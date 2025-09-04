Nowy Fiat Grande Panda z silnikiem 1.2 już dostępny w Polsce. Jest co świętować

Fiat przez ostatnie lata zaniedbywał kierowców. Marka znana z praktycznych, niedrogich aut stała się w Europie właściwie niewidoczna. Dwa auta elektryczne i "stare" modele spalinowe to za mało, żeby błyszczeć na tle rywali. Szczęśliwie Włosi wzięli się w garść. Producent z Turynu wraca do gry z mocą nowych modeli i nowych układów napędowych.

Reklama

Pierwszym owocem nowożytnej strategii jest Fiat Grande Panda, który ma przywrócić firmie świetność ze złotych czasów, kiedy Fiat był synonimem prostych, niedrogich, przemyślanych aut. I wygląda na to, że jest na dobrej drodze – w ciemno sprzedało się ponad 15 000 sztuk tego auta. Teraz Fiat wprowadza najtańszą odmianę z silnikiem benzynowym 1.2. Na co mogą liczyć kierowcy w Polsce?

Tak wygląda Fiat Grande Panda. Powstał na platformie dla tanich samochodów

Reklama

Fiat Grande Panda wykorzystuje nową platformę STLA Smart stworzoną specjalnie z myślą o całej serii popularnych i tanich samochodów. W oparciu o tę architekturę do 2027 roku producent wprowadzi co najmniej 5 nowych modeli. Co ciekawe, konstrukcję pomyślano tak, by stosować w niej napęd elektryczny, hybrydowy albo silnik spalinowy. Do tego platforma jest niezwykle skalowalna, dzięki temu można na niej budować auta o różnym rozstawie osi i w najróżniejszych nadwoziach.

Modułowa technologia pozwoli składać samochody z niemal identycznych klocków – inżynierowie przewidują wykorzystanie nawet 80 proc. wspólnych części, w tym wnętrza. Takie podejście ma obniżyć koszty produkcji i przełożyć się na przystępną cenę.

Nowy Fiat Grande Panda jest o 31 cm dłuższy od starego modelu

Fiat Grande Panda ma 3,99 m długości czyli jest o 31 cm większy od poprzedniego modelu. Pudełkowate nadwozie odwołuje się do pierwszej generacji z 1979 roku zaprojektowanej przez Giorgetto Giugiaro. Nowy język stylistyczny czerpie także z Lingotto w Turynie – historycznego i ważnego dla Fiata miejsca, w którym w 1923 roku powstała pierwsza fabryka włoskiego producenta z niezwykłym torem testowym La Pista 500 na dachu budynku zakładów. Stąd reflektory składające się z opalowych kostek, nawiązują do okien fasady fabryki Lingotto. Dodatkowo światła do jazdy dziennej zamieniają się w kierunkowskazy i podświetlają niektóre kostki, które wyglądają jak poziome piksele ułożone we wzór szachownicy. Tłoczony na bokach auta napis PANDA ma przypominać klasyczną Pandę 4x4.

Nowy Fiat Panda zaskoczy wnętrzem. Jaka pojemność bagażnika?

Wnętrze od progu wita pomysłowością i prostotą. Nowy Fiat Grande Panda dostał m.in. 10-calowy zestaw wskaźników oraz 10,25-calową stację multimedialną wkomponowane w kokpit radio cyfrowe w kształcie słynnego toru La Pista – na łuku ramki jest nawet wkomponowany mały Fiat Panda. Wysoka pozycja za kierownicą plus wyraźny zarys karoserii ułatwiają manewry w mieście. Fiat twierdzi, że na pokładzie nowej i większej Pandy może wygodnie podróżować 5 osób.

Bagażnik zapewnia od 412 l pojemności do 1366 l po złożeniu oparcia tylnej kanapy. Elektryczna Grande Panda to mniejsze możliwości transportowe – 361/1315 l. Do tego są jeszcze najróżniejsze skrytki i półki, w tym aż 13-litrowy organizer.

Nowy Fiat Grande Panda jako tani samochód spalinowy. Silnik 1.2 Turbo spala 5,6 l/100 km

W polskich salonach właśnie debiutuje Fiat Grande Panda w najtańszej odmianie benzynowej. Silnik 1.2 Turbo o mocy 100 KM (205 Nm) jest połączony z 6-biegową skrzynią manualną. Ten prosty układ napędowy ma zużywać 5,6 l paliwa na 100 km. Świetny wynik

Fiat Panda 1.2 Hybrid - jak jeździ?

Droższa opcja to SUV z 48-woltową technologię hybrydową tzw. miękką hybrydę. Taki zelektryfikowany napęd ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w zespole gra trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 Turbo o mocy 100 KM. Dobrze znana konstrukcja przeszła modernizację i teraz rozrząd jest napędzany łańcuchem. Jednostkę połączono z nową 6-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów. A głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 28 KM łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 432 Wh. ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem 55 Nm momentu obrotowego. Taki napęd sprawdzi się w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens. Silnik elektryczny umożliwi również jazdę w trybie elektrycznym. Jako 100-proc. EV przejedzie nawet 1 km, ale pod warunkiem delikatnego traktowania gazu np. podczas manewrowania lub przy prędkości poniżej 30 km/h). Fiat Grande Panda 1.2 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 10 sekund. Zużycie benzyny ma być na poziomie 5,4 l/100 km.

Nowy Fiat Grande Panda z silnikiem elektrycznym o mocy 113 KM

Alternatywą dla wersji benzynowej i hybrydowej jest elektryczny Fiat Grande Panda. Model na prąd dostał akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 44 kWh, zapewniający zasięg do 320 km. Silnik 113 KM pozwoli przyspieszyć od 0 do 50 km/h w 4,2 sekundy, a od 0 do 100 km/h w 11 sekund.

