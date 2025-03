Biały romb na niebieskim tle, czyli nowy znak już przy drogach

Znaki drogowe w Europie są ujednolicone Konwencją Wiedeńską - Konwencja o znakach i sygnałach drogowych z 8 listopada 1968 r. Niektóre państwa korzystają jednak z możliwości ustawienia dodatkowych oznaczeń. Z takiej opcji skorzystała niedawno Francja. Dlatego kierowcy, którzy planują podróż do tego kraju powinni wiedzieć, co oznacza biały romb na niebieskim tle lub biały romb wyświetlany na czarnej tablicy LED.

Reklama

Nowy znak drogowy stanął przy wielu francuskich trasach szybkiego ruchu. Szczególnie często władze zastosowały go na autostradach w pobliżu takich miast jak m.in.: Paryż, Lyon, Nantes, Strasbourg, Grenoble czy Rennes. Kolejne symbole przewidziano też w innych regionach kraju.

Co oznacza biały romb na niebieskim tle lub czarnej tablicy LED?

Biały romb na niebieskim tle lub tablicy świetlnej (jak na zdjęciu z Paryża) wyznacza pas drogi zastrzeżony dla kierowców korzystających z carpoolingu, czyli wzajemnego podwożenia się np. podczas codziennych dojazdów z domu do pracy i odwrotnie. Takie wspólne podróżowanie pozwala oszczędzić pieniądze wydawane na paliwo oraz przyczynia się do zmniejszenia szkodliwego wpływu samochodów na środowisko naturalne.

W praktyce po pasach oznakowanych białym rombem na niebieskim lub czarnym tle mogą jeździć samochody, w których siedzi przynajmniej dwóch pasażerów, taksówki, autobusy czy inne środki transportu zbiorowego. Dopuszczono także samochody elektryczne z naklejką Crit’Air, która potwierdza ich zeroemisyjność.

Biały romb na niebieskiej lub czarnej tablicy to nowy znak drogowy we Francji

Nowy znak to efekt ustawy, która ma zachęcić Francuzów do carpoolingu. Władze wyliczają, że dziś z tej formy przejazdów korzysta jedynie 3 proc. społeczeństwa. Przy czym aż 8 na 10 osób jeździ samochodem do pracy w pojedynkę. Celem rządu jest potrojenie liczby wspólnych przejazdów do 2027 roku, co ma przyczynić się do obniżenia emisji spalin.

Kamera już z daleka widzi, kto dostanie mandat 600 złotych

W przepisach zapisano również kary za niestosowanie się do nowych przepisów. W praktyce, biały romb na niebieskim tle oznacza, że na wydzielony nim pas można wjechać jeśli przewozimy pasażerów. Francuskie prawo za nieuprawnione poruszanie się oznaczonym pasem jezdni przewiduje 135 euro mandatu, czyli równowartość ok. 600 złotych. Warto też pamiętać, że kontrole przeprowadzane są automatycznie, m.in. za pomocą kamer, które sprawdzają liczbę pasażerów w aucie.