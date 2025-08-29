- Na jakie samochody stać Polaka? Najlepszy wynik od 25 lat
- Toyota sprzedaje 355 aut dziennie. Hybryda z silnikiem 1.8 hitem
- Skoda sprzedała więcej samochodów niż chińskie marki
- Mazda zaskakuje cenami, Dacia studzi emocje
- Jakie samochody kupują Polacy i za ile?
- Top 10 chińskich samochodów w Polsce
- Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce po 7 miesiącach 2025
- Top 10 marek Chińskich w Polsce - rejestracje po 7 miesiącach 2025
Na jakie samochody stać Polaka? Najlepszy wynik od 25 lat
Chińskie marki walcem rozjeżdżają starych graczy – alarmują tytuły. Czy to prawda? I tak, i nie. Sprzedaż samochodów w Polsce zaskakuje pozytywnie. Rynek idzie w górę zarówno w segmencie aut popularnych, jak i premium.
Z najnowszego zestawienia instytutu Samar wynika, że w sierpniu rejestracje zwiększyły się o 21 proc. W przypadku aut marek premium wzrost przekroczył 14 proc. Od początku roku sprzedało się w Polsce ponad 374 tys. pojazdów, a lipcowy wynik był najlepszy od 25 lat. Które marki są hitem?
Toyota sprzedaje 355 aut dziennie. Hybryda z silnikiem 1.8 hitem
Toyota rozdaje karty od początku roku. Japońska firma sprzedała już ponad 53 tys. samochodów i trzyma w garści niemal 16 proc. rynku. Tylko ze statystyk zebranych w sierpniu wynika, że dziennie rejestruje się 355 aut tej marki. Najpopularniejszym modelem jest Corolla 1.8 Hybrid.
Skoda z dotychczasową sprzedażą na poziomie ponad 35,7 tys. aut jest na drugiej lokacie, a Octavia to najchętniej wybierany model (najlepiej z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG). W wydziałach komunikacji w sierpniu dziennie zgłaszano 175 aut czeskiego producenta. Volkswagen zamyka podium – Polacy do tej pory kupili przeszło 24 tys. osobówek niemieckiej marki. Czwarta jest Kia, a za nią podąża BMW.
Skoda sprzedała więcej samochodów niż chińskie marki
Jak na tle starych graczy wypadają młode chińskie firmy? Z Top10 marek zza Wielkiego Muru najpopularniejsza jest MG Motor należąca do koncernu SAIC – w tym roku sprzedało się w Polsce 7642 aut tego producenta. Wynik daje 14. miejsce. W Top30 jest jeszcze Omoda, Jaecoo, BAIC i BYD, a o pozostałych ludzie nie zdążyli jeszcze usłyszeć. Łącznie od stycznia sprzedało się w Polsce 20,7 tys. samochodów z Państwa Środka, co daje udział rynkowy na poziomie 6 proc. Analitycy spodziewają się, że do końca 2025 roku liczba rejestracji "chińczyków" przekroczy 30 tys. egzemplarzy. Tyle sprzedała już sama Skoda, a Toyota myśli o zamknięciu roku wynikiem na poziomie 100 tys. samochodów.
Mazda zaskakuje cenami, Dacia studzi emocje
Czy starzy gracze powinni obawiać konkurencji z Chin? Ciekawym spostrzeżeniem podczas konferencji podzielił się Frank Marotte, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży marki Dacia, czyli firmy rywalizującej w segmencie, w którym cena czyni cuda i w którym rozpychają się Chińczycy.
– 25 lat temu Japończycy pojawili się w Europie i zaczęli odnosić sukcesy. I wtedy też ostrzegano, że to zagrożenie dla europejskich producentów. Potem, 10 lub 15 lat temu, historia powtórzyła się, gdy pojawili się Koreańczycy. Również odnieśli sukces, ale europejscy producenci dostosowali się i również odnoszą sukcesy – powiedział Marotte.
Chińskie marki rosną, a ostrzejsza konkurencja wymusza na starych graczach zmiany w polityce cenowej. Na tym korzystają klienci, którzy jednak w przeważającej sile wybierają producentów z ugruntowaną historią, rozbudowaną siecią serwisów, sprawdzoną technologią i co za tym idzie znaną wartością rezydualną. Poza tym wygląda na to, że "stara gwardia" szybko otrząsnęła po ataku chińskiego smoka. Najlepszym przykładem jest nowa Mazda CX-5, która kosztuje od 139 900 zł – a taką kwotę Japończycy oferują 4,7-metrowego SUV-a z silnikiem 2.5/141 KM, bogatym wyposażeniem i niską utratą wartości. Teraz nawet chińskie marki mają twardy orzech do zgryzienia.
Jakie samochody kupują Polacy i za ile?
Dziś średnia cena sprzedaży nowego auta w Polsce to 187 000 zł. W rocznym zestawieniu 10 najpopularniejszych samochodów aż 4 swoich przedstawicieli ma Toyota. Samochody tej firmy zdominowały także pięć rynkowych segmentów. Niżej Top10 najpopularniejszych modeli po 7 miesiącach 2025:
- Toyota Corolla – 13 819 egz.
- Skoda Octavia – 11 551
- Toyota C-HR – 8987
- Kia Sportage – 8243
- Toyota Yaris Cross – 7565
- Toyota Yaris – 6446
- Hyundai Tucson – 6199
- Volvo XC60 – 5796
- Volkswagen T-Roc – 5555
- Dacia Duster – 5163
Top 10 chińskich samochodów w Polsce
- MG HS – 4025 szt.
- Omoda 5 – 3540
- Jaecoo 7 – 3044
- MG ZS – 2833
- Beijing 5 – 1412
- BYD Seal U – 1226
- Beijing 3 – 717
- MG3 – 630
- Beijing 7 – 557
- Leapmotor T03 – 502
Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce po 7 miesiącach 2025
- Toyota – 53 194 egz.
- Skoda – 35 602
- Volkswagen – 24 351
- Kia – 18 817
- BMW – 17 683
- Audi – 16 781
- Mercedes – 16 676
- Hyundai – 16 499
- Dacia – 12 567
- Renault – 12 267
Top 10 marek Chińskich w Polsce - rejestracje po 7 miesiącach 2025
- MG Motor – 7643 szt.
- Omoda – 3896
- Jaecoo – 3044
- BAIC – 2697
- BYD – 2247
- Leapmotor – 578
- Forthing – 447
- DFSK – 59
- Chery – 34
- XPeng – 27
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję