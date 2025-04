Słynny fotoradar zniszczony w połowie lutego powrócił po naprawie do pracy na Al. Jerozolimskich 239 w Warszawie. To nowatorskie urządzenie, które dziennie potrafi złapać 156 kierowców. Do tego 70 nowych fotoradarów powiększy sieć CANARD do 529 urządzeń.