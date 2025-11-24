Kia zgarnęła duży kontrakt

Kia od lat dostarcza radiowozy do garnizonów w całym kraju. Od 2007 roku w ręce mundurowych trafiło już ponad 10200 sztuk różnych aut ze znaczkiem koreańskiej marki. Tym razem, 72 nowe samochody powędrowały na Śląsk. Funkcjonariusze z 23 jednostek odebrali Kie Niro HEV. Wszystkie zakupione auta mają napęd hybrydowy, automatyczne skrzynie biegów i wyposażenie, które ułatwi pracę i obniży koszty eksploatacji.

Reklama

Co to za samochód? Kia Niro to C-SUV z oszczędnym napędem i podwyższonym prześwitem. Policjanci zdecydowali się na hybrydy, napędzane układem opartym o spalinową jednostkę 1.6 GDI. Silnik ma 129 KM, to wolnossąca, sprawdzona konstrukcja. Średnie spalanie 4,5 l/100 km oznacza mniejszą emisję szkodliwych substancji (to szczególnie istotne w warunkach miejskich) i niższe koszty eksploatacji. Taka Kia przyspiesza do setki w czasie 11,7 s, a prędkość maksymalna wynosi 160 km/h. Nie jest to rasowy wóz pościgowy, ale i nie takie jest jego przeznaczenie. W tym przypadku liczy się ekologia i niskie zużycie paliwa.

Oto nowe radiowozy na Śląsku

Reklama

Nowe SUV-y w śląskim garnizonie mocno różnią się od samochodów, które można kupić w salonach. Modyfikacji jest tu całe mnóstwo, a wszystko podyktowane jest specyfiką pracy mundurowych. Policyjne Niro przystosowane jest do przewozu dwóch policjantów i dwóch zatrzymanych. Przedział konwojowy jest trwale odizolowany od części dla funkcjonariuszy, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo podczas interwencji i transportu.

Tylną partię kabiny wykonano z materiałów odpornych na uszkodzenia, a całość jest również opracowana z myślą o utrzymaniu czystości - siedzisko ma specjalny system odpływów wody, co pozwala na szybkie mycie i dezynfekcję pojazdu. W nowych radiowozach zastosowano też pasy bezpieczeństwa z możliwością blokady, które uniemożliwiają agresywne zachowanie zatrzymanych. To rozwiązanie, dotąd niestosowane w patrolowych furgonach, znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Nadwozie typu SUV ułatwia poruszanie się zarówno po mieście jak i poza drogami utwardzonymi.

Kia Niro na służbie. To 72 nowe radiowozy

Oprócz "wygód" w przedziale konwojowym, rozpoczynające służbę samochody mają na pokładzie rozwiązania, dzięki którym praca policjantów stanie się bardziej komfortowa i bezpieczniejsza. SUV w zamówionej przez mundurowych wersji ma system autonomicznego hamowania, asystenta pasa ruchu, kamerę cofania, system e-Call czy obsługę łączności Apple CarPlay i Android Auto.

Funkcjonariusze wybrali Kię po testach w warunkach codziennej służby. Model, który trafił do śląskiego garnizonu był wcześniej sprawdzany przez policjantów i został wysoko oceniony w kwestii praktyczności i ergonomii.

Kia Niro w Policji. Duże zakupy garnizonu

Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - to główny partner finansujący zakupy. Na liście znalazły się też samorządy województwa śląskiego, Komendy Głównej Policji oraz Funduszu Wsparcia Policji. Uroczyste przekazanie 72 nowych radiowozów odbyło się w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli na Placu Sławika i Antalla przed katowickim Spodkiem.

Kia i Policja mają tradycję długiej i owocnej współpracy. Dostawy do służby mundurowej już w 2007 roku, zapoczątkował model cee’d pierwszej generacji. Od tego czasu, do taboru trafiło już ponad 10 200 radiowozów marki Kia. Funkcjonariusze przez lata decydowali się na szereg różnych modeli, od kompaktowej Kii Ceed przez Sportage, Niro, Rio, Stinger, Venga aż po Kię Soul.