Ford Bronco i Ford Ranger. Terenowe modele do zadań specjalnych

Napęd na 4 koła, blokady dyferencjałów, pokaźny prześwit. Nowe Ford Bronco i Ford Ranger to rasowe terenówki, które z dala od asfaltu kładą na łopatki każdego SUV-a. Terenowy model nawiązujący do kultowego poprzednika oraz legendarny pickup doczekały się nowych odsłon - zarówno jeden jak i drugi imponują możliwościami, a oprócz doskonałych właściwości terenowych proponują cały szereg innych zalet.

Dla kogo lepszym wyborem będzie Bronco, a dla kogo przeznaczony jest Ranger? Jakie technologie i rozwiązania pozwalają odważnie pokonywać bezdroża i doskonale bawić się podczas off-roadowych przepraw? Jakie wyposażenie na pokładzie czeka na kierowców w obu modelach? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o nowych, terenowych modelach Forda.

Ford Bronco - kultowy off-roader z USA

Historia Bronco zaczęła się w połowie lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Niezwykle stylowy i praktyczny model wkrótce po debiucie wzbudził sympatię kierowców, którzy potrzebowali dzielnego auta do aktywnego spędzania czasu i do pracy. Z dzisiejszej perspektywy możemy nazwać go po prostu SUV-em. Kolejne generacje podbijały rynek kompaktowych aut terenowych w USA, a po kilkunastu latach przerwy, Ford postanowił reaktywować dobrze znany model. W 2021 roku Ford Bronco doczekał się zupełnie nowego wcielenia, a w 2023 roku nowa generacja trafiła na wybrane rynki europejskie.

W gronie szczęśliwców znalazła się również Polska. Czym wyróżnia się Bronco, które dostępne jest dziś w salonach? Terenowy model to 100% amerykańskiego charakteru, okraszonego nowoczesnymi technologiami i doskonałym wyposażeniem. Off-roader ma charakterystyczne linie, okrągłe światła przednie, emblematy z logo wierzgającego konia oraz modułowe nadwozie, dzięki któremu możemy m.in. zdemontować drzwi oraz dach, by cieszyć się nieskrępowaną frajdą z jazdy z dala od asfaltu.

Nowy Ford Bronco - wymiary, moc i osiągi

Terenowy model mierzy około 4,8 m. Fabrycznie przygotowana do jazdy w cięższym terenie wersja Badlands ma krótsze zderzaki, dzięki którym długość nadwozia zmniejsza się o 11 mm. Idzie za tym poprawa właściwości terenowych, a w szczególności kątów natarcia oraz zejścia. Te wynoszą odpowiednio 40,6 i 33,3. Kąt rampowy to z kolei 23,6. Bronco imponuje prześwitem (237 lub 261 mm), a także głębokością brodzenia aż 800 mm - to bezkonkurencyjny wynik, dotąd zarezerwowany przede wszystkim dla zmodyfikowanych terenówek.

Pod maską samochodu pracuje benzynowa, podwójnie doładowana jednostka V6 2.7 Ecoboost o mocy 335 KM. Momentu obrotowego również jest pod dostatkiem (563 Nm), co sprawia, że Bronco potrafi przyspieszyć do setki nawet w 6,7 s. W tym modelu, ważniejsze jest jednak to, jak zapas niutonometrów wpływa na zdolności off-roadowe. A w tej kwestii również jest o czym opowiadać.

Już bazowa wersja Bronco Outer Banks jest w standardzie wyposażona w reduktor, Terrain Management System z sześcioma trybami jazdy oraz zawieszenie High-Performance Off-Road Stability Suspension. Wdrapywanie się na strome wzniesienia, jazda polnymi drogami, przemierzanie głębokich kolein? Zasada jest prosta - zero obaw, maksimum frajdy. Jeszcze więcej elementów wyposażenia, które zwiększają off-roadowy potencjał, znalazło się w wersji Badlands. System Terrain Management System w tym wariancie nie ma trybu Sport. Wszystko na rzecz dodatkowych ustawień Rock Crawl i Baja. Zawieszenie HOSS 1.0 ustąpiło bardziej zaawansowanemu układowi HOSS 2.0 z amortyzatorami Bilstein, a na obu osiach pojawiła się blokada mechanizmu różnicowego. Jazda w terenie to nie przelewki - Ford zastosował w tym modelu nawet elektronicznie rozłączany przedni stabilizator oraz płyty ochronne pod podwoziem. Wszystkie te elementy czynią z Bronco Badlands niemal wyczynowy samochód. O tym, z jaką fantazją i zaangażowaniem inżynierowie podeszli do projektowania auta świadczy również obecność funkcji Trail Turn Assist. Podczas ciasnych nawrotów pomaga ona zacieśnić promień skrętu, blokując wewnętrzne koło tylnej osi. Nowatorskie, genialne, a ponadto bawi - czego chcieć więcej?

Ford Bronco - wyposażenie

W Bronco kluczowe są właściwości terenowe, ale na pokładzie znalazły się również technologie i systemy, które czynią z tego modelu prawdziwie rodzinną propozycję. Wakacyjne wyjazdy umili m.in. system multimedialny z Apple CarPlay, wysokiej jakości nagłośnienie B&O, adaptacyjny tempomat, czujniki parkowania oraz systemy bezpieczeństwa takie jak Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) czy Pre-Collision Assist - wszystko to znajdziemy na liście wyposażenia standardowego.

Ford Ranger - bestseller o wielu twarzach

Najlepiej sprzedający się pickup w Europie? Poprawna odpowiedź to Ford Ranger. Samochód w nowej odsłonie jest jeszcze bardziej wszechstronny, bo swoje zdolności zaprezentuje nie tylko podczas tytanicznej pracy na placu budowy, ale i na urlopie - w górach, nad morzem, nad jeziorem lub po prostu w samym środku głuszy, z dala od cywilizacji i utwardzonych dróg. Czym może pochwalić się nowa, ulepszona odsłona pickupa numer 1 na Starym Kontynencie?

Nowy Ranger jest dostępny w wersjach przeznaczonych do ciężkiej pracy, ale i takich, które stworzono do mieszanych, rekreacyjnych zastosowań. Ładowność około 1 tony i uciąg 3500 kg sprawiają, że holowanie jachtu lub pomoc przy pracach w naprawdę dużym ogrodzie nie będzie żadną przeszkodą. Z drugiej strony, kompletne wyposażenie, wygodne fotele i znakomite nagłośnienie sprawią, że Ranger doskonale sprawdzi się również "po godzinach". W gamie modelu dostępne są 3 wersje nadwozia. Pojedyncza kabina i przedłużona kabina to warianty dla tych, którzy zamierzają korzystać z pickupa do pełna wykorzystując jego możliwości załadunkowe. Podwójna kabina to z kolei opcja dla tych, którzy potrzebują wszechstronnego auta terenowego z wygodnym drugim rzędem siedzeń.

Nowy Ford Ranger - wymiary, moc i osiągi

Imponujące zdolności do jazdy w terenie to zasługa kilku zabiegów zastosowanych w nowym Rangerze. Przednia oś została wysunięta o 50 mm do przodu, co pozwoliło na skrócenie zwisu i poprawienie kąta natarcia (teraz wynosi on 30 stopni). Rozstaw kół został z kolei zwiększony tak, by stabilność na zboczach była jeszcze lepsza. Wreszcie, zwiększona głębokość brodzenia, która wynosi aż 800 mm i 850 mm w odmianie Ranger Raptor to gwarancja spokoju podczas pokonywania przeszkód wodnych.

Napęd? W każdej odmianie modelu trafia on na 4 koła. Skrzynia biegów może być manualna lub automatyczna, a pod maską pracują mocne diesle EcoBlue - ich moc wynosi, w zależności od wariantu, 170, 205 lub 240 KM. W gamie jest dostępny również jeden silnik benzynowy. Jednostka V6 3.0 EcoBoost jest zarezerwowana dla odmiany Raptor. To o niej warto wspomnieć w kontekście wakacyjnych wyjazdów i jazdy dla czystej przyjemności.

Oto nowy Ford Ranger Raptor

Kultowy Ranger Raptor to samochód jedyny w swoim rodzaju. To właśnie ten model zyskał powiększoną skrzynię ładunkową, ulepszone właściwości terenowe, wyczynowe zawieszenie z amortyzatorami Fox oraz mocny silnik V6 pod maską. Oprócz tych modyfikacji, Raptor oznacza również dodatki stylistyczne, które nie pozostawiają wątpliwości, z jakim modelem mamy do czynienia. Raptor to ewenement w świecie pickupów i odmiana stworzona z myślą o radości z jazdy. Ranger w tym wariancie nie boi się dynamicznego prowadzenia po wydmach, jazdy poślizgami czy pokaźnych "hopek". Mało tego - ma nawet specjalny tryb jazdy Baja, który błyskawicznie dostosowuje działanie podzespołów do sportowego stylu prowadzenia. Od razu widać, że specjaliści z Ford Performance maczali w tym projekcie palce…

Ford Ranger - wyposażenie

Podobnie jak w przypadku Bronco, Ford proponuje całą gamę akcesoriów, które pomogą dostosować Rangera do naszych wymagań. Właśnie dzięki dodatkom takim, jak hardtop czy roleta skrzyni transportowej, Ranger może z powodzeniem służyć za samochód na co dzień, lub auto do dalekich podróży.

Jazdę umilają tu również udogodnienia takie, jak LED-owe światła, skórzana tapicerka, system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto, dwustrefowa klimatyzacja, system bezkluczykowy czy elektryczna regulacja przednich foteli. Niezliczona liczba konfiguracji i szerokie możliwości personalizacji sprawiają, że Rangera z łatwością dostosujemy do własnych potrzeb. Aż 8 wersji wyposażenia, 15 kolorów, 8 wzorów felg - liczba możliwych konfiguracji jest naprawdę ogromna.

Terenowe modele Forda

Rasowe, terenowe auta nadal mają się dobrze, przynajmniej w ofercie Forda. Mimo mody na SUV-y, w salonach marki możliwości wyboru wykraczają daleko poza uterenowione pojazdy. Ci, którzy od samochodu oczekują przede wszystkim bezkompromisowych właściwości off-roadowych, z pewnością nie przejdą obojętnie obok Bronco i Rangera. Który model wybrać?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wymagań, stylu jazdy oraz oczekiwań względem samochodu. Bronco to typowy off-roader, który powstał z myślą o poszukiwaczach przygód i tych, którzy chcą cieszyć się nieskrępowaną frajdą z jazdy poza asfaltem. Ranger to z kolei model, który łączy niebywałą sprawność w terenie z właściwościami praktycznymi i przydatnością w pracy. Wniosek jest prosty - w tej parze nie ma lepszego. Oba auta doskonale wywiązują się ze swoich zadań i spełniają oczekiwania kierowców.