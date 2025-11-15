GAC Aion V już na rynku. Dają 8 lat gwarancji na samochód

GAC (czytaj gak), czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych z Chin. Działa od 1997 roku i przez niemal trzy dekady na tamtejszym rynku stał się graczem potężnych rozmiarów. Doszło nawet do tego, że w ramach joint-venture produkuje samochody dla Toyoty czy Hondy. Dziś jest obecny w ok. 80 krajach, zajmuje 181. miejsce na liście Fortune Global 500 i nie traci apetytu na ekspansję. GAC właśnie Polskę wybrał na pierwszy kraj UE, w którym oferuje swoje samochody. Na rynek wkracza dzięki współpracy z dystrybutorem Jameel Motors Poland. Czym chce do siebie przekonać kierowców?

Reklama

– Samochody marki GAC są objęte 8-letnią gwarancją na cały pojazd, w tym na baterię. Dodatkowo oferujemy 2 lata gwarancji na lakier oraz 12 lat gwarancji na perforację nadwozia – powiedział dziennik.pl Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors, firmy odpowiedzialnej za dystrybucję nowej chińskiej marki. – Każdy model GAC wyróżnia się zaawansowaną technologią, wysokim poziomem bezpieczeństwa, komfortem i bardzo bogatym wyposażeniem seryjnym. Ale chcę zapewnić, że na tych autach nie poprzestajemy. Pracujemy nad wprowadzeniem kolejnych nowych modeli elektrycznych, spalinowych i hybrydowych, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb polskich klientów – zapowiedział. Co kryje się za tymi okrągłymi słowami?

Produkcja samochodów w Europie. GAC Aion V z tej samej fabryki co Mercedes klasy G

Reklama

Ze strategii One GAC 2.0 wynika, że w Holandii powstało już Europejskie Centrum Dystrybucji Części Zamiennych. Chiński koncern w Europie ruszy również z produkcją swoich samochodów – auta na rynki UE będzie wytwarzać firma Magna. Austriacki zakład zajmuje się kontraktową produkcją pojazdów różnych marek, w tym kultowego Mercedesa klasy G. I już niebawem z tej fabryki również wyjadą auta GAC oferowane w Polsce. Ile trzeba będzie za nie zapłacić?

Tak wygląda GAC Aion V, czyli nowy SUV dla dużej rodziny

GAC Aion V na drodze wyróżnia się charakterystyczną sylwetką. Ten 4,6-metrowy SUV ustawiony na 19-calowych kołach z oponami Michelin i z dwubarwnym nadwoziem walczy w klasie takich aut jak Skoda Enyaq czy Volkswagen ID.4. Nowicjusz błyszczy również dopracowaną aerodynamiką – gładkiego nadwozia nie zakłócają nawet klamki zrównane z linią drzwi. W końcu koncern GAC jako pierwszy w swoim centrum badawczo-rozwojowym stworzył tunel, który pozwala na jednoczesne testowanie trzech kluczowych parametrów: oporu powietrza, hałasu generowanego przez wiatr sięgający nawet 250 km/h oraz wydajności systemów chłodzenia.

Poczujesz się jak w aucie o klasę większym. Jaka pojemność bagażnika?

Po zajęciu miejsca za kierownicą mistrzem pierwszego wrażenia jest 14,6-calowy ekran dotykowy, czyli centrum sterownia funkcjami pokładowymi. Sam system multimedialny jest bardzo szybki, chwili zastanowienia wymaga rozplanowanie menu z dużymi ikonami. Do tego poczucie solidności wykonania wnętrza podkreślają takie drobiazgi, jak choćby miękki odgłos zamykania drzwi znany z aut premium. Wyposażenie obejmuje m.in. lidar obsługujący systemy bezpieczeństwa czy system multimedialny napędzany przez AI, lodówkę w podłokietniku, dźwiękochłonne szyby czy adaptacyjny tempomat. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana chłodzona ładowarka na dwa smartfony (50 W).

Atutem jest również ilość miejsca w kabinie. Aion V to bardzo przestronny samochód. Dzięki płaskiej podłodze i niemal 2,8-metowemu rozstawowi osi zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu. Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 6-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 4-stopniową oraz rozkłada się na płasko, w obu jest 8-punktowy masaż, pamięć ustawień, podgrzewanie i wentylacja. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie. Kierowcy w Polsce z pewnością docenią ogromny bagażnik – kufer zapewnia solidne 470 litrów pojemności i 1600 l po złożeniu tylnej kanapy.

GAC Aion V z silnikiem o mocy 204 KM. Jak jeździ?

Aion V skrywa silnik elektryczny o mocy 204 KM (240 Nm). Taki potencjał wystarczy, żeby od 0 do 100 km/h przyspieszyć w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 160 km/h. Samochód wykorzystuje duży akumulator 75,3 kWh. Niskie zużycie energii na poziomie 16 kWh/100 km powinno przełożyć się na duży zasięg - w cyklu mieszanym na poziomie 510 km, a w mieście nawet 708 km.

Wysoka moc ładowania dzięki 400-woltowej instalacji i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowego SUV-a. Przy mocy do 180 kW można zwiększyć zasięg o 370 km w 15 minut. Ładowanie od 10 do 80 proc. potrwa tylko 24 minuty. To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden producent z Europy.

GAC w swoich samochodach stosuje baterie LFP. W czym są lepsze?

GAC w swoich autach stosuje baterie, które są wyjątkowe na tle innych rozwiązań. Powstały bez użycia kobaltu i mają konstrukcję litowo-żelazowo-fosforanową (LiFePO4; LFP). Takie trójskładnikowe połączenie gwarantuje im wysoką wydajność i żywotność bez efektu pamięci. Łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej.

Ile kosztuje GAC Aion V? 699 zł miesięcznie

GAC Aion V na rodzimym rynku kosztuje od 129 800 juanów, czyli ok. 66 200 zł. Nic dziwnego, że w 1 godzinę i 20 minut koncern zebrał 10 000 zamówień.

W Polsce cena staruje od 178 900 zł za wersję Premium. Model w wariancie Luxury to wydatek od 187 900 zł. Dzięki maksymalnej dopłacie 40 000 zł z programu NaszEauto cena spada do 138 900 zł. Do tego samochód można mieć w najmie za 699 zł netto miesięcznie – przy umowie na 2 lata plus pakiet serwisowy w cenie oraz pełne ubezpieczenie za 1 proc. wartości auta. To rewelacyjna oferta za tak przestronne i nowoczesne auto z dużym akumulatorem.