Chery Tiggo 9 debiutuje w Polsce. To duży SUV dla 7-osobowej rodziny

Chery Tiggo 9 to największy i 7-osobowy SUV chińskiej marki w Polsce. Z ponad 4,8-metrowym nadwoziem ustawionym na 20-calowych kołach zamierza walczyć w klasie Skody Kodiaq czy VW Tayrona. Czym chce do siebie przekonać?

Z pewnością rozmachem smukłej sylwetki i obszernego wnętrza. Dostępu do kabiny strzegą automatycznie wysuwane klamki. Dzięki płaskiej podłodze i 2,8-metowemu rozstawowi osiTiggo 9 zapewnia swobodę na poziomie aut z wyższego segmentu.

Tak wygląda Chery Tiggo 9. W kabinie wyposażenie klasy premium

Miejsce kierowcy z wysoko poprowadzonym tunelem środkowym zdominowały dwa ekrany – 15,6-calowa stacja multimedialna w centrum oraz 10,25-calowy zestaw cyfrowych wskaźników. Asystent głosowy Hello CHERY obsługuje klimatyzację, szyby, nawigację i fotele. Komfort akustyczny zapewnią podwójne szyby czy system ENC, który w trakcie jazdy przesyła fale dźwiękowe w przeciwnych fazach przez głośniki, redukując gromadzenie się hałasu o niskiej częstotliwości. Z kolei tryb Pet Mode po zamknięciu auta automatycznie aktywuje klimatyzację i utrzyma temperaturę 24-26°C – dzięki temu latem pies lub kot podczas postoju będzie mógł czekać w bezpiecznych warunkach.

Fotele są obszerne, miękkie i z długim siedziskiem. Ten kierowcy ma 8-stopniową elektryczną regulację, a pasażera 4-stopniową oraz wysuwany podnóżek, w obu jest pamięć ustawień, 10-punktowy masaż, podgrzewanie i wentylacja. Tylna kanapa jest przesuwana elektrycznie w zakresie 26 cm, podgrzewana i chłodzona. Jedynie w trzecim rzędzie siedzenia trzeba obsługiwać ręcznie.

Wnętrze Tiggo 9 jest ekstremalnie wyciszone. Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Bagażnik może być symboliczny lub ogromny. Przy podniesionym trzecim rzędzie zapewni 143 l, po złożeniu ostatnich foteli możliwości rosną do 819 l. Kiedy autem podróżują dwie osoby kufer oferuje aż 2065 l przestrzeni ładunkowej. Na pokładzie przewidziano aż 41 schowków.

Chery Tiggo 9 z mocarną hybrydą to chińska rakieta

Moc? To najlepsze, co chiński producent ma na półkach. Chery Tiggo 9 wykorzystuje układ hybrydowy plug-in. System łączy silnik 1.5 T-GDI, przednie i tylne silniki elektryczne oraz generator, tworząc elektryczny napęd na cztery koła. Dzięki mocy 428 KM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,4 sekundy. To osiągi na poziomie 3-litrowej jednostki z turbo.

Samochód jest wyposażony w 70-litrowy zbiornik paliwa oraz duży akumulator trakcyjny 34,46 kWh. Stąd inżynierowie chińskiej marki deklarują, że system gwarantuje 1050 km łącznego zasięgu (w tym 147 km wyłącznie w trybie EV).

Jakie zużycie paliwa i zasięg na 70-litrowym zbiorniku?

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,7 litra benzyny na 100 km (wg. cyklu WLTP). I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się z szybszym osuszaniem zbiornika paliwa. Przy czym osiągnięcie wyniku 6,9 l/100 km nie powinno wymagać specjalnych starań, a to spalanie na poziomie auta miejskiego. Doładowanie baterii z 30 do 80 proc. prądem stałym potrwa 18 minut. Zasilanie V2L 6,6 kW pozwali korzystać z urządzeń elektrycznych np. na biwaku.

Samochód jest wyposażony w niezależne zawieszenie wielowahaczowe i hydropoduszki tłumiące drgania, które redukują wibracje o ponad 30 proc. Do tego Tiggo 9 oferuje sześć trybów jazdy – Economy, Standard, Sport, Snow, Mud i Off-Road. Maksymalna głębokość brodzenia to aż 50 cm.

Ile kosztuje Chery Tiggo 9? Cena i wyposażenie

Chery Tiggo 9 PHEV AWD kosztuje 209 900 zł. Największy SUV występuje w jednej wersji Prestige. Wyposażenie obejmuje m.in.:

Pakiet systemów ADAS

System multimedialny z 15,6-calowym ekranem dotykowym

System audio Sony z 14 głośnikami

Bezprzewodowy Android Auto i Apple Car Play

Wyświetlacz przezierny AR-HUD z elementami rozszerzonej rzeczywistości

Reflektory LED

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

System kamer 540°

20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

Otwierany dach panoramiczny

Jasna tapicerka ze skóry naturalnej

Podgrzewane i wentylowane przednie fotele z elektryczną regulacją oraz funkcją masażu

Podgrzewana i wentylowana tylna kanapa z elektryczną regulacją

Przedni fotel pasażera z regulowanym elektrycznie podparciem łydek

Podgrzewana kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną

Podgrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy

Jaka jest gwarancja na Chery Tiggo 9?

Chery Tiggo 9 jest objęty pakietem gwarancyjnym obejmującym 7 lat lub 150 000 km ochrony na pojazd i 3 lata bezpłatnej pomocy drogowej. Z kolei 8 lat lub 160 000 km gwarancji przysługuje na akumulator trakcyjny, silnik elektryczny oraz system sterowania elektroniką.