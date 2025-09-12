GAC wjeżdża do Polski. Pierwszy salon już działa

GAC, czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych z Chin. Działa od 1997 roku i przez niemal trzy dekady na tamtejszym rynku stał się graczem potężnych rozmiarów. Doszło nawet do tego, że w ramach joint-venture produkuje samochody dla Toyoty czy Hondy. Dziś jest obecny w ok. 80 krajach, zajmuje 181. miejsce na liście Fortune Global 500 i nie traci apetytu na ekspansję…

GAC właśnie Polskę wybrał na pierwszy kraj UE, w którym zaoferuje swoje samochody. Na rynek wjeżdża dzięki współpracy z dystrybutorem Jameel Motors Poland.

Polska oczkiem w głowie koncernu. Dają 8 lat gwarancji na samochód

Pierwszy salon GAC Motor Polska przy ul. Jubilerskiej 6 w Warszawie właśnie ruszył ze sprzedażą dwóch modeli – Hyptec HT oraz Aion V. To jednocześnie pierwszy salon GAC w Europie. Do tego Jameel Motors Poland otworzył magazyn części. Jednocześnie trwają prace przy budowie sieci dilerskiej, obejmującej największe polskie aglomeracje: Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań czy Szczecin. Docelowo ma działać 9 punktów w całym kraju.

– Samochody marki GAC będą objęte 8-letnią gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię. Dodatkowo oferujemy 2 lata gwarancji na lakier oraz 12 lat gwarancji na perforację nadwozia – powiedział dziennik.pl Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors, firmy odpowiedzialnej za dystrybucję nowej chińskiej marki. – Każdy model GAC wyróżnia się zaawansowaną technologią, wysokim poziomem bezpieczeństwa, komfortem i bardzo bogatym wyposażeniem seryjnym. Ale chcę zapewnić, że na tych autach nie poprzestajemy. Pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych nowych modeli elektrycznych, spalinowych i hybrydowych, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb polskich klientów –zapowiedział. Co kryje się za tymi okrągłymi słowami? Jak będzie wyglądać dostępność części czy samochodów?

Produkcja w Europie. GAC Aion V z tej samej fabryki co Mercedes klasy G

Ze strategii One GAC 2.0 wynika, że w Holandii powstało już Europejskie Centrum Dystrybucji Części Zamiennych. Chiński koncern w Europie ruszy również z produkcją swoich samochodów – auta na rynki UE będzie wytwarzać firma Magna. Warto przypomnieć, że austriacki zakład zajmuje się kontraktową produkcją pojazdów różnych marek, w tym kultowego Mercedesa klasy G. Już niebawem z tej fabryki również wyjadą auta GAC oferowane w Polsce. Ile trzeba będzie za nie zapłacić? Oferta jest atrakcyjna. Ale po kolei…

Tak wygląda GAC Aion V, czyli nowy SUV dla dużej rodziny

GAC Aion V na drodze wyróżni się charakterystyczną sylwetką. Ten 4,6-metrowy SUV ustawiony na 19-calowych kołach z oponami Michelin i z dwubarwnym nadwoziem powalczy w klasie takich aut jak Skoda Enyaq czy Volkswagen ID.4. Nowicjusz błyszczy również dopracowaną aerodynamiką – gładkiego nadwozia nie zakłócają nawet klamki zrównane z linią drzwi. W końcu koncern GAC jako pierwszy w swoim centrum badawczo-rozwojowym stworzył tunel, który pozwala na jednoczesne testowanie trzech kluczowych parametrów: oporu powietrza, hałasu generowanego przez wiatr sięgający nawet 250 km/h oraz wydajności systemów chłodzenia.

Poczujesz się jak w aucie o klasę większym. Jaka pojemność bagażnika i wyposażanie?

Po zajęciu miejsca za kierownicą Aion V robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 14,6-calowy ekran dotykowy, czyli centrum sterownia funkcjami pokładowymi. Sam system multimedialny jest bardzo szybki, chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. Do tego poczucie solidności wykonania wnętrza podkreślają takie drobiazgi, jak choćby miękki odgłos zamykania drzwi znany z aut premium.

Wyposażenie obejmuje m.in. lidar obsługujący systemy bezpieczeństwa czy system multimedialny napędzany przez AI, lodówkę w podłokietniku, dźwiękochłonne szyby czy adaptacyjny tempomat. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana chłodzona ładowarka na dwa smartfony (50 W).

Atutem jest również ilość miejsca w kabinie. Aion V to bardzo przestronny samochód. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 2,8-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 6-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 4-stopniową oraz rozkłada się na płasko, w obu jest 8-punktowy masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie. Kierowcy w Polsce z pewnością docenią ogromny bagażnik – kufer zapewnia solidne 470 litrów pojemności i 1600 l po złożeniu tylnej kanapy.

GAC Aion V z silnikiem o mocy 204 KM. Jak jeździ?

Aion V skrywa silnik elektryczny o mocy 204 KM (240 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 160 km/h. Samochód wykorzystuje duży akumulator 75,3 kWh. Niskie zużycie energii na poziomie 16 kWh/100 km powinno przełożyć się na duży zasięg - w cyklu mieszanym na poziomie 510 km, a w mieście nawet 708 km.

Wysoka moc ładowania dzięki 400-woltowej instalacji i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowego SUV-a. Przy mocy do 180 kW można zwiększyć zasięg o 370 km w 15 minut. Ładowanie od 10 do 80 proc. potrwa tylko 24 minuty. To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden producent z Europy.

GAC w swoich samochodach stosuje baterie LFP. W czym są lepsze?

GAC w swoich autach stosuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

Ile kosztuje GAC Aion V? 40 000 zł robi różnicę

GAC Aion V na rodzimym rynku kosztuje od 129 800 juanów, czyli ok. 66 200 zł. W Polsce cena staruje od 178 900 zł za wersję Premium. Model w wariancie Luxury to wydatek od 187 900 zł. To rewelacyjna oferta za tak przestronne i nowoczesne auto z dużym akumulatorem – szczególnie, że dzięki maksymalnej dopłacie 40 000 zł z programu NaszEauto cena spada do 138 900 zł.

Konkurencja? Skoda Enyaq 60 z akumulatorem 63 kWh i silnikiem o mocy 204 KM kosztuje od 189 900 zł. Volkswagen ID.4 wyposażony w sensowny napęd 286 KM i akumulator 77 kWh to wydatek 186 590 zł. Najtańsza nowa Kia EV6 jest dostępna z akumulatorem 63 kWh i silnikiem 170 KM – taki model w promocji wymaga 189 500 zł.

Będzie hit? Na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów EV. Model chińskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie z pojemnym bagażnikiem i jednocześnie dobrze wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną przedstawiciel elektrycznej rodziny GAC obniża próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Jednocześnie z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego jest atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie – oferta na start to 888 zł netto (ze wsparciem NaszEauto) + serwis 4 lata za 1 zł. Jednak na tym nie koniec...

GAC Hyptec HT już w Polsce. Jak wygląda i ile kosztuje?

GAC ma też coś dla miłośników aut premium. 5-metrowy Hyptec HT z ostro pochyloną kabiną bardziej przypomina podniesione coupe z piątką drzwi niż SUV-a. Pod względem gabarytów gra w lidze Audi Q8 e-tron, BMW iX czy Mercedesa EQE SUV, a to powinno dać dobre wyobrażenie objętości chińskiego SUV-a. Boczna linia skutecznie maskuje 2 t masy własnej. Bezramkowe drzwi na dzień dobry mówią, że to samochód z wyższej półki. Wnętrze imponuje jakością wykonania. Tworzywa są porządnie spasowane i miękkie gdzie należy. Mięsista, spłaszczona kierownica leży idealnie. Uczucie luksusu podbija jasna tapicerka z naturalnej skóry nappa połączona z metalowymi wstawkami. Do tego nawet podsufitka, boczki drzwi i deska rozdzielcza są z przyjemnego w dotyku materiału przypominającego zamsz.

Kokpit polega na cyfrowych interfejsach, a jego układ – z dużym, niemal 15-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Wysunięty pod szybę 8,8-calowy wyświetlacz prezentuje najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji oraz informacje z aktywnych systemów wspomagających.

Wnętrze zawstydzi europejskie marki premium. Jaka pojemność bagażnika?

Hyptec HT to niezwykle przestronny samochód. Płaska podłoga plus niemal 3-metowy rozstawowi osi sprawiają, że z tyłu na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca; nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu. Dzielone oparcie daje się regulować (kąt odchylenia do 143°). Fotel kierowcy ma 12-stopniową elektryczną regulację i dwa głośniki w oparciu, a pasażera 10-stopniową oraz podnóżek rozkładany w trybie relaksu, w obu jest 8-punktowy masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja.

GAC Hyptec HT jest też rodzinnie pakowny i zapewnia dwa duże bagażniki. Schowek pod przednią maską, czyli frunk to 55 l pojemności. Tradycyjny kufer z tyłu oferuje 670 litrów regularnie uformowanej przestrzeni (to 25 l więcej niż Skoda Superb liftback) i można go powiększyć do 1800 l. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą w głębokiej wannie.

Wreszcie napęd. Hyptec HT to SUV dużym akumulatorem o pojemności prawie 73 kWh. Silnik elektryczny na tylnej osi zapewnia 244 KM (355 Nm). W efekcie można liczyć na dynamiczną jazdę (przyspieszenie w 7 s od 0 do 100 km/h) i zasięg na poziomie 450 km. Wysoka moc ładowania dzięki 400-woltowej instalacji i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowego SUV-a. Przy mocy do 163 kW akumulator można naładować prądem stałym od 30 do 80 proc. w ciągu 28 minut.

Ile kosztuje GAC Hyptec HT? 40 000 zł zrobi dużą różnicę

GAC Hyptec HT w Polsce kosztuje od 222 900 zł, ale po odjęciu 40 000 zł maksymalnej dopłaty z programu NaszEauto nowy SUV stanieje do 182 900 zł. To dobra oferta za auto tej klasy. Argumentem jest także 8-letnia gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię.