli podczas kontroli urzędnik uzna, że kwota z umowy kupna została zaniżona, to podatnik zostanie wezwany do uregulowania poprawnej kwoty, na dodatek wraz z odsetkami. Ponadto, będzie musiał pokryć ewentualne koszty pracy rzeczoznawcy.

Reklama

Czy urzędnicy często kwestionują wartość auta wpisaną na umowie? Dobra wiadomość jest taka, że zdarza się to rzadko - w końcu samochód używany kupowany na podstawie takiej umowy może być ponadnormatywnie zużyty, wymagać napraw lub inwestycji. Rozbieżności między wartością z umowy a realną wartością samochodu w dniu transakcji muszą być bardzo duże, by wzbudzić zainteresowanie urzędników.

Mówiąc krótko, jeśli kupiliśmy warte 20 000 zł używane auto od prywatnej osoby, a sprzedaż odbyła się na podstawie umowy, my jako kupujący jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku w wysokości 400 zł. W umowie wskazuje się również, która ze stron transakcji jest zobowiązana do uiszczenie podatku - nic nie stoi na przeszkodzie, by kosztami transakcji (w tym podatkiem PCC) obciążyć sprzedającego, choć zwyczajowo jest to kupujący.

Obowiązek opłacenia podatku PCC dotyczy kupujących auto na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Z podatku od czynności cywilnoprawnych są z kolei zwolnieni nabywcy, którzy w posiadanie auta wchodzą na podstawie innych dokumentów - podatku nie płacą ci, którzy auto kupili na fakturę VAT lub VAT marża. Po drugie: zwolnione z PCC są też przedmioty o wartości rynkowej do 1000 zł. Po trzecie: podatku nie płacą też m.in. osoby niepełnosprawne oraz organizacje pożytku publicznego.

Obowiązek zapłaty podatku PCC nie powstaje również wtedy, gdy umowa zawarta została za granicą. Jeśli więc ktoś pojechał np. do Niemiec i kupił tam auto w ramach zwykłej umowy, ten w Polsce podatku odprowadzać nie musi. Wreszcie, warto wiedzieć również, że PCC nie dotyczy umów zawartych u notariusza.

Kara za nieopłacenie PCC może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych

Na złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku wynikającego z zakupu pojazdu mamy 14 dni. Za nieuiszczenie podatku lub spóźnienie możemy zapłacić krocie! Ile wynosi kara? Wysokość mandatu obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym i wynosi od jednej dziesiątej do nawet dwudziestokrotnej stawki minimalnej pensji. Od 1 lipca, kara wzrosła więc wraz z minimalnym wynagrodzeniem (4300 zł). Dziś jest to od 430 aż do 86 000 zł!

Czy da się uniknąć kary za brak PCC?

Deklarację można złożyć w urzędzie osobiście lub drogą elektroniczną, korzystając np. z profilu zaufanego. Należną kwotę należy przelać na konto właściwego urzędu skarbowego. Co zrobić, gdy zapomnimy opłacić podatek w terminie?

Kluczowy jest w tym przypadku czas. Jeśli nie będziemy zwlekać i opłacimy podatek zanim urząd zorientuje się w jego braku, mamy duże szanse na uniknięcie grzywny. W takim wypadku wraz z deklaracją powinniśmy jednak złożyć tzw. deklarację czynnego żalu, czyli pismo, w którym podamy wiarygodny powód opóźnienia. "Winę" możemy uzasadnić np. stanem zdrowia.

Obowiązki kierowcy po zakupie auta

Opłacenie podatku i złożenie deklaracji PCC-3 to obowiązek każdego kierowcy, który kupił auto na podstawie umowy. O czym jeszcze bezwzględnie trzeba pamiętać, by nie ryzykować karami?

Po zakupie samochodu trzeba go przerejestrować. Kierowca ma na to 30 dni i nie wystarczy już zgłosić nabycia pojazdu, tak jak było to jeszcze do niedawna. Każdy musi również pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia OC po uprzednim dopilnowaniu terminu, w którym kończy się polisa. Przy okazji zakupu używanego auta, nie przedłuży się ono automatycznie, a kara za niedopatrzenie nowego właściciela wynosi nawet 8600 zł.