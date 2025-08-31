Sprawdzili benzynę, olej napędowy i LPG

Benzyna, olej napędowy oraz gaz LPG sprzedawane na stacjach trafiły pod lupę kontrolerów Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie badań przeprowadzonych od 13 stycznia do 30 czerwca 2025 roku powstał raport, który może być przestrogą dla kierowców…

Łącznie do badań pobrano 881 próbek. W tym było 351 próbek benzyny 95/98, 359 oleju napędowego oraz 171 próbek gazu LPG. Wynik?

Diesel gorszej jakości niż benzyna 95

Parametrów, których od sprzedawanego na stacjach paliwa wymagają przepisy nie spełniło osiem próbek. W tym siedem przypadków nieprawidłowości dotyczyły oleju napędowego (1 benzyny 95). To oznacza, że na zatankowanie paliwa złej jakości bardziej narażeni są kierowcy samochodów z silnikiem Diesla. Użytkownicy aut z instalacją LPG mogą czuć się bezpiecznie - kontrole nie wykazały "chrzczonego" gazu LPG.

UOKiK: Paliwo złej jakości w 5 województwach

Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach jest zróżnicowany. W klasyfikacji ogólnej odstępstwa kontrolerzy stwierdzili w 5 województwach:

Mazowieckie: 4 próbki oleju napędowego,

Małopolskie: 1 próbka diesla

Kujawsko-pomorskie: 1 próbka benzyny 95,

Warmińsko-mazurskie: 1 próbka oleju napędowego

Lubuskie: 1 próbka ON.

Są pierwsze wpadki. Nowa lista stacji z paliwem złej jakości

Stacje paliw, w których zakwestionowano jakość benzyny 95 i oleju napędowego w trakcie badań przeprowadzonych od 13 stycznia do 30 czerwca 2025 roku. Lista lokalizacji z podziałem na województwa w kolejności alfabetycznej:

Kujawsko-pomorskie , stacja paliw Kom-Rol, Kobylniki 8 – benzyna 95 , przekroczony parametr prężność par;

, stacja paliw Kom-Rol, Kobylniki 8 – , przekroczony parametr prężność par; Lubuskie, stacja paliw Tyroma (Intermarche), Zielona Góra, ul. Batorego 81 – olej napędowy , zaniżony parametr temperatury zapłonu;

, zaniżony parametr temperatury zapłonu; Małopolskie, stacja paliw Circle K, Gorlice, Sportowa 3 – olej napędowy, przekroczony parametr zawartość zanieczyszczeń;

Mazowieckie , stacja Tank-Gaz, Zatory, ul. Pułtuska 18 – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

, stacja Tank-Gaz, Zatory, ul. Pułtuska 18 – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej; Mazowieckie, stacja paliw Lewczuk, Siedlce, ul. Brzeska 102F – olej napędowy, nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

Mazowieckie, stacja paliw Gopal, Korczew, ul. Przemysłowa 3 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatura zapłonu (w pierwszym i drugim badaniu przeprowadzonym w odstępie dwóch tygodni – 8 kwietnia i 23 kwietnia 2025);

Warmińsko-mazurskie, stacja paliw Malinowscy/Langowska spółka cywilna, Świątki 38 – olej napędowy, zaniżony parametr temperatura zapłonu. Na tej samej stacji w 2024 roku kontrolerzy wykryli przekroczoną dopuszczalną zawartość wody. Badanie wykazało 274 mg/kg przy wymaganiach uwzględniających tolerancję pomiaru maksymalnie 257 mg/kg.

Jak paliwo złej jakości psuje samochód?

Nieprawidłowości wykryte w dieslu dotyczyły trzech parametrów. Czym grozi zatankowanie kiepskiego oleju napędowego?

stabilność oksydacyjna – określa odporność ON na starzenie; niska objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych;

– określa odporność ON na starzenie; niska objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych; temperatura zapłonu – zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora;

– zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora; zawartość wody – kontrolerzy stwierdzili niezgodność pod tym względem w przypadku 2 próbek; obecność wody w paliwie wynika najczęściej z nieszczelności zbiornika, a może prowadzić do korozji układu paliwowego.

W przypadku benzyny 95 ważne są trzy parametry. Jak kiepska 95-ka i 98-ka mogą zaszkodzić silnikowi?

prężność par – parametr ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego; od jego wysokości zależy łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, w wysokiej zaś – skłonność do tworzenia się korków parowych;

– parametr ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego; od jego wysokości zależy łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, w wysokiej zaś – skłonność do tworzenia się korków parowych; motorowa liczba oktanowa – zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa;

– zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa; indeks lotności – wpływa m.in. na łatwość rozruchu silnika.

Gaz LPG także może zniszczyć silnik

Jak gaz LPG może zaszkodzić silnikowi? UOKiK wskazuje dwie sytuacje: