GAC Aion V wjeżdża do Polski. 11 września rusza sprzedaż

GAC, czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych z Chin. Działa od 1997 roku i przez niemal trzy dekady na tamtejszym rynku stał się graczem potężnych rozmiarów. Doszło nawet do tego, że w ramach joint-venture produkuje samochody dla Toyoty czy Hondy. Dziś jest obecny w ok. 80 krajach, zajmuje 181. miejsce na liście Fortune Global 500 i coraz odważniej rozszerza swoje imperium. W czasie wystawy w Monachium GAC ogłosił plan ekspansji w Europie.

Ze strategii One GAC 2.0 wynika, że w Holandii utworzy Europejskie Centrum Dystrybucji Części Zamiennych. Chiński koncern w Europie ruszy również z produkcją swoich samochodów – auta na rynki UE będzie wytwarzać firma Magna. Warto przypomnieć, że austriacki zakład zajmuje się kontraktową produkcją pojazdów różnych marek, w tym kultowego Mercedesa klasy G. Na scenie w Monachium zadebiutował także GAC Aion V, czyli nowy SUV zaprojektowany specjalnie dla Europy. W Polsce za dystrybucję chińskich aut odpowiada firma Jameel Motors Poland. Pierwszy salon nowej marki ruszy w Warszawie już 11 września, wtedy też będzie można składać zamówienia na model Aion V. Czym ten samochód chce do siebie przekonać kierowców?

Tak wygląda GAC Aion V. Jakie ma wymiary?

GAC Aion V na drodze wyróżni się charakterystyczną sylwetką. Ten 4,6-metrowy SUV ustawiony na 19-calowych kołach z oponami Michelin i z dwubarwnym nadwoziem powalczy w klasie takich aut jak Skoda Enyaq czy Volkswagen ID.4. Nowicjusz błyszczy również dopracowaną aerodynamiką – gładkiego nadwozia nie zakłócają nawet klamki zrównane z linią drzwi. W końcu koncern GAC jako pierwszy w swoim centrum badawczo-rozwojowym stworzył tunel, który pozwala na jednoczesne testowanie trzech kluczowych parametrów: oporu powietrza, hałasu generowanego przez wiatr sięgający nawet 250 km/h oraz wydajności systemów chłodzenia.

Przestronne wnętrze. Poczujesz się jak w aucie o klasę większym. Jaka pojemność bagażnika?

Po zajęciu miejsca za kierownicą Aion V robi wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 14,6-calowy ekran dotykowy, czyli centrum sterownia funkcjami pokładowymi. Sam system multimedialny jest bardzo szybki, chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. Do tego poczucie solidności wykonania wnętrza podkreślają takie drobiazgi, jak choćby miękki odgłos zamykania drzwi znany z aut premium. Wyposażenie obejmuje m.in. lidar obsługujący systemy bezpieczeństwa czy system multimedialny napędzany przez AI, lodówkę samochodową, dźwiękochłonne szyby czy adaptacyjny tempomat. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana chłodzona ładowarka na dwa smartfony (50 W).

Atutem jest również ilość miejsca w kabinie. Aion V to niezwykle przestronny samochód. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 2,8-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie samochodów z wyższego segmentu. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 6-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 4-stopniową oraz rozkłada się na płasko, w obu jest 8-punktowy masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca. Dzielone oparcie daje się regulować (kąt odchylenia do 137°). Kierowcy w Polsce z pewnością docenią ogromny bagażnik – kufer zapewnia solidne 470 litrów pojemności i 1600 l po złożeniu tylnej kanapy.

GAC Aion V z silnikiem o mocy 204 KM. Jak jeździ?

Aion V skrywa silnik elektryczny o mocy 204 KM (240 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 160 km/h. Samochód wykorzystuje duży akumulator 75,3 kWh. Niskie zużycie energii na poziomie 16 kWh/100 km powinno przełożyć się na duży zasięg - w cyklu mieszanym na poziomie 510 km, a w mieście nawet 708 km.

Wysoka moc ładowania dzięki 400-woltowej instalacji i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowego SUV-a. Przy mocy do 180 kW można zwiększyć zasięg o 370 km w 15 minut. Ładowanie od 10 do 80 proc. potrwa tylko 24 minuty. To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden producent z Europy.

GAC w swoich samochodach stosuje baterie LFP. W czym są lepsze?

GAC w swoich autach stosuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

Ile kosztuje GAC Aion V? 40 000 zł robi różnicę

GAC Aion V na rodzimym rynku kosztuje od 129 800 juanów, czyli ok. 66 200 zł. W Monachium ogłoszono europejską cenę na poziomie 35 990 euro (ok. 153 000 zł), ta jednak może różnić się ze względu na różne stawki podatków. Dlatego w Polsce Aion V może kosztować na poziomie 170 000 zł. To byłaby rewelacyjna oferta za tak przestronne i nowoczesne auto z dużym akumulatorem – szczególnie, że dzięki maksymalnej dopłacie 40 000 zł z programu NaszEauto cena spadłaby do 130 000 zł.

Konkurencja? Skoda Enyaq 60 z akumulatorem 63 kWh i silnikiem o mocy 204 KM kosztuje od 189 900 zł. Volkswagen ID.4 wyposażony w sensowny napęd 286 KM i akumulator 77 kWh to wydatek 186 590 zł. Najtańsza nowa Kia EV6 jest dostępna z akumulatorem 63 kWh i silnikiem 170 KM - taki model w promocji wymaga 189 500 zł.

Polak będzie zadowolony. Dają 8 lat gwarancji na samochód

– Samochody marki GAC będą objęte 8-letnią gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię. Dodatkowo oferujemy 2 lata gwarancji na lakier oraz 12 lat gwarancji na perforację nadwozia – powiedział dziennik.pl Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors, firmy odpowiedzialnej za dystrybucję nowej chińskiej marki. – Każdy model GAC wyróżnia się zaawansowaną technologią, wysokim poziomem bezpieczeństwa, komfortem i bardzo bogatym wyposażeniem seryjnym. Ale chcę zapewnić, że na tych autach nie poprzestajemy. Pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych nowych modeli elektrycznych i hybrydowych, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb polskich klientów – zapowiedział.

Na początek działalności ruszy flagowy salon GAC w Warszawie – otwarcie obiektu zaplanowano na wrzesień. Równolegle trwają prace przy budowie sieci dilerskiej, obejmującej największe polskie aglomeracje – Warszawę, Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań czy Szczecin. Docelowo ma działać 12 punktów zapewniających szeroką dostępność serwisu oraz samochodów GAC w całej Polsce.

