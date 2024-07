Explorer, Capri i Mustang Mach-E. Nowe SUV-y Forda

Czym powinien wyróżniać się samochód przygotowany do wakacyjnych wyjazdów? Długo by wymieniać… Praktyczne wnętrze, pojemny bagażnik, oszczędny napęd, co najmniej przyzwoite osiągi… Rodzinne SUV-y w ofercie Forda idealnie wpisują się w potrzeby kierowców, którzy regularnie ruszają za miasto. Wspólne mianowniki nie zmieniają faktu, że każdy z elektrycznych modeli opisanych w tym tekście ma swój indywidualny charakter.

Wygodny i wszechstronny Explorer, kultowe, sportowo stylizowane Capri w nowej odsłonie, a także legendarny i wciąż zachwycający osiągami Mustang Mach-E. Fordowskie propozycje na ten sezon nikogo nie pozostawią obojętnym. Oprócz dobrze rozpoznawalnych marek i znajomo brzmiących nazw, auta proponują cały zestaw zalet i mocnych stron. Jak na rodzinne SUV-y przystało, możemy liczyć na rewelacyjne zasięgi, sprytne rozwiązania i, tradycyjnie już, wzorowe właściwości jezdne. Przyjrzyjmy się bliżej elektrycznym modelom Forda.

W pełni elektryczny Ford Explorer

Rodzinny SUV w elektrycznym wydaniu zadebiutował w zeszłym roku. Nowy Ford Explorer to kompaktowy SUV pełen przemyślanych rozwiązań. Dotyczą one zarówno wnętrza jak i podzespołów - zasięg pozwoli swobodnie podróżować nawet na dalekich trasach, bo wynosi do 602 km w cyklu mieszanym i do 470 km podczas jazdy autostradą. Bateria o dużej pojemności to jedno, a aerodynamiczne nadwozie - drugie. Projekt nadwozia pozwolił obniżyć zużycie energii bez poświęcania mocy i osiągów. Nowy Explorer zapewnia spory zapas momentu obrotowego dostępnego pod prawą stopą. Przyspieszenie do setki w wersji AWD o mocy 340 KM trwa zaledwie 5,3 s.

Explorer został zaprojektowany w Europie i jest produkowany w nowym Centrum Pojazdów Elektrycznych Forda w Kolonii. Amerykański rodowód nadal daje o sobie znać - i bardzo dobrze, bo kto zna się lepiej na długich podróżach niż Amerykanie? Pokaźne uchwyty na kubki, znakomite nagłośnienie B&O we wnętrzu, wygodne fotele i układ jezdny dopracowany zgodnie ze standardem, do którego przyzwyczaił nas Błękitny Owal. Wszystko jest tu na swoim miejscu - również ekran systemu multimedialnego, którego kąt nachylenia możemy ustawić wedle własnych preferencji. Po jego odsunięciu do pozycji pionowej, zyskujemy także dostęp do ukrytego schowka na drogocenne przedmioty.

W ofercie dostępne są warianty z napędem na tylną oś lub na wszystkie koła. Explorer w elektrycznej wersji występuje z baterią 52 kWh, 77 kWh lub 79 kWh. Moc bazowego wariantu to 170 KM, a wariant ze zwiększonym zasięgiem może mieć 286 KM lub 340 KM i napęd na obie osie. Ładowanie? Nie będzie przeszkodą nawet w trasie - uzupełnienie energii od 10 do 80% jest możliwe w czasie 26 minut przy użyciu szybkiej ładowarki prądu stałego o mocy 185 kW.

Ford Capri to elektryzujący powrót legendy

Kolejną nowością jest Ford Capri - powrót kultowego modelu w zupełnie nowym wydaniu. Elektryczny SUV w stylu coupe subtelnie nawiązuje do poprzednika - europejskiej odpowiedzi na Mustanga. Nowy Capri ponownie jest opracowany z myślą o europejskim rynku. Czym się wyróżnia? Niepowtarzalny styl z wydłużoną, mocno opadającą szybą tylną i ciemną blendą łączącą reflektory oraz tylne światła sprawia, że SUV Forda jest nie do przeoczenia. O odpowiedni wizerunek dbają również flagowe kolory Blue My Mind i Vivid Yellow.

W kontekście wakacyjnych podróży warto zwrócić uwagę na imponujący zasięg do 627 km w cyklu mieszanym i 499 km podczas jazdy autostradą. Długa trasa bez konieczności ładowania? Brzmi dobrze, choć warto wiedzieć, że w razie potrzeby, Ford Capri potrafi naładować baterie od 10 do 80% w 26 minut. Hot-dog, kawa, parę przysiadów i z nową energią możesz wsiąść do schłodzonego wnętrza i ruszać dalej.

Bagażnik o pojemności 572 l pozwoli zapakować znacznie więcej niż bagaże pierwszej potrzeby, a przemyślane wnętrze oferuje mnóstwo skrytek, półek, a nawet schowek o pojemności 17 litrów. W skrytce MegaConsole pomieścimy zapas napojów i przekąsek, które rozprawią się z głodem nawet na najdalszej trasie. Choć podany powyżej zasięg nie zmusza do regularnych postojów i tak warto je robić - bezpieczeństwo przede wszystkim! W bezpiecznym miejscu możemy również schować drobiazgi i cenne przedmioty - podobnie, jak w przypadku Explorera, ekran odsuwa się, ukazując ukrytą półkę w konsoli środkowej. Elementem, który wyróżnia kokpit jest również soundbar systemu B&O - pełni on rolę głośnika centralnego i pozwala cieszyć się muzyką w najlepszej jakości.

W ofercie dostępne są wersje Standard Range i Extended Range z napędem na obie osie lub na tył. Podstawowy wariant proponuje baterię o pojemności 52 kWh i moc 170 KM. Umieszczony na tylnej osi silnik może też mieć 286 KM w wariancie o zwiększonym zasięgu. To właśnie ten napęd z akumulatorem 77 kWh jest długodystansowym mistrzem. Dla kierowców, którzy oczekują jeszcze lepszych osiągów, przygotowano wersję Capri AWD z baterią 79 kWh. Topowy model rozpędza się do setki w czasie 5,3 s.

Ford Mustang Mach-E - flagowy elektryk z imponującym rodowodem

W gamie Forda dostępny jest jeszcze jeden elektryczny SUV. To kultowy Mustang w bezemisyjnej i rodzinnej odsłonie. Mustang Mach-E został przyjęty do stada już parę lat temu, a niedawno doczekał się modernizacji, która ulepszyła kluczowe parametry i wprowadziła kilka nowości.

Największy z osobowych, elektrycznych modeli marki, mierzy 4713 mm. Rozstaw osi wynoszący niemal 3 metry owocuje wybitnie przestronną kabiną i miejscem dla kompletu pasażerów. Między osiami udało się również wygospodarować miejsce na akumulator o pojemności do 91 kWh! W ofercie są również wersje z mniejszą baterią 72,6 kWh. Pewne jest jedno - zasięgu i mocy nie zabraknie. Mustang Mach-E potrafi przejechać 600 km na jednym ładowaniu, a już w podstawowej wersji nie zawiedzie pozostałymi parametrami. Napęd? Na tylną oś lub na wszystkie koła. Moc od 269 KM do 487 KM nie pozostawia nic do życzenia. Najmocniejszy wariant auta, czyli Mustang Mach-E GT, potrafi rozpędzić się do setki w czasie 4,4 s. Maksymalna moc ładowania prądem stałym pozwala osiągnąć 80% SoC w czasie 33 minut.

Mustang Mach-E jest przedstawicielem gatunku, który dynamiczną jazdę ma we krwi. To właśnie dlatego zestrojenie zawieszenia przypadnie do gustu tym, dla których rodzinne wyprawy z reguły prowadzą krętymi drogami. Dla każdego przewidziano jednak inny zestaw zalet - kierowcy docenią angażujące prowadzenie i spontaniczną reakcję na gaz, a pasażerom spodoba się dodatkowy, 100-litrowy bagażnik z przodu i bezprzewodowy Apple CarPlay lub Android Auto, który pozwoli odtwarzać muzykę w doskonałej jakości. O odpowiednie brzmienie dba również system nagłośnienia B&O. Na takie podróże aż chce się czekać!

Elektryczne SUV-y Forda

Wakacje to doskonały moment, by wyjechać z salonu elektrykiem Forda. Opisane w tekście SUV-y dostępne są z dopłatą w ramach programu Mój Elektryk. Ile kosztują nowe modele po uwzględnieniu dofinansowania? Oto ceny:

Ford Explorer - od 179 520 zł

Ford Capri - od 189 020 zł

Ford Mustang Mach-E - od 199 900 zł

Rozsądnie wycenione, elektryczne modele Forda pozwalają podróżować tanio, ekologicznie, ale wciąż z przyjemnością. To doskonałe połączenie, teraz dostępne w trzech różnych odsłonach. Wybór jest kwestią gustu i potrzeb, ale mimo indywidualnych charakterów, każdy z SUV-ów odwdzięczy się rewelacyjnymi parametrami i wyposażeniem z górnej półki.