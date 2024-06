- Rynek motoryzacyjny cały czas ewoluuje. Trudno jeszcze dziś przewidzieć, w którą dokładnie pójdzie stronę. Z całą pewności jednak producenci części muszą przygotować się na to, że ich asortyment ulegnie zmianie choćby w związku z obecnym rozwojem aut elektrycznych, które wymagają innych układów hamulcowych czy zawieszenia, ze względu na swoją masę – dodaje i zaznacza, że rozwój nowych technologii to szansa dla polskich poddostawców i gospodarki.

- Nawet jeśli działający w kraju producenci części należą do zagranicznych koncernów, to należące do nich centra badawczo rozwojowe, które opracowują na ich rzecz nowe technologie zatrudniają polskich ekspertów – podkreśla Sławomir Weleziński.