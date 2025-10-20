Volkswagen inwestuje w Polsce. Samochód nowej generacji do produkcji

Volkswagen inwestuje w powiększenie fabryki we Wrześni. Niemiecki koncern w ramach inwestycji rozbuduje zakład o dwie nowe hale, w których będzie produkowana nowa generacja w pełni elektrycznego modelu Crafter.

– Fabryka we Wrześni jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w koncernie Volkswagen i jedyną lokalizacją, w której produkujemy model Crafter i MAN TGE. Dlatego rozszerzenie produkcji o kolejną generację naszego w pełni elektrycznego modelu Crafter jest kolejnym logicznym krokiem w elektryfikacji naszej oferty. Ta nowa generacja pojazdów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w segmencie samochodów dostawczych – wyjaśnia Stefan Mecha, prezes zarządu marki Volkswagen Samochody Dostawcze.

Nowy Volkswagen tylko z Polski. Produkcja seryjna od 2027 roku

Spółka dysponuje już wszystkimi pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia inwestycji. Wmurowanie kamienia węgielnego ma nastąpić już w listopadzie 2025 roku. Prace budowalne rusza w pierwszym kwartale 2026 roku. Uruchomienie produkcji zaplanowano w 2027 roku.

Nowa hala budowy karoserii i magazyn baterii

– Decyzja o rozbudowie zakładu we Wrześni ma strategiczne znaczenie dla całej spółki. To także kluczowy krok w kierunku elektromobilności w Volkswagen Poznań – mówi Stefanie Hegels, prezeska Volkswagen Poznań. – W ramach inwestycji powstanienowoczesna hala budowy karoserii oraz magazyn baterii, dostosowane do wymogów produkcji nowej generacji elektrycznego Craftera. W ten sposób wzmacniamy naszą pozycję jako producenta nowoczesnych samochodów dostawczych oraz zwiększamy bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości – podkreśla.

Volkswagen zatrudnia 9000 osób. Samochody produkuje 1300 robotów

Volkswagen Poznań zatrudnia obecnie ok. 9000 pracowników, co czyni spółkę największym pracodawcą w Wielkopolsce. Zakład we Wrześni zajmuje 220 hektarów powierzchni, czyli odpowiada wielkości 300 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Przy produkcji samochodów wykorzystuje się ponad 1300 robotów oraz systemy jakości oparte na sztucznej inteligencji.

Jedno miejsce pracy w fabryce tworzy 7 etatów u podwykonawców

– Branża motoryzacyjna ma kluczowe znaczenie dla gospodarki: odpowiada za 8 procent polskiego PKB, który w zeszłym roku wyniósł 3,641 biliona złotych, a bezpośrednio zatrudnionych w tym sektorze jest ponad 200 000 osób – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. – Przyjmuje się również, że jedno miejsce pracy w automotive może generować nawet siedem kolejnych w sektorach powiązanych – u dostawców części, czy w logistyce – podkreśla szef PZPM.