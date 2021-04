Suzuki GSX-S1000 w nowej odsłonie wjeżdża do klasy naked bike, czyli motocykli zwinnych, lekkich i na każdą okazję. Japończycy z całych sił starali się spełnić założenia maksymy "Run. Turn. Stop". Narysowany agresywną kreską debiutant patrzy wyzywająco przez podwójne, pionowo osadzone światła LED firmy Koito – oryginalny kształt sześciokątnych soczewek nadaje maszynie futurystyczny wygląd. Wąska i wyrazista tylna sekcja optycznie przesuwa środek ciężkości do przodu. Styliści stworzyli odlotowy projekt i naprawdę pięknie nas urządzili. Być może też dlatego, że kształtując aerodynamiczne nadwozie spoglądali na design maszyn Suzuki z królewskiej kategorii wyścigowej MotoGP oraz urodę samolotu myśliwskiego stealth.

Suzuki GSX-S1000. Teraz wyprostowana pozycja

W nowym motocyklu kierownica jest ustawiona bardziej do pionu, co powoduje szerszy o 23 mm chwyt. Dzięki takim zmianom jest bliżej jeźdźca o 20 mm, a pozycja za nią jest bardziej wyprostowana. Testy wykazały, że takie rozwiązanie lepiej pasuje do charakterystyki motocykla i poprawionego silnika, a szerszy chwyt i bliższa sterowi pozycja wymaga mniej wysiłku do prowadzenia motocykla, co w efekcie poprawia łatwość prowadzenia i znosi zmęczenie.

Suzuki GSX-S1000. Mocniejszy silnik, lepsze osiągi

Za ostrą jak klinga samurajskiej katany stylistyką podążają osiągi. GSX-S1000 skrywa silnik znany ze sportowego modelu GSX-R. Chłodzona cieczą, rzędowa, czterocylindrowa jednostka o pojemności 999 cm3 na potrzeby codziennego użytkowania nabrała manier drogowych. Nowy silnik produkuje większy moment obrotowy w niskim zakresie obrotowym niż poprzednik. Taka charakterystyka daje bardziej bezpośrednią reakcją na dodawanie gazu już od niskich obrotów. To samo dotyczy także średniego zakresu obrotów, w którym mechaniczne serce również zapewnia szybszą reakcję na odkręcenie prawej manetki. Konstrukcja powinna też lepiej sobie radzić przy wysokich prędkościach.

Poprzedni GSX-S1000 Nowy GSX-S1000 Pojemność 999 cm3 Średnica x skok tłoka 73.4 mm x 59.0 mm Stopień sprężania 12.2 : 1 Moc maksymalna 150 KM (110 kW)/10 000 obr./min 152 KM (112 kW)/11 000 obr./min Maks. moment obr. 108 Nm/9500 obr./min 106 Nm/9250 obr./min Przyspieszenie (0 -200 m) 6,70 s 6,64 s Przyspieszenie (0-400 m) 10,25 s 10,15 s Norma emisji spalin Euro 4 Euro 5

Silnik wyposażono w szereg nowych elektronicznych systemów kontroli, które powinny uczynić z GSX-S1000 maszynę bardziej przewidywalną, łatwiejszą do kontrolowania. Lista obejmuje m.in. 5 trybów charakterystyki mocy jednostki, dających możliwość dopasowania sposobu dostarczania momentu obrotowego zależnie od stylu jazdy, lub rodzaju przejażdżki.

Układ wydechowy 4-2-1 nowego Suzuki GSX-S1000 został całkowicie przeprojektowany i przestrojony, jednocześnie zachowując agresywny kształt i brzmienie poprzedniego modelu. Zmiany obejmują nową konstrukcję komory, w której zastosowano drugi katalizator. Dodatkowo kolektor jest teraz minimalnie dłuższy, a zawór systemu SET (Suzuki Exhaust Tuning) inaczej pozycjonowany. A wszystko po to by wydusić z silnika jak najwięcej, przy jednoczesnym przystosowaniu do wymagań normy Euro 5. Zdaniem Japończyków nowy układ nie tylko zachował imponujące brzmienie, ale jeszcze je podkręcił...

Lżejsze sprzęgło, łatwiej w mieście

Nowy GSX-S1000 wykorzystuje system asystenta sprzęgła SCAS (Suzuki Clutch Assist System), jako uzupełnienie do funkcji antyhoppingu, w którą wyposażona była poprzednia generacja modelu. Funkcja antyhoppingu częściowo rozłącza sprzęgło by zniwelować ujemny moment obrotowy silnika podczas mocnego hamowania silnikiem i redukcji biegów. To rozwiązanie zapobiega podskakiwaniu i blokowaniu się tylnego koła i łagodzi hamowanie, zapewniając kierowcy możliwość zrzucania biegów oraz większą kontrolę podczas redukcji w zakrętach.

Inżynierowie zapewniają, że dodanie funkcji asystenta sprzęgła zwiększa siłę zacisku sprzęgła i pozwala na użycie sprężyn o mniejszej sztywności, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności przeniesienia momentu obrotowego na tylne koło. Jedną z korzyści wynikających z zastosowania asystenta jest konieczność użycia mniejszej siły do operowania dźwignią sprzęgła, co skutecznie redukuje zmęczenie lewej ręki podczas jazdy w korkach, a także w innych sytuacjach wymagających częstego naciskania klamki sprzęgła.

Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.)

Na pokładzie GSX-S1000 wykorzystuje pakiet systemów elektronicznych zebranych pod nazwą Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Ten zestaw obejmuje przełącznik trzech trybów jazdy Suzuki Drive Mode Selector (SDMS), kontrolę trakcji STC, elektroniczne sterowanie przepustnicą Ride-by-Wire wykorzystujące 32-bitowy procesor ECM kontrolujący działanie przepustnic, dwukierunkowy quickshifter - asystent zmiany biegów pozwala kierowcy zmieniać biegi zarówno w górę jak i redukować, bez konieczności użycia dźwigni sprzęgła, system łatwego rozruchu Suzuki Easy Start oraz asystent ruszania Low RPM Assist, który płynnie podnosi obroty silnika podczas ruszania, lub jazdy z niskimi prędkościami, by zapobiec niekontrolowanemu zgaśnięciu np. w korku.

Ta armia asystentów ma ułatwić codzienne życie kierowcy, tak by motocykl był bardziej przewidywalny, łatwiejszy do kontrolowania, a jazda nie męczyła...

Suzuki GSX-S1000. Cena w Polsce

Cena? Suzuki GSX-S1000 kosztuje w Polsce od 56 900 zł. Motocykl jest produkowany w japońskiej fabryce w Hamamatsu. Dostawy pierwszych egzemplarzy do salonów rozpoczną się pod koniec wakacji 2021 roku.

Suzuki GSX-S1000 - dane techniczne