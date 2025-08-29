Na jakie samochody stać Polaka? Najlepszy wynik od 25 lat

Chińskie marki walcem rozjeżdżają starych graczy – alarmują tytuły. Czy to prawda? I tak, i nie. Sprzedaż samochodów w Polsce zaskakuje pozytywnie. Rynek idzie w górę zarówno w segmencie aut popularnych, jak i premium.

Z najnowszego zestawienia instytutu Samar wynika, że w sierpniu rejestracje zwiększyły się o 21 proc. W przypadku aut marek premium wzrost przekroczył 14 proc. Od początku roku sprzedało się w Polsce ponad 374 tys. pojazdów, a lipcowy wynik był najlepszy od 25 lat. Które marki są hitem?

Toyota sprzedaje 355 aut dziennie. Hybryda z silnikiem 1.8 hitem

Toyota rozdaje karty od początku roku. Japońska firma sprzedała już ponad 53 tys. samochodów i trzyma w garści niemal 16 proc. rynku. Tylko ze statystyk zebranych w sierpniu wynika, że dziennie rejestruje się 355 aut tej marki. Najpopularniejszym modelem jest Corolla 1.8 Hybrid.

Skoda z dotychczasową sprzedażą na poziomie ponad 35,7 tys. aut jest na drugiej lokacie, a Octavia to najchętniej wybierany model (najlepiej z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG). W wydziałach komunikacji w sierpniu dziennie zgłaszano 175 aut czeskiego producenta. Volkswagen zamyka podium – Polacy do tej pory kupili przeszło 24 tys. osobówek niemieckiej marki. Czwarta jest Kia, a za nią podąża BMW.

Skoda sprzedała więcej samochodów niż chińskie marki

Jak na tle starych graczy wypadają młode chińskie firmy? Z Top10 marek zza Wielkiego Muru najpopularniejsza jest MG Motor należąca do koncernu SAIC – w tym roku sprzedało się w Polsce 7642 aut tego producenta. Wynik daje 14. miejsce. W Top30 jest jeszcze Omoda, Jaecoo, BAIC i BYD, a o pozostałych ludzie nie zdążyli jeszcze usłyszeć. Łącznie od stycznia sprzedało się w Polsce 20,7 tys. samochodów z Państwa Środka, co daje udział rynkowy na poziomie 6 proc. Analitycy spodziewają się, że do końca 2025 roku liczba rejestracji "chińczyków" przekroczy 30 tys. egzemplarzy. Tyle sprzedała już sama Skoda, a Toyota myśli o zamknięciu roku wynikiem na poziomie 100 tys. samochodów.

Mazda zaskakuje cenami, Dacia studzi emocje

Czy starzy gracze powinni obawiać konkurencji z Chin? Ciekawym spostrzeżeniem podczas konferencji podzielił się Frank Marotte, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży marki Dacia, czyli firmy rywalizującej w segmencie, w którym cena czyni cuda i w którym rozpychają się Chińczycy.

– 25 lat temu Japończycy pojawili się w Europie i zaczęli odnosić sukcesy. I wtedy też ostrzegano, że to zagrożenie dla europejskich producentów. Potem, 10 lub 15 lat temu, historia powtórzyła się, gdy pojawili się Koreańczycy. Również odnieśli sukces, ale europejscy producenci dostosowali się i również odnoszą sukcesy – powiedział Marotte.

Chińskie marki rosną, a ostrzejsza konkurencja wymusza na starych graczach zmiany w polityce cenowej. Na tym korzystają klienci, którzy jednak w przeważającej sile wybierają producentów z ugruntowaną historią, rozbudowaną siecią serwisów, sprawdzoną technologią i co za tym idzie znaną wartością rezydualną. Poza tym wygląda na to, że "stara gwardia" szybko otrząsnęła po ataku chińskiego smoka. Najlepszym przykładem jest nowa Mazda CX-5, która kosztuje od 139 900 zł – a taką kwotę Japończycy oferują 4,7-metrowego SUV-a z silnikiem 2.5/141 KM, bogatym wyposażeniem i niską utratą wartości. Teraz nawet chińskie marki mają twardy orzech do zgryzienia.

Jakie samochody kupują Polacy i za ile?

Dziś średnia cena sprzedaży nowego auta w Polsce to 187 000 zł. W rocznym zestawieniu 10 najpopularniejszych samochodów aż 4 swoich przedstawicieli ma Toyota. Samochody tej firmy zdominowały także pięć rynkowych segmentów. Niżej Top10 najpopularniejszych modeli po 7 miesiącach 2025:

Toyota Corolla – 13 819 egz. Skoda Octavia – 11 551 Toyota C-HR – 8987 Kia Sportage – 8243 Toyota Yaris Cross – 7565 Toyota Yaris – 6446 Hyundai Tucson – 6199 Volvo XC60 – 5796 Volkswagen T-Roc – 5555 Dacia Duster – 5163

Top 10 chińskich samochodów w Polsce

MG HS – 4025 szt. Omoda 5 – 3540 Jaecoo 7 – 3044 MG ZS – 2833 Beijing 5 – 1412 BYD Seal U – 1226 Beijing 3 – 717 MG3 – 630 Beijing 7 – 557 Leapmotor T03 – 502

Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce po 7 miesiącach 2025

Toyota – 53 194 egz. Skoda – 35 602 Volkswagen – 24 351 Kia – 18 817 BMW – 17 683 Audi – 16 781 Mercedes – 16 676 Hyundai – 16 499 Dacia – 12 567 Renault – 12 267

Top 10 marek Chińskich w Polsce - rejestracje po 7 miesiącach 2025