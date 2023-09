Reklama

Marsz Miliona Serc w Warszawie. Będą utrudnienia

Na ulice Warszawy może wyjść nawet milion ludzi. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają rekordową frekwencję i ostrzegają, że mieszkańców stolicy mogą czekać utrudnienia w ruchu drogowym. Marsz zaplanowany na niedzielę, 1 października wystartuje z Ronda Dmowskiego w samym centrum. Jaką trasą będzie się poruszał i gdzie możemy spodziewać się utrudnień?

Utrudnienia w stolicy. Tędy przejdzie Marsz Miliona Serc

Niedzielne zgromadzenie rozpocznie się w południe na rondzie Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej i skierują się dalej, do ronda ONZ, na którym skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II. To właśnie nią przejdą do ronda „Radosława”. Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godzinę 16:00, choć nie ma wątpliwości, że w wielu miejscach drogi mogą być zamknięte nieco dłużej.

Cała trasa marszu objęta jest monitoringiem miejskim. Zarówno na początku trasy przemarszu, jak i na końcu kolumny zgromadzenia będą karetki pogotowia, a na trasie patrole medyczne. Sam organizator zabezpieczył na ten cel ponad tysiąc osób służby porządkowej, aby komunikować się z uczestnikami zgromadzenia i dbać o właściwy jego przebieg. W rejonie miejsca startu będą wystawione zapory antyterrorystyczne. Dbamy o to, żeby wszyscy, którzy przyjadą na marsz czuli się w Warszawie bezpiecznie – powiedział Michał Domaradzki, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

Zamknięte ulice w Warszawie. Niedziela 1 października

Jak czytamy w komunikacie, pierwsze zmiany w ruchu zostaną wprowadzone już w sobotę, 30 września. Od godziny 12:00 nieczynny będzie przystanek Centrum 06, zlokalizowany w Alejach Jerozolimskich za rondem Dmowskiego, w stronę Dworca Centralnego. W zastępstwie zostanie uruchomiony tymczasowy przystanek za przejściem dla pieszych. Z tego powodu zostanie wyłączonych z parkowania kilka miejsc postojowych.

W niedzielę, o godzinie 9:00, zostanie zamknięta ulica Marszałkowska – na odcinku od ronda Dmowskiego do ulicy Złotej. Kierowcy jadący Alejami Jerozolimskimi na rodzie Dmowskiego pojadą prosto lub skręcą w stronę placu Konstytucji. Z kolei nadjeżdżający stamtąd na rondzie skręcą – w lewo lub w prawo – w Aleje Jerozolimskie. Podobnie z drugiej strony wyłączonego odcinka. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony placu Bankowego na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską skręcą wyłącznie w prawo, w kierunku Emilii Plater. Natomiast jadący Świętokrzyską przejadą prosto lub skręcą w Marszałkowską, ale tylko w stronę Królewskiej. Na Marszałkowską nie będzie można również wyjechać z tunelu na ulicy Złotej.

Parkingi dla autokarów - marsz 1 października 2023

Zmiany w organizacji ruchu czekają kierowców również w związku z wyznaczeniem miejsc postojowych dla autokarów, którymi z całej Polski zjadą się uczestnicy marszu. Organizator informuje, że od godziny 8:00 do 13:00 zostanie zamknięty plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego. To właśnie tam wytyczono jeden z parkingów. Zamknięta zostanie również jezdnia ulicy Waryńskiego prowadząca od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu. Na rondzie kierowcy zjadą na jedną z jezdni Trasy Łazienkowskiej lub na ulicę Waryńskiego w kierunku Mokotowa. Auta nie wjadą w ulicę Marszałkowską także od strony placu Zbawiciela. Kierowcy, którzy będą jechać ul. Marszałkowską od strony ronda Dmowskiego, a także ulicami Piękną i Koszykową, nie pojadą w stronę Waryńskiego. Podobne zmiany organizatorzy szykują na drugim końcu trasy.

Na Żoliborzu, na ulicy Popiełuszki zorganizowany zostanie postój dla autokarów odbierających uczestników zgromadzenia po jego zakończeniu. Droga ta będzie zamknięta na całej długości, od Słowackiego do placu Grunwaldzkiego, od godziny 13:00 do 20:00. Kierowcy nie wjadą na nią ani z placu Kuronia ani ulicy Słowackiego. Na placu Grunwaldzkim będą musieli skręcić w ulicę Broniewskiego lub w aleję Wojska Polskiego. Kierowcy nie będą także wpuszczani na ulicę Krasińskiego ani od Broniewskiego ani z placu Wilsona (zakaz nie będzie dotyczył dojazdu do posesji).

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Oprócz zmian dla kierowców, wyłączenia i czasowe utrudnienia mogą czekać również pasażerów komunikacji miejskiej. W niedzielę, 1 października, autobusy będą kursowały Traktem Królewskim. Tego dnia wyjątkowo nie będzie deptaka dla spacerowiczów na Krakowskim Przedmieściu. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518 pojadą w tym rejonie trasami podstawowymi.