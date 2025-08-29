rozwiń

Na jakie samochody stać Polaka? Najlepszy wynik od 25 lat

Chińskie marki walcem rozjeżdżają starych graczy – alarmują tytuły. Czy to prawda? I tak, i nie. Sprzedaż samochodów w Polsce zaskakuje pozytywnie. Rynek idzie w górę zarówno w segmencie aut popularnych, jak i premium.

Z najnowszego zestawienia instytutu Samar wynika, że w sierpniu rejestracje zwiększyły się o 21 proc. W przypadku aut marek premium wzrost przekroczył 14 proc. Od początku roku sprzedało się w Polsce ponad 374 tys. pojazdów, a lipcowy wynik był najlepszy od 25 lat. Które marki są hitem?

Toyota sprzedaje 355 aut dziennie. Hybryda z silnikiem 1.8 hitem

Toyota rozdaje karty od początku roku. Japońska firma sprzedała już ponad 53 tys. samochodów i trzyma w garści niemal 16 proc. rynku. Tylko ze statystyk zebranych w sierpniu wynika, że dziennie rejestruje się 355 aut tej marki. Najpopularniejszym modelem jest Corolla 1.8 Hybrid.

Toyota Corolla 1.8 hybrid Toyota Corolla 1.8 Hybrid to najpopularniejszy model japońskiej marki w Polsce / Toyota / Ireneusz Rek
Skoda z dotychczasową sprzedażą na poziomie ponad 35,7 tys. aut jest na drugiej lokacie, a Octavia to najchętniej wybierany model (najlepiej z silnikiem 1.5 TSI i skrzynią DSG). W wydziałach komunikacji w sierpniu dziennie zgłaszano 175 aut czeskiego producenta. Volkswagen zamyka podium – Polacy do tej pory kupili przeszło 24 tys. osobówek niemieckiej marki. Czwarta jest Kia, a za nią podąża BMW.

Nowa Skoda Octavia Skoda Octavia / dziennik.pl / MACIEJ LUBCZYNSKI

Skoda sprzedała więcej samochodów niż chińskie marki

Jak na tle starych graczy wypadają młode chińskie firmy? Z Top10 marek zza Wielkiego Muru najpopularniejsza jest MG Motor należąca do koncernu SAIC – w tym roku sprzedało się w Polsce 7642 aut tego producenta. Wynik daje 14. miejsce. W Top30 jest jeszcze Omoda, Jaecoo, BAIC i BYD, a o pozostałych ludzie nie zdążyli jeszcze usłyszeć. Łącznie od stycznia sprzedało się w Polsce 20,7 tys. samochodów z Państwa Środka, co daje udział rynkowy na poziomie 6 proc. Analitycy spodziewają się, że do końca 2025 roku liczba rejestracji "chińczyków" przekroczy 30 tys. egzemplarzy. Tyle sprzedała już sama Skoda, a Toyota myśli o zamknięciu roku wynikiem na poziomie 100 tys. samochodów.

Rejestracje samochodów w Polsce po 7 miesiącach 2025 - Top 10 vs. marki chińskie Rejestracje samochodów w Polsce po 7 miesiącach 2025 - Top 10 rynku vs. marki chińskie / dziennik.pl
MG ZS Classic MG ZS Classic / Materiały prasowe

Mazda zaskakuje cenami, Dacia studzi emocje

Czy starzy gracze powinni obawiać konkurencji z Chin? Ciekawym spostrzeżeniem podczas konferencji podzielił się Frank Marotte, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży marki Dacia, czyli firmy rywalizującej w segmencie, w którym cena czyni cuda i w którym rozpychają się Chińczycy.

– 25 lat temu Japończycy pojawili się w Europie i zaczęli odnosić sukcesy. I wtedy też ostrzegano, że to zagrożenie dla europejskich producentów. Potem, 10 lub 15 lat temu, historia powtórzyła się, gdy pojawili się Koreańczycy. Również odnieśli sukces, ale europejscy producenci dostosowali się i również odnoszą sukcesy – powiedział Marotte.

Chińskie marki rosną, a ostrzejsza konkurencja wymusza na starych graczach zmiany w polityce cenowej. Na tym korzystają klienci, którzy jednak w przeważającej sile wybierają producentów z ugruntowaną historią, rozbudowaną siecią serwisów, sprawdzoną technologią i co za tym idzie znaną wartością rezydualną. Poza tym wygląda na to, że "stara gwardia" szybko otrząsnęła po ataku chińskiego smoka. Najlepszym przykładem jest nowa Mazda CX-5, która kosztuje od 139 900 zł – a taką kwotę Japończycy oferują 4,7-metrowego SUV-a z silnikiem 2.5/141 KM, bogatym wyposażeniem i niską utratą wartości. Teraz nawet chińskie marki mają twardy orzech do zgryzienia.

Jakie samochody kupują Polacy i za ile?

Dziś średnia cena sprzedaży nowego auta w Polsce to 187 000 zł. W rocznym zestawieniu 10 najpopularniejszych samochodów aż 4 swoich przedstawicieli ma Toyota. Samochody tej firmy zdominowały także pięć rynkowych segmentów. Niżej Top10 najpopularniejszych modeli po 7 miesiącach 2025:

  1. Toyota Corolla – 13 819 egz.
  2. Skoda Octavia – 11 551
  3. Toyota C-HR – 8987
  4. Kia Sportage – 8243
  5. Toyota Yaris Cross – 7565
  6. Toyota Yaris – 6446
  7. Hyundai Tucson – 6199
  8. Volvo XC60 – 5796
  9. Volkswagen T-Roc – 5555
  10. Dacia Duster – 5163
Toyota C-HR Toyota C-HR / Toyota

Top 10 chińskich samochodów w Polsce

  1. MG HS – 4025 szt.
  2. Omoda 5 – 3540
  3. Jaecoo 7 – 3044
  4. MG ZS – 2833
  5. Beijing 5 – 1412
  6. BYD Seal U – 1226
  7. Beijing 3 – 717
  8. MG3 – 630
  9. Beijing 7 – 557
  10. Leapmotor T03 – 502
Rejestracje samochodów w Polsce po 7 miesiącach 2025 - Top10 najpopularniejszych modeli vs. Top10 aut chińskich Rejestracje samochodów w Polsce po 7 miesiącach 2025 - Top10 najpopularniejszych modeli vs. Top10 aut chińskich / dziennik.pl
MG HS Hybrid+ MG HS Hybrid+ / Materiały prasowe

Top 10 najpopularniejszych marek w Polsce po 7 miesiącach 2025

  1. Toyota – 53 194 egz.
  2. Skoda – 35 602
  3. Volkswagen – 24 351
  4. Kia – 18 817
  5. BMW – 17 683
  6. Audi – 16 781
  7. Mercedes – 16 676
  8. Hyundai – 16 499
  9. Dacia – 12 567
  10. Renault – 12 267

Top 10 marek Chińskich w Polsce - rejestracje po 7 miesiącach 2025

  1. MG Motor – 7643 szt.
  2. Omoda – 3896
  3. Jaecoo – 3044
  4. BAIC – 2697
  5. BYD – 2247
  6. Leapmotor – 578
  7. Forthing – 447
  8. DFSK – 59
  9. Chery – 34
  10. XPeng – 27
Top10 marek chińskich vs. Top10 najpopularniejszych marek - udział w rynku nowych samochodów w Polsce (po 7 miesiącach 2025) Top10 marek chińskich vs. Top10 najpopularniejszych marek - udział w rynku nowych samochodów w Polsce (po 7 miesiącach 2025) / dziennik.pl
JAECOO 7 JAECOO 7 / Tomasz Sewastianowicz