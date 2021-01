W niskich temperaturach sprawność akumulatorów spada, a alternatory nie są w stanie sprostać większemu niż zazwyczaj zapotrzebowaniu samochodu na energię elektryczną. Jak ratować auto?

Reklama

Im niższe obroty silnika, tym mniej prądu. Każdy dodatkowo włączony odbiornik tylko pogarsza sytuację. Spróbuj jednak wyobrazić sobie, że zimą nie korzystasz z ogrzewania tylnej szyby lub dmuchawy nawiewu. Trudno się więc dziwić, że czasem może zabraknąć prądu na poranny rozruch. Co zrobić w takiej sytuacji? Zapomnij o metodzie "na pych" (uruchamianie rozpędzonego samochodu). Szczególnie nowe auta znoszą ją bardzo źle. Dużo lepiej jest "pożyczyć" prąd od innego samochodu.

Kolejność podłączania kabli rozruchowych

Pod żadnym pozorem nie można dopuść do tego, aby samochody stykały się ze sobą podczas rozruchu.

1. Przed podłączeniem zaleca się wyłączenie silnika dawcy prądu (w obu autach należy wyłączyć odbiorniki prądu: radio, ogrzewanie szyby itp.).

Użytkownicy samochodów z silnikiem Diesla przy uruchamianiu za pomocą kabli powinni korzystać z pomocy aut także z jednostką dieslowską. A to dlatego, że prąd rozruchowy silników benzynowych jest o wiele niższy niż diesla - odpalenie od takiego samochodu w większości przypadków może okazać się nieskuteczne. Różnice pomiędzy "dawcą", a "biorcą" powinny być jak najmniejsze, aby nie doszło do rozładowania akumulatora o mniejszej pojemności.

2. Kable rozruchowe trzeba podłączać w następujący sposób: najpierw dodatnie zaciski - czerwony kabel trzeba podłączyć do akumulatora "biorcy" a następnie do baterii "dawcy" (przypominamy: zapłon "dawcy" powinien być wyłączony - jest to bezpieczniejsze dla jego instalacji elektrycznej).

3. Przewód czarny w/g kolejności - jeden koniec do ujemnego bieguna sprawnego akumulatora, a drugi do masy "biorcy" (niemalowany element metalowy np. uchwyt na boku silnika). Nie wolno podpinać czarnego kabla do klemy rozładowanej baterii, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

4. Teraz można uruchomić silnik auta ze sprawnym akumulatorem. Zależnie od producenta samochodu zalecane jest pozostawienie włączonego silnika przez ok. 5-10 minut. Po tym czasie można spróbować ożywić auto unieruchomione.

5. Po uruchomieniu silnika biorcy należy odczekać kilka minut, zanim kable zostaną odłączone. Przewody odpinamy w odwrotnej kolejności niż przy podłączaniu. Zaczynamy od czarnego.

Kiedy wymiana akumulatora?

Wyładowany akumulator to usterka, która najczęściej zdarza się zimą. Jak nietrudno się domyślić, jej przyczyną jest zazwyczaj niska temperatura. Dodatkowym utrudnieniem dla akumulatorów może być jazda w cyklu miejskim na krótkich odcinkach. Aby spowolnić proces zużycia akumulatora, warto regularnie kontrolować stan jego naładowania i w razie potrzeby korzystać z domowej ładowarki, o ile taką dysponujemy.

Reklama

​​​​Zanim zdecydujemy się na wymianę akumulatora na nowy, w pierwszej kolejności należy ustalić jaka dokładnie była przyczyna jego awarii - czy akumulator uległ naturalnemu zużyciu, czy może jednak usterki należy doszukiwać się w nieprawidłowo działającym układzie elektrycznym samochodu, lub też jest to skutek nieprawidłowego użytkowania. Aby to ustalić, należy określić wiek akumulatora, przeprowadzić kontrolę jego napięcia spoczynkowego oraz wykonać testy obciążeniowe. Jeśli akumulator jest sprawny, a usterka wskazuje na jego niedoładowanie, sprawdzić należy układ elektryczny w samochodzie.

- Wynik testu wskazujący na niedoładowanie akumulatora powinien spowodować kontrolę układu ładowania w samochodzie, a więc kontrolę napięcia ładowania. Jego wartości winny zawierać się w przedziale 13,9-14,4V. Te poniżej 13,9V mogą powodować stan niedoładowania akumulatora, powyżej 14,4V zachodzi prawdopodobieństwo przeładowania akumulatora. Dodatkowo należy sprawdzić tzw. upływność prądu. Wartość powyżej 50mA może prowadzić do rozładowania akumulatora podczas postoju pojazdu - mówi Sławomir Kosek z firmy Bosch. Jeśli układ ładowania w naszym aucie jest niesprawny, montaż nowego akumulatora nie rozwiąże problemu. Dlatego w takiej sytuacji niezbędne jest zdiagnozowanie i usunięcie usterki, którą może być np. awaria alternatora lub źle podłączony sprzęt caraudio, który pobiera prąd podczas postoju auta. To najlepiej zostawić specjaliście.