Funkcja szybkiego ładowania prądem stałym DC z mocą 100 kW umożliwi uzupełnienie energii z 20 do 80 proc. pojemności w 27 minut – parametry są więcej niż wystarczające, jak na samochód miejski. Przemyślane jest to, że nowy Fiat został wyposażony w dwa porty ładowania – z przodu mamy wbudowany chowany kabel do ładowania prądem zmiennym (AC),(oprócz tylnego portu ładowania). Podpięcie z przodu umożliwia ładowanie prądem zmiennym o mocy do 7 kW – uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. zajmie 4 godziny i 20 minut. Tylny port o mocy 11 kW skraca ładowanie do 2 godzin i 50 minut.

Nowy Fiat Grande Panda z silnikiem 1.2/100 KM kosztuje od 72 300 zł

Ceny? Nowy Fiat Grande Panda z silnikiem 1.2 Turbo/100 KM w bazowej wersji POP kosztuje od 72 300 zł. Wyposażenie to: zestaw systemów wspomagania ADAS (m.in. system wykrywania zmęczenia kierowcy, tempomat), klimatyzacja manualna, 10-calowy ekran wskaźników, automatyczna skrzynia biegów eDCT, elektryczny hamulec postojowy, uchwyt na telefon ze specjalną stacją dokującą.

Fiat Granda Panda w wersji Icon to wydatek od 78 300 zł. Wyposażenie obejmuje system multimedialny z 10,25-calowym ekranem, reflektory i tylne światła w technologii LED, oparcie tylnej kanapy składane w proporcji 60/40, podłokietnik i tapicerowana deska rozdzielcza. Samochód można wzbogać o pakiet Tech lub Styl.

Nowy Fiat Grande Panda La Prima 1.2/100 KM. Cena od 89 300 zł

Fiat Grande Panda La Prima to najlepiej wyposażona wersja. Standard obejmuje elementy zawarte w pakietach Tech i Styl plus 17-calowe felgi aluminiowe i specjalną tkaninę zawierającą prawdziwe włókna bambusowe, z którego wykonana jest powłoka deski rozdzielczej BAMBOX Bamboo Fiber Tex. Fiat Grande Panda La Prima z silnikiem 1.2/100 KM kosztuje od 89 300 zł.

Ile kosztuje Fiat Grande Panda E? 40 000 zł taniej

Elektryczny Fiat Grande Panda E kosztuje od 110 000 zł w bazowej odmianie Red. Najbogatsza wersja La Prima to już wydatek 125 000 zł. Drogo? Sytuacja zmienia się po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto. Dzięki rządowej dotacji cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł – odpowiednio do 70 000 zł i 85 000 zł. Czyli do nawet taniej od 100-konnej Grande Pandy z silnikiem 1.2.

Fiat Grande Panda z dopłatą 40 000 zł dla osób fizycznych

Jeśli ktoś kupi ten samochód z maksymalną dopłatą 40 000 zł na jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas nowy Fiat wyniesie go finalnie ok. 56 900 zł netto. Tak wynika z wyliczeń na stronie producenta (zdjęcie niżej).

Najtańszy – po dopłacie – Fiat Grande Panda E w wersji RED w standardzie oferuje, m.in. 16-calowe felgi stalowe lakierowane w kolorze białym, pikselowe reflektory LED, klimatyzację manualną, tylne czujniki parkowania, system multimedialny z ekranem o przekątnej 10,25 cala, w pełni cyfrowy panel wskaźników o przekątnej 10 cali, autonomiczny system awaryjnego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów czy system wykrywania zmęczenia kierowcy.

Tak wygląda nowy pikap Fiata z podwójną kabiną

Następny w kolejce do debiutu jest futurystycznie stylizowany pikap. Dziś Fiat Strada to najpopularniejszy tego rodzaju samochód w Brazylii. Włoski producent wierzy, że nowy model nie tylko powtórzy sukces, ale też podbije serca kierowców w Europie. Auto z podwójna kabiną łączy praktyczność otwartej skrzyni ładunkowej z funkcjonalnością lekkiego dostawczaka i komfortem miejskiego SUV-a.

Tak wygląda następca Fiata Tipo, czyli nowy Fiat Fastback

Kierowców w Polsce ucieszy nowy Fiat Fastback. Włosi przedstawiają go jako następcę popularnego Tipo. Mocno przeszklone nadwozie w kształcie podwyższonej limuzyny coupe zapewni mnóstwo miejsca w kabinie, pojemny bagażnik i będzie alternatywą dla zwalistych SUV-ów. Jednym ze smaczków stylistycznych są cztery paski przypominające logo marki z 1980 roku powtórzone na każdym błotniku.

Nowy SUV dla dużej rodziny. Oto Fiat Giga-Panda

Czwarta nowość to rodzinny SUV roboczo nazwany Fiat Giga-Panda. Duże nadwozie zapewni przestronną i podatną na aranżację kabinę oraz pojemny bagażnik.

Nowy Fiat Camper. Tak wygląda skrzyżowanie SUV-a i vana

Nowy Fiat Camper to skrzyżowanie SUV-a i vana ustawione na wielkich kołach. Wyciągarka zabudowana w przednim zderzaku ma pomóc w zdobywaniu bezdroży. W ocenie Włochów ich dzieło jest uniwersalne jak Panda z lat 80., która równie dobrze sprawdzała się w mieście i podczas wypadów na łono natury